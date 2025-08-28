Laukaan Perinnepäivillä olivat hevosvoimat pelissä

Kansallispukuja, vanhoja autoja ja traktoreita, käsitöitä, soppatykkiruokailu sekä haitarimusiikkia. Niistä koostui viikonloppuna Laukaan Tupaswillassa järjestetyt perinnepäivät. Kumpanakin päivänä nähtiin myös hevosten valjastusnäytös sekä hevosten saunottaminen ja uintinäytös.Sunnuntaina järjestettiin vetohevosten kilpailut, ja sarjoja oli kaksi: shetlanninponeille ja suomenhevosille. Lisäksi nähtiin myös 'mies vastaan hevonen', näytösluontoinen vetokilpailu.Puolen päivän aikaan suuri joukko yleisöä oli kokoontunut seuraamaan shetlanninponien vetokilpailua, jossa mukana oli neljä ponia. Ponien aloituspaino reessä oli sata kiloa, ja portaiden väli kymmenen metriä. Portaalla poneille lisättiin painoa 25 kiloa. Toisena ponina kilpailuun osallistunut Ponikujan Riki veti ensikertalaisena peräti 15 porrasta ja 8,5 metriä päälle. Tulos ei aivan riittänyt kuitenkaan voittoon asti, sillä viimeisenä ponina kilpaillut tamma Missil veti huimat 17 porrasta, joka tarkoittaa 500 kiloa. Missilin ohjaksissa nähtiin Satu Sumia.”Tämän päivän suoritus oli siihen nähden ihan hyvä, että aluksi poni meinasi olla liian innokas vetämään. Kun painoa tuli enemmän, ponikin rauhoittui ja vetäminen rupesi sujumaan sen jälkeen huomattavasti paremmin. Tälle ponille aloituspaino on ehkä liian matala, ja sen takia tamma vähän hötkyili aluksi”, Sumia kertasi..Missil ja Sumia ovat harjoitelleet vetotekniikkaa kotona omalla kelkalla.”Tamman kanssa on paljon tehty myös maataloustöitä, ja meillä on kotona myös pieni tukkireki. Emme ole tehneet mitään hampaat irvessä vaan niin, että se on ollut kaikille osapuolille mielekästä tekemistä. Olemme myös käyneet Eurajoella kyntökilpailuissa”, Sumia kertoo.”Vetäessä hevosella tulee olla hyvä irroitustekniikka, jotta kelkka lähtee hyvin liikkeelle. Usein irroituksessa kelkkaa pitää saada vähän nytkyteltyä puolelta toiselle. Missililtä tämä sujuu hyvin.”Sumia on mielissään siitä, että myös shetlanninponeille on ollut mahdollista osallistua vetokilpailuihin. Hän oli saapunut Missilin kanssa Porista Laukaan Tupaswillaan, ja matkaa heille kertyi yhteensä noin kuusisataa kilometriä.”Viime keväänä olimme mukana Rautalammin vetokilpailuissa, ja nyt täällä. Jos joku järjestää shetlanninponeille jotain tällaista, totta kai olemme mukana. Ei niin kaukana olevaa paikkaa olekaan, mihin emme lähtisi mukaan osallistumaan”, Sumia kiittelee.Sumia kuvailee Missiliä poniksi, jolla on hyvä työmoraali.”Tamma on tosi innokas tekemään, ja välillä jopa vähän liiankin innokas. Kotona se taas on tosi rauhallinen ja kiltti lasten poni, joka tulee kaikkien kanssa toimeen.”Ponien jälkeen vetokilpailut jatkuivat suomenhevosilla, ja mukana oli kolme osallistujaa. Ylivoimaisen voiton otti ori Hotleri ohjaksissaan Jarmo Korkeaniemi. Tulos oli 18 porrasta ja 4,3 metriä päälle. Hotlerin ja Korkeaniemen yhteistyötä oli hienoa seurata, ja ori teki vaikutuksen käytöksellään..Rautalammin Hevosystäväinseuran puheenjohtava Aija Oksanen oli helpottunut vetokisojen jälkeen.”Minulle jäi tapahtumasta tosi hyvät fiilikset, ja minusta tämä oli oikein onnistunut tapahtuma”, Oksanen toteaa.”Viime syksynä järjestimme Pestuu-vedot syyskuussa Rautalammilla, ja silloin keskustelimme Laukaan porukan kanssa vetokisojen järjestämisestä perinnepäivien yhteydessä. Siitä se ajatus sitten lähti, ja nyt tapahtuma saatiin vietyä onnistuneesti loppuun asti.”Rautalammin Hevosystäväinseura on ensimmäinen, joka on järjestänyt vetokilpailuita myös shetlanninponeille.”Viime vuonna, kun järjestimme Pestuu-vetoja, pyörittelimme ajatusta myös ponien vetokilpailuista, mutta jostain syystä se silloin vielä jäi järjestämättä. Talvivetoihin ne puolestaan otettiin mukaan, ja ajattelimme ainakin tarjota niille mahdollisuuden osallistua. Mukaan saatiin silloin neljä ponia, ja ne menivät tosi hyvin”, Oksanen kertoo.”Tämän päivän voittajaponi Missil voitti myös talvivetojen shetlanninponiluokan keväällä. Kovasti me toivomme, että myös poneilla innostuttaisiin kilpailemaan näissä, sillä shetlanninponi on jalostettu vetämiseen. Meidän on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa shetlanninponien vetokilpailuiden järjestämistä.”Rautalammin Hevosystäväinseuran varapuheenjohtaja Marko Väätäinen muistuttaa myös, että vetokilpailut voivat olla mukava yhteinen harrastus hevosen tai ponin kanssa.”Tämä on aika mukaansatempaava laji kaikkinensa, ja sitä ehdottomasti kannattaa lähteä ainakin kokeilemaan. Monille poneille tämä voisi olla mielekästä tekemistä”, Väätäinen kannustaa.”Monilla kokeileminen voi jäädä kiinni varusteista, mutta Matin Puupajan Matti Pakarinen on länkiseppä, ja hän on tehnyt paljon varusteita myös poneille. Ehkä sen takia shetlanninponien vetokilpailut ovat kulminoituneet vielä niin paljon Mattiin. Mutta toivottavasti tähän saadaan muutosta tulevaisuudessa.”