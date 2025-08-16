Marjatta Ruotsalan hevostentäyteiset vuodet – "Onneksi voi seurata raviurheilua"
Perjantaina 15.8. Marjatta Ruotsala täyttää 85 vuotta. Olarilla hän ajoi uskomattomat 147 voittoa.
”Olen kotoisin Lohtajalta (nykyisin Kokkolaa) ja meillä oli kotona lehmiä ja hevosia. Mieli teki niitä jo polvenkorkuisena ajaa, mutta isä sanoi, että saat sitten vasta ajaa, kun vedät itse rinnustimen kiinni. Ratkaisin ongelman löysäämällä rahkeita ja sain rinnustimen kiinni ja ajoluvan”, Ruotsala kertoo.
”Ostin alle kaksikymppisenä hyväsukuisen puolivuotiaan Marnu-nimisen orivarsan. Opetin sen itse ajolle ja myös kantakirjasin sen nelivuotiaana. Kokeessa se veti 8 porrasta, ja ajoin sillä myös kilpaa.”
Ruotsalan matka maailmalle alkoi 10.12.1965 ja osoitteena oli Lauritsala (nykyisin Lappeenrantaa).
”Meillä oli kotona Väliviirteen kylässä hevosia ja lehmiä. Työt kävivät raskaiksi, kun ne olivat siirtyneet minulle ja aloin miettimään muita töitä. Hevosviestissä oli ilmoitus, jossa liikemies Rauni Laurikainen haki hevostenhoitajaa. Otin yhteyttä ja lähdin töihin 600 kilometrin päähän Lauritsalaan.”
Tallissa oli tuolloin viisi hevosta.
”Niillä tehtiin kilvan ajamisen lisäksi myös kaikenlaista työajoa. Talli sijaitsi lähellä rantaa ja talvisin hevosia ajeltiin Saimaan jäällä.”
Tallissa oli muun muassa Aro-Poika, joka oli juoksija, mutta myös vihaiseksi sanottu.
”Pärjäsin sen kanssa, kun muistin isäni neuvon, että jos tänään huudat hevoselle kovaa, niin huomenna joudut huutamaan vielä kovemmin.”
Ensimmäisen kerran Ruotsala ajoi Aro-Pojalla kilpaa Joutsenossa.
”Matkaa radalle oli 15 kilometriä ja ajamalla sinne mentiin. Seuraavana talvena sain isännältä luvan ajaa Savitaipaleen raveissa Reino Talkan hevosta naisten sarjassa. Voitin sen lähdön ja sen jälkeen Reinon tytär Merja alkoi houkutella minua heille töihin.”
Liikemies Reino Talkan talli sijaitsi tuolloin Lappeenrannan kauppakadulla, lähellä rautatieasemaa, jonne Ruotsala siirtyi kesällä 1966.
Talkan tallissa oli Elimäeltä ostettu vuona 1958 syntynyt Olari-niminen ruuna, jonka ura alkoi Niemisen tallista jo 3-vuotiaana. Talkan talliin ja Merja Talkan omistukseen se tuli 30.9.1962.
Sen ensimmäiset noin 40 voittoa tulivat isännän ajamana. Ruuna oli ryöstäjänvikainen ja ohjiin ei Marjattaa kilpailuissa heti päästetty.
”Hoitelin Olaria ja pikkuhiljaa sen tavat tulivat tutuksi. Paljon sillä tuli ajettua kävelyä työkärryillä. Kävelin itse sen rinnalla, näin Olari suostui kävelemään”, Ruotsala kertoo.
”Oltiin sitten kerran kaksipäiväisissä raveissa ja lauantaina Olari laukkasi ja isäntä sanoi, että saat ajaa sitä huomenna. Voitin sen lähdön ja sain jatkaa ohjaksissa”.
Olarin ura käsitti kaikkiaan yli viisisataa kilpailua. Kuusi kilpailukirjaa tuli täyteen ja niistä löytyy yhteensä 185 voittoa, joista Marjatan ajamia oli 147.
Talkan tallilta matka jatkui Matti Reposen tallille ja vuonna 1976 alkoi tallin pito omissa nimissä Luumäen Heikkilän kylässä.
”Reposella ollessani ajelin Heli Soveliuksen Aase Songia ja hänen kanssaan alettiin etsiä omaa tallia. Paikka löytyi Luumäen Heikkilän kylästä. Rakensin sinne 10 karsinaa ja tuli hommattua myös ammattivalmentajan lisenssi.”
Vuosi oli 1976, kun Hippoksessa katsoivat, että Ruotsalan näytöt riittivät lisenssiin.
”Parikymmentä vuotta siellä vierähti. Hankaliakin hevosia sinne tuli, kun olin niitä ajellut. Loppuaikoina alkoi tulla myös varsoja opetukseen. Mieleen Luumäen ajoilta jäivät muun muassa naisohjastajien EM-ravien kakkossija Saksassa ja naisohjastajien voitosta saatu palkintomatka Pariisin Prix de Amérique -raveihin”.
Tallinpito Luumäellä loppui vuonna 1996 ja matka jatkui takaisin Lohtajalle.
”Alkoi ilmaantua kaikenlaista remppaa selässä ja nivelissä, ja kun ikäkin riitti eläkkeelle pääsyyn, lopetin tallinpidon ja muutin siskon taloon Lohtajalle. Mukana tuli kaksi hevosta ja rakensin pihan tiloihin kolme karsinaa.”
Ruotsala palasi vielä pariksi vuodeksi Virolahdelle Kotolan tallille töihin.
”Kun sieltä palasin, vein oman hevosen Kannuksen puolelle, 25 kilometrin päähän. Viimeinen startti tuli ajettua vuonna 2017 omalla In The Excel -nimisellä hevosella. En enää viitsinyt uusia ajolupaa, kun lääkärintodistuskin olisi pitänyt hakea Oulusta."
Ruotsalan nykyinen koti on edelleen Lohtajan Väliviirteen kylässä. Meren rantaan on noin puoli kilometriä.
”Hiljaistahan täällä on ja aika käy välillä pitkäksi. Onneksi voi seurata raviurheilua, kun täällä muuten ei paljon tuttuja näe. Lappeenrannassa kävin tuttuja tapaamassa viimeksi viime kesänä ja tuli samalla käytyä myös Miehikkälän raveissa”, Ruotsala sanoo.
Raviurheilu kiinnostaa edelleen.
”Luen päivittäin ravien lähtölistat ja katselen myös tulokset. Aikaisemmin seurasin raveja lautasen kautta ja nyt katselen kanavalta 19.”
Ruotsala miettii raviurheilun muuttuneen vuosien varrella paljon.
”Radat ovat nykyään parempia hevosen juosta ja ajotavatkin ovat siistiytyneet ja näyttävät hevoset osaavan loppusuoraa juosta ilman käskemistäkin. Kyllä esimerkiksi tuota Santun (Raitala) ajoa loppusuoralla tulee ihasteltua.”