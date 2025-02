Helkan Urhon onnistumiset yhteistyön tulosta – loistoasemista sekä Toto65:een että Toto75:een

Helkan Urhon nelihenkiseen omistajatalliin kuuluva Juha-Matti Paavola valmensi sitä 2-vuotiasta lähtien aina viime vuoden loppupuolelle. Lähes kolmanneksen starteistaan voittaneen oriin uralla laukat ovat silti pilanneet loppuhetkillä monta kovaa esitystä. Viime kausi pilaantui lähes vallan hyppyihin, ja kun pulmiin ei löytynyt viisasten kiveä, hän koki parhaaksi ehdottaa hevosen siirtoa tallistaan pitkäaikaiselle tutulleen Teemu Okkolinille.

Pian Kaustiselta Orimattilaan siirtynyt ori on aloittanut tämän vuoden kahdella puhtaalla juoksulla. Ensiyrittämällä tuli maalikameratappio Tangen Svennille, mutta viimekertaisessa Voimaliigan keulavoitossa muut eivät päässeet lopussa edes iskuetäisyydelle.

”Jussin (Juha-Matti Paavola) kanssa ollaan tunnettu tosi pitkään ja paljon oltu tekemisissä”, Teemu Okkolin taustoittaa. ”Tuli puhetta, että ottaisin oriin tänne ja kokeiltaisiin sille jotain uutta. Mielenkiintoinen hevonenhan se totta kai oli, ja sanoin että ilman muuta tällainen pitää kokeilla.”

”Parisen kuukautta Helkan Urho on nyt täällä ollut. Jussi sanoi, että se on yrittävä hevonen. Eikä huono hevonen voita noin montaa lähtöä. Ainakin minulla on sellainen mielikuva, että laukkoihin on ollut aina jokin syy”, Okkolin huomauttaa.

Tärkeinä lenkkeinä on myös muita hevosta auttavia käsiä.

”On käytetty Pursiaisen Tuulaa apuna, ja eläinlääkäri Timo Kristola on hoitanut hevosta”, Okkolin kiittelee.

”Puhutaan pienistä momenteista. Sillä on ollut ihan kunnon hokit näissä ensimmäisissä starteissa. Helkan Urho on yrittävä ja miellyttävä hevonen, joka ei laukkaa ihan syyttä suotta.”

Yksi tekijä paikanvaihdokseen oli myös sen kilpailuttaminen talviaikaan. Etelä-Suomesta käsin rahakkaita lähtöjä on tarjolla enemmän. Tällä viikolla oriilla on hyvien lähtöpaikkojenkin siivittämänä mahdollisuus tienesteihin sekä 65- että 75-lähdöissä.

”Rahaa on kuitenkin jo sen verran, ettei tälle missään nimessä helppoja lähtöjä ole. Luotan omaan hevoseen, koska se on tehnyt hyvät startit ja parantaa koko ajan. Ei se vieläkään ihan satku ole, enkä tiedä saako sitä koskaan sellaiseksi, mutta kyllä se hyvällä mallilla on, eikä pärjääminen saa tulla tämän kanssa yllätyksenä. Hevosessa tuntuu olevan vielä kovasti varaa”, Okkolin summaa.