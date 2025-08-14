Kesäradalla Hannolanpellon juhlaraveissa – "Täällä ei tarvitse olla mikään raviasiantuntija, riittää että osallistuu omalla tavallaan"

Tarjoiluteltta ja pelipisteet täydentävät tapahtuman. Suomalaisille tutut herkut, kuten muurinpohjaletut, makkarat ja pyttipannut tekevät kauppansa. Myyntikojulla riittää jonoa koko tapahtuman ajan, kun nälkäiset kävijät kaipaavat syötävää ja suun kostuketta helteessä.

Ohjastaja Niko Riekkinen nappasi Hannolanpellon raveissa ykköspaikan kahdessa eri lähdössä ja oli tyytyväinen päivän suorituksiin.

“Hyvät tunnelmat tietenkin, ja kiva pärjätä, kun yleisöä oli noin mukavasti”, hän sanoo.

Riekkinen viihtyi radalla mainiosti ja kehui tunnelmaa vuolaasti. Kesäravit ovat hänen mieleensä.

“Oikein hyvä, kesäradaksi asiallinen. Vähemmän kallistuksia, mutta kaarteisiin uskalsi silti mennä hyvin.

Porukka oli mukana jo esittelyssä, mikä tuo erilaista fiilistä. Kesäravit ovat spesiaaleja, kun yleisö on lähellä rataa ja tunnelma sen mukainen”, Riekkinen kehuu.

Yleisö viihtyi selvästi Hannolanpellon raveissa. Ravien loppupuolella ilmoitettu yleisömäärä, 1 246 katsojaa, kertoo tapahtuman vetovoimasta.

Elina Kukkonen