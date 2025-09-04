Isabella Tervonen on työskennellyt hevosten parissa jo useassa eri maassa. Kuvassa Tervonen ja Iines.
Isabella Tervonen on työskennellyt hevosten parissa jo useassa eri maassa. Kuvassa Tervonen ja Iines.Kuva: Annika Malkki
Lähikuvat

Hevosista ja kenguruista kiinnostunut Isabella Tervonen pakenee Suomen syksyä Australiaan

Isabella Tervonen on uuden seikkailun edessä, sillä hän suuntaa yhdeksäksi kuukaudeksi Australiaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Isabella Tervonen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi