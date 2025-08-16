Marjatta Ruotsalan hevostentäyteiset vuodet – "Onneksi voi seurata raviurheilua"

Tallinpito Luumäellä loppui vuonna 1996 ja matka jatkui takaisin Lohtajalle.

”Alkoi ilmaantua kaikenlaista remppaa selässä ja nivelissä, ja kun ikäkin riitti eläkkeelle pääsyyn, lopetin tallinpidon ja muutin siskon taloon Lohtajalle. Mukana tuli kaksi hevosta ja rakensin pihan tiloihin kolme karsinaa.”

Ruotsala palasi vielä pariksi vuodeksi Virolahdelle Kotolan tallille töihin.

”Kun sieltä palasin, vein oman hevosen Kannuksen puolelle, 25 kilometrin päähän. Viimeinen startti tuli ajettua vuonna 2017 omalla In The Excel -nimisellä hevosella. En enää viitsinyt uusia ajolupaa, kun lääkärintodistuskin olisi pitänyt hakea Oulusta."

Ruotsalan nykyinen koti on edelleen Lohtajan Väliviirteen kylässä. Meren rantaan on noin puoli kilometriä.

”Hiljaistahan täällä on ja aika käy välillä pitkäksi. Onneksi voi seurata raviurheilua, kun täällä muuten ei paljon tuttuja näe. Lappeenrannassa kävin tuttuja tapaamassa viimeksi viime kesänä ja tuli samalla käytyä myös Miehikkälän raveissa”, Ruotsala sanoo.

Raviurheilu kiinnostaa edelleen.

”Luen päivittäin ravien lähtölistat ja katselen myös tulokset. Aikaisemmin seurasin raveja lautasen kautta ja nyt katselen kanavalta 19.”

Ruotsala miettii raviurheilun muuttuneen vuosien varrella paljon.

”Radat ovat nykyään parempia hevosen juosta ja ajotavatkin ovat siistiytyneet ja näyttävät hevoset osaavan loppusuoraa juosta ilman käskemistäkin. Kyllä esimerkiksi tuota Santun (Raitala) ajoa loppusuoralla tulee ihasteltua.”