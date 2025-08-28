Laukaalaiset Ay Caramba ja Hilja Hassel edustivat paikallista väriä, ja olivat vetokisojen ensikertalaisia.
Lähikuvat

Laukaan Perinnepäivillä olivat hevosvoimat pelissä

Tupaswillan perinnepäivillä Laukaassa shetlanninponit ja suomenhevoset mittelöivät vetokisojen vahvimmasta.
