Hannu-Pekka Korvella kova kaksikko Kriteriumissa – "Vähintään kakkos- tai kolmossuosikki tämän pitää olla"

Viime tiistaina Teivossa ravattiin Kriterium-karsinnat. Hannu-Pekka Korven valmennettavien syksyn menestys sai jatkoa kahden karsintavoiton myötä. Saman tempun Korven valmennettavat teki muutamaa viikkoa aiemmin Vermon Derby-karsinnoissa.Korvella on jo nyt käynnissä uransa paras kausi valmentajana, jos mittarina käytetään voittosummaa. Hänen valmennettavat ovat tienanneet tämän vuoden aikana jo 284 351 euroa. Isoimmat palkintorahat ovat irronneet BWT Jackpotin Derby-kakkosesta, mutta ensi lauantaina Korvella on mahdollisuus jättipottiin Kriteriumissa.”Tämä on sellainen laji, ettei tätä opi kuin kokemuksen kautta. Vaikka olen periaatteessa tuore itsenäinen valmentaja, olen kuitenkin ollut yli 20 vuotta mukana ja nähnyt mitä ei kannata tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Olen päässyt läheltä näkemään, miten hyvien hevosten kanssa on edetty”, Korpi selittää menestystään ja viittaa isäänsä Pekka Korpeen, jonka palkkalistoilla hän työskenteli aina vuoteen 2021 asti..Korven tallista karsintavoittajina Kriterium-finaaliin lähtevät ykkösradalta starttaava EL Narnia ja kolmosradalta kiihdyttävä Magnitude. Kaikki karsintavoittajat olivat niin vakuuttavia, että finaalissa on monta mahdollista voittajaa. Korven kaksikkoa ei voi laskea missään tapauksessa ulos, kun molemmilla on vielä karsintavoiton myötä hyvä lähtöpaikka.EL Narnia saa ykkösradan myötä sisäratareissun, mutta lopullinen juoksupaikka on arvoitus. Paikka johtavan takana ei ole kaukaa haettua.”Voi olla kolmas sisälläkin. En tiedä, miten juoksu lähtee menemään. Se voi olla keulassakin. Lähtihän se Oulu Expressissäkin ihan miljoonaa”, Korpi väläyttää. ”Yritetään trimmata hevosta lähtöön. Voi olla, ettei alussa pysty torjumaan Arctic Fionaa. Mielestäni EL Narnia oli E3:ssa vähän unessa. Kyllä se kovempaa lähtee. Keulapaikka ei kuitenkaan ole ratkaiseva asia.”Kyseinen Ruotsissa ravattu lyhyen matkan E3-karsinta on ainoa kerta, kun EL Narnia on urallaan jäänyt kolmen parhaan ulkopuolelle. Hienosta statistiikasta huolimatta Korpi asettaa EL Narnian haastajan rooliin.”Jos juoksu menee ihan putkeen, se näytti jo karsinnassa sellaisia otteita, että siinä tapauksessa se ei ole ulkona lähdöstä.”Korpi toteaa, että tämän vuoden finaalista ei tule ainakaan taktiikkajuoksua. Tällä hän viittaa keskipitkällä matkalla viihtyvään ja vahvuudellaan loistavaan Magnitudeen. On siis helppo päätellä, että huipputamma Mascate Matchin esikoisella huolehditaan siitä, että tempo pysyy reippaana läpi matkan.”Magnitude pystyy tarvittaessa juoksemaan vaikka johtavan rinnalta. Se ei katso juoksupaikkaa. Tamma (EL Narnia) ei pysty ihan missä tahansa juoksemaan”, Korpi vertaa kaksikkoaan.”Jos Magnitude jää johtavan rinnalle, sitten pidetään tempo tapissa ja katsotaan, kenellä riittää.”.Jos olisi 2100 metriä, olisimme selviä altavastaajia, mutta tällä matkalla tämä pitää ottaa tosissaan.Hannu-Pekka Korpi Magnitudesta.Hannu-Pekka Korven ja monen muunkin papereissa Magnitude on yksi kisan ennakkosuosikeista.”Vähintään kakkos- tai kolmossuosikki tämän kuuluu olla. Jos olisi 2100 metriä, olisimme selviä altavastaajia, mutta tällä matkalla tämä pitää ottaa tosissaan.”Magnituden kohdalla yksi huomion arvoinen seikka on, että se on startannut vasta kahdeksan kertaa. Kriterium on voitettu pienemmälläkin starttimäärällä, mutta Magnituden vastustajilla kisoja on enemmän alla. Toisaalta ruuna meni Vermon Kolmivuotispokaalissa, uransa seitsemännessä lähdössä tuloksen 12,7ake, joten kehityskäyrä osoittaa jyrkästi ylöspäin.”Se on mennyt koko ajan eteenpäin. Kesän treenijakso teki hyvää, ja Magnitude oli Vermossa tosi hyvä. Nytkin se teki karsinnassa varman suorituksen ja teki kovemman ajan. Muut pääsivät vähän helpommalla, joten ne varmaan palautuvat myös nopeammin. Jos Magnitude palautuu normaalisti, se pystyy menemään vielä karsintaa kovemman tuloksen finaalissa.”Kovimmiksi vastustajiksi Korpi nostaa Ancion ja Fuego Combon, mutta laskee myös Arctic Fionan ja Piccolo Cocktailin olevan mukana taistossa Kriterium-voitosta.Korven klaanin tilanne Kriteriumissa on mielenkiintoinen. Kun Janne Korpi ohjastaa Juho Ihamuotilan valmentamaa Arctic Fionaa, on finaalissa mukana kolme Korven perheenjäsentä, jotka kaikki kilpailevat toisiaan vastaan. Ja jokaisella on vieläpä suosikkeihin lukeutuva hevonen.”Siihen on jo tottunut. Me ollaan sen verran hullu suku, että ei radalla välitetä, onko vastassa sukulainen vai ei”, Korpi päättää..Lämminveristen KriteriumKilpaillaan lauantaina 13.9. Teivossa.Kilpailumatka 2600 metriä. Ensipalkinto 80 000 euroa.Mukana 12 karsintojen kautta finaalipaikan lunastanutta hevosta.