Hevosista ja kenguruista kiinnostunut Isabella Tervonen pakenee Suomen syksyä Australiaan

Ajatus Australiaan lähdöstä on ollut ylöjärveläisen Isabella Tervosen mielessä jo pitkään.”Olen jo tosi kauan halunnut lähteä sinne, enkä edes muista, mistä ajatus on ihan alun perin edes tullut. Working holiday -viisumin saa alle 30-vuotiaana, ja kun täytin 29, tuntui, että nyt sinne täytyy lähteä, jos meinaa lähteä”, Tervonen kertoo.Tervonen lähtee Australiaan 6. päivä syyskuuta, ja hänen on tarkoitus olla siellä touko-kesäkuun vaihteeseen saakka. Reissu on suunnattu tarkoituksella Suomen syksyn ja talven ajaksi.”Ensin menen niiden astutuskauden ajaksi yhden hevoseläinlääkärin avustajaksi, mutta sen jälkeen minulla ei ole vielä mitään isompia suunnitelmia. Voisin käydä jossain karjatilalla, ja ehkä myös jossain ravi- tai peitsaritallilla. Minua kiinnostaisi myös tehdä jotain vapaaehtoistöitä kengurunpoikasten kanssa”, Tervonen miettii.”Australiassa astutuskausi on nyt syksyllä, kun siellä alkaa kevät. Varsat syntyvät siellä loppuvuodesta. Elokuu on vielä talvikuukausi siellä, ja syyskuussa taas pitäisi alkaa olemaan jo kevättä ja tammoja ruvetaan astuttamaan.”Tervonen ei ole aiemmin käynyt Australiassa, vaikka onkin muuten aikaisemmin matkustanut paljon.”Olen ollut Jenkeissä Hunterton Farmilla kymmenen kuukautta vuonna 2017, sen jälkeen olin Nurmoksen Timolla Ruotsissa kolme kesää ja sen jälkeen vakituisesti töissä puolitoista vuotta. Olen käynyt myös Irlannissa laukkatallilla, jossa olin kolme kuukautta”, Tervonen luettelee.”Tykkään matkustaa, käydä uusissa paikoissa ja nähdä, miten maailma toimii. Mitä enemmän olen käynyt reissussa ja ollut töissä ulkomailla, sitä enemmän osaan arvostaa sitä, kuinka hyvin asiat Suomessa ovat. Enemmän olen nähnyt maailmaa töiden kautta kuin turistina.”Tervosella on vahva kielitaito, joka helpottaa matkustamista.”Olen käyttänyt englannin kieltä pienestä asti, kun serkkuni asuvat Jenkeissä. Ruotsin kieltä taas ymmärrän jonkin verran ja puhun tarvittaessa jotakin. Ruotsissa ollessa ruotsin kieltä olisi pitänyt käyttää enemmän, mutta Nurmoksella pärjäsi hyvin suomella ja englannilla, niin ruotsin kieli jäi vähemmälle.”.Moni aina sanoo minulle, että olen tosi rohkea, kun lähden, mutta ei se ole kuin vain ottaa ja lähtee.Isabella Tervonen.Australian-reissun myötä Tervonen joutui irtisanoutumaan nykyisestä työstään kaupassa. Lisäksi hänen piti järjestellä asioita myös hevosen ja koiran suhteen.”Äidin kanssa oli juuri puhetta, miten jouhevasti kaikki palaset ovat tällä kertaa loksahtaneet paikoilleen. Koiralle ja hevoselle löytyi mukavat paikat reissun ajaksi, Australian viisumi tuli tosi nopeasti ja lisäksi löytyi vielä mielenkiintoinen työpaikka, missä aloittaa”, Tervonen kiittelee.Tervonen odottaa reissultaan hyviä kokemuksia ja uusia ajatuksia maailmankatsomukseen.”Silloin aina vähän jännittää, kun reissut rupeavat lähestymään, mutta jännitys häviää siinä vaiheessa, kun pääsee perille ja näkee paikat. Silloin, kun olen saanut viisumin, olen innoissani, mutta monesti lentojen ja työpaikkojen kanssa, kerkeän miettimään, mihin sitä on taas lähtemässä”, Tervonen kuvailee.”Olen aina ollut sitä mieltä, että aina kannattaa lähteä, jos yhtään siltä tuntuu. Jos jostain syystä siellä ei olisikaan kivaa, työpaikkaa voi vaihtaa tai aina sieltä pääsee poiskin ja aina voi tulla takaisin Suomeen. Moni aina sanoo minulle, että olen tosi rohkea, kun lähden, mutta ei se ole kuin vain ottaa ja lähtee. Yhtäkään reissua, minkä olen tehnyt, vaikkeivat ne olisikaan olleet niin hyviä reissuja, en ole katunut, että tuli lähdettyä.”Australiassa elää paljon eksoottisia eläimiä, käärmeitä ja hyönteisiä, mutta Tervoselle nämä eivät ole ongelma.”Pienenä olen ollut sellainen ötökkähullu. En pelkää hämähäkkejä enkä käärmeitä, jos ne eivät pure minua. Ostin juuri vaaleat työkengät reissuun, mistä näkee, jos niissä on hämähäkkejä. Olen lukenut, että pienimmät hämähäkit ovat usein kaikista myrkyllisimpiä”, Tervonen kertoo.Australian viisumi on vuoden mittainen, mutta Tervosen on kuitenkin tarkoitus tulla ensi kesäksi takaisin Suomeen. Sen jälkeen hänellä ei ole suunnitelmia.”Menen go with the flow -tyyppisesti, enkä aina tiedä tulevaisuuden suunnitelmiani. Jos viihdyn tosi hyvin Australiassa, voisin hakea toisen viisumin, ja lähteä syksyllä uudestaan sinne. Mutta jos en viihdy, voisin palata takaisin kaupalle töihin ja miettiä, mitä sitten rupeaisi tekemään”, Tervonen tuumaa.”Valmistuin viime joulukuussa kengittäjäksi, ja lisäksi tykkään ottaa myös valokuvia. Valokuvauksesta sain viimein toiminimen pystyyn. Kengitystä ja valokuvausta voisin alkaa tekemään enemmänkin niin pääsisin myös yrittäjyyteen paremmin kiinni.”