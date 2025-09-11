Magnituden emä Mascate Match jäi vuoden 2019 Kriteriumissa suurena suosikkina kuudenneksi. Yltääkö poika parempaan?
Hannu-Pekka Korvella kova kaksikko Kriteriumissa – "Vähintään kakkos- tai kolmossuosikki tämän pitää olla"

Hannu-Pekka Korven valmennettavista EL Narnia starttaa lauantain finaalissa eturivin sisimpää ja Magnitude radalta kolme.
Magnitude
Hannu-Pekka Korpi
EL Narnia

