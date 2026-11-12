Hopeful Step on Timo Niemelän taidonnäyte – "Köyhälle valmentajalle armovarsa"

Urallaan 14 kertaa kilpaillut, ja starteistaan peräti yhdeksän nimiinsä vienyt Hopeful Step saattaa jonain päivänä voittaa Suomen mittapuun mukaan jotain suurta. Sitä ei mitata rahassa, koska maallinen mammona on Timo Niemelälle ollut loppujen lopuksi aina toisarvoinen seikka.Timo Niemelä on toiminut raviurheilun parissa koko ikänsä. Hän on ammatiltaan varsavalmentaja, ja tehnyt työtä veljiensä Eskon ja Antin kanssa. Eskon eläköidyttyä hän on jatkanut Antin kanssa, ja siinä ohessa Niemelä on harrastellut perheensä kanssa omilla hevosilla..Hopeful Step on yhdessä tehdylle matkalle jo itsessään merkityksellinen palkinto. Sen ja kaikkien muidenkin Niemelän tallin hevosten kohdalla tunne on se, mikä edellä mennään. ”En ole lähtenyt Hopeful Stepin kanssa tekemään töitä ura tai raha edellä. Elämän suhteen kaikessa muussakin lähtökohtana on ollut, että tavoitteena on päästä tekemään asioita, joista tykkään. Ja vielä niin, että itseni lisäksi myös läheisillä olisi hyvä olla”, Niemelä aloittaa.Kempeleessä haaveillaan toki muiden hevosihmisten tavoin, että se oma hevonen olisi mahdollisimman usein mukana voittotaistossa. Hopeful Step on vastannut siihen huutoon vahvasti. Huippusukuisen varsan kohdalla on ollut odotuksia alusta saakka. ”Hopeful Stepin kanssa on totta kai tavoitteita, sillä se vaikutti heti varsana lahjakkaalta. Sitä on treenattu alusta saakka kunnianhimoisesti”, Timo Niemelä jatkaa..Hopeful StepRuuna, syntynyt 10.4.2022Readly Express – Rydens Hope, Pine ChipKasvattaja ja omistaja Ravitalli NiemeläValmentaja Timo NiemeläEnnätykset 14,6ake, 16,3ke, voittosumma 9900 euroa14 starttia totosijoin 9–0–0.Ennen kuin pureudutaan Hopeful Stepin hienosti alkaneeseen uraan, on syytä palata ajassa reilusti taaksepäin. Hopeful Stepin emä Rydens Hope tuli yksivuotiaana Timo Niemelälle valmennukseen Penttilän perheen tuliaisina Elitauktion-huutokaupasta, joka järjestetään toukokuussa Elitloppetin alla.Rydens Hopen omistaja Kimmo Penttilä ja hänen isänsä Jouko Penttilä olivat jo tuolloin Niemelän tuttuja, ja yhteistyö on ollut vahvaa jo 1980-luvulla. Sittemmin hän on saanut kunnian toimia kummina Kimmon vanhimmalle lapselle.Huutokaupan aikaan ei vielä mietitty, millaisia jälkeläisiä Arne ja Liv Rydénin kasvattama Rydens Hope aikanaan jättää. Jo pelkästään tamman kilpauran merkitys oli Niemelän uralle suuri.Reilut kaksi vuotta sitten menehtynyt Rydens Hope teki käytännössä koko uransa kempeleläisen valmennuksesta käsin. Hetken tamma piipahti Kari Vaaraniemellä rajan takana Ruotsissa, kun sillä ajettiin synnyinmaassaan opetuslähtö..Hopeful Stepin emä voitti 16 kertaa ja juoksi rahaa 76 400 euroa. Tamma valloitti kuusi kertaa Bodenin, ja toi Timo Niemelälle hänen historiansa suurimman onnistumisen Skellefteån V64-kierroksella reilut 14 vuotta sitten.”Rydens Hope oli siihen aikaan motivoiva hevonen. Se oli koko perheen silmäterä, tärkeä ja rakas”, Niemelä herkistyy.”Tamma ei ollut varsinainen ikäluokkahevonen, mutta Mikkelissä juostussa avoimessa viisivuotislähdössä Account Racessa hevonen oli kolmas. Se oli kova suoritus, sillä mukana oli oikeita hevosia.”Menestyksen lisäksi ihmiset hevosen ympärillä toivat merkityksellisyyttä Ravitalli Niemelän arkeen. Rydens Hopen toinen ura alkoi vuonna 2016 siitoksessa.Vuonna 2022 syntynyt Hopeful Step on Rydens Hopen viides ja viimeiseksi jäänyt varsa. Neljä ensimmäistä varsaa ovat kaikki tamman omistajan Kimmo Penttilän kasvatteja, mutta Hopeful Step syntyi Ravitalli Niemelän nimiin..Hopeful Stepin isä Readly Express on Timo Niemelälle erityisen läheinen hevonen. Hieman toisella tavalla kuin Rydens Hope, sillä Readly Express piipahti Kempeleessä opetettavana varsana, jolloin sen tilipussi oli ymmärrettävästi pyöreät nolla euroa. Readly Express oli velipoika Esko Niemelän passihevonen. ”Varsavalmentajan ammatti on vähän samanlainen kuin opettajan koulussa. Ei ole tehtäväni arvioida, mistä varsasta tulee juoksija tai miten ylipäätään elämässä pärjäilee. Sitä ei voi tietää, eikä sitä ole syytä yrittää sanoa ääneen. Readly Express tuli hieman muita myöhemmin, eikä saanut mitään erityiskohtelua. Timo (Nurmos) kävi muutaman kerran katsomassa varsojaan, eikä Readly Expressistä puhuttu ainakaan sen enempää kuin muistakaan”, Timo Niemelä muistelee.Tuskin kummankaan Timon arvaus Readly Expressin menestyksestä olisi osunut lähellekään oikeaa. Readly Express juoksi urallaan vain 37 kertaa, mutta ehti ansaita radoilta lähes 2,4 miljoona euroa. Siitä kasvoi ihmehevonen, joka voitti 28 lähtöä. Keskimääräinen ansio starttia kohden nousi uskomattomiin lukemiin 63 864 euroa.”Laji on juurikin tämmöinen”, Niemelä nauraa.Bro Byggnads AB:n omistaman Readly Expressin takaa löytyy pariskunta Rolf ja Kirsi Andersson, joille hevoset ovat kaikki kaikessa.”He ovat tuttuja pitkältä ajalta, ja Kirsi on lisäksi suomalainen. He seuraavat paljon myös suomalaista raviurheilua ja erityisesti Readly Expressin varsoja. Pariskunta ei ole halunnut luopua orista. He antoivat tunnustuksena tehdystä työstä mahdollisuuden astuttaa tamma Readly Expressillä. Samalla heistä on tullut ystäviäni ja linkki raviurheiluun Ruotsin puolelle”, Niemelä kertoo..Rydens Hopen omistaja Kimmo Penttilä tarjosi omaa hevostaan emätammaksi Readly Expressille. Näin Niemelän tallin tarinalle päästiin kirjoittamaan uusi luku, jonka otsikko voisi olla ”toiveikkaat askeleet”.Niemelällä on mielessään vielä parempi otsikko, tai ainakin se klikkaisi paremmin.”Köyhälle valmentajalle armovarsa”, Niemelä heittää.Samalla äänestä paistaa läpi suuri arvostus Hopeful Stepin syntymän mahdollistaneita hevosenomistajia kohtaan.Hopeful Step syntyi 10 huhtikuuta 2022, ja siitä alkoi hevosen matka kohti kilparatoja. Reilut neljä vuotta on kulunut hujauksessa, ja ruuna on päässyt kilpailemaan jo kaksi kautta. Ura on toistaiseksi ollut ehjien starttien osalta yhtä riemukulkua.Menestyksestä ja kohinalla parantuneista kilometriajoista huolimatta voittosumma on jäänyt vielä ainakin toistaiseksi perin maltilliseksi. Köyhä ei ole päässyt rikastumaan, mutta tunnetasolla matka on alkanut vahvassa myötätuulessa.Kollegat ovat ohjastajien pukukopissa kilvan ihmetelleet, miksei hevosella yritetty tosissaan ikäluokkalähtöihin. Niemelä on edennyt uuden silmäteränsä kanssa maltilla.”Kymenlaakso-ajo kolmevuotiaana olisi ollut mahdollinen, mutta ei haluttu alkaa hoitamaan sitä sillä ajatuksella, että pitäisi ehtiä karsintoihin. Sille tuli muutamia laukkastartteja kolmevuotiaana, jotka johtuivat varmasti vain kasvukivuista. Kun hevonen meni nelivuotiaana heinäkuussa Kaustisella johtavan rinnalta täyden matkan 14,6-vauhtia, moni varmasti ajatteli, että Hopeful Step nähtäisiin Derby-karsinnoissa. Se olikin niihin aikoihin jopa lievässä mietinnässä, mutta Derbykin skipattiin.”.Niemelällä on kuitenkin tälle kaudelle haave mielessä ja sitä varten suunnitelma. Edessä on kotiradan Ponsse Cup, ja Niemelä on rohkaistunut lähtemään karsintoihin mukaan. Se olisi toteutuessaan Hopeful Stepin uran toistaiseksi selvästi vaativin tehtävä.”En ole käynyt vielä sen kanssa edes Bodenissa, sillä olen halunnut rakentaa hevosen uraa rauhassa. Tälle vuodelle on tosiaan tarkoitus olla mukana Ponsse Cupin karsinnassa, jos vain kaikki on kunnossa. Sen jälkeen ajetaan vielä finaali, jos sinne päästään mukaan. Siihen olisi helppo päättää kausi ja aloittaa valmistautuminen ensi vuoteen.” Tallilla hevosten eteen tehty työ, siitä saadut positiiviset tunteet ja eteenpäin suunnattu askel tulevaisuuden toivosta kiteytyvät kirjaimellisesti Hopeful Stepin elämään.Tunnetta on tarjolla myös jatkossa, sillä vuotta nuorempi Readily Step on Hopeful Stepin kanssa samasta isästä ja veljesten omasta tammasta Quietenista, jonka isä on Varenne..Menestys tuo omanlaistaan painettaTimo Niemelä on touhunnut ravien kanssa koko ikänsä, mutta 2000-luvulla hänen valmennettavansa ovat voittaneet vain yhtenä vuonna useammin kuin kuluvalla kaudella.Hopeful Step on voittanut kaikki ne starttinsa, joissa ykkössija on ollut mahdollisuuksien rajoissa. Toistaiseksi iltaraveissa palkinnot ovat pieniä, mutta ruuna on aloittanut uransa määrätietoisilla otteilla. Tehtävät kovenevat, ja Toto75-lähdöt odottavat kulman takana. Niistä ensimmäinen on parhaassa tapauksessa 12 000 euron ykköspalkinnolla juostava Ponsse Cupin finaali.”Hevosen hyvä aloitus ja menestys tuo kieltämättä omat paineensa”, Niemelä myöntää.”Kaikki on pienestä kiinni, ja onnistumisista olemme osanneet nauttia. Sen verran kauan olen hommaa tehnyt, että tappioihin on tottunut ja niitä tulee myös Hopeful Stepin kohdalla jatkossa. Oli lopputulos mikä tahansa, Hopeful Step on hyvä hevonen.”.Oljenkorsia voi miettiä sitten tulevaisuudessa.Timo Niemelä.Niemelä on puheissaan jokaisen hevosen kohdalla maltillinen ja pohtii sanomisiaan muutenkin tarkasti. Hänen kaltaiselleen ihmiselle menestys ei taatusti nouse hattuun, mutta maanläheiselle ihmiselle uudessa tilanteessa voi olla pureskelemista. Varsinkin, jos hevosen kehitys jatkuu suotuisana.”Hopeful Step on lähtötohinoissa energinen, mutta vauhtiin päästyään se on rauhallinen. Välillä jopa laiska. Siihen vaikuttaa sekin, ettei oljenkorsia ole käytetty yhtään, ja hevosen korvat on tukittu täydellisesti. Ei ole mitään lappuja tai muitakaan virityksiä kokeiltu. Ainoa, mihin olen pyrkinyt on se, ettei hevoselle ole vapaahtoisesti tarjottu sisäratajuoksuja. Oljenkorsia voi miettiä sitten tulevaisuudessa.”Perheen jälkikasvusta Timon poika Jonne Niemelä on päässyt ajamaan Hopeful Stepin kanssa kertaalleen. Taakse jäi Mika Forss ja kumppanit. ”Jonne oli lukioaikana kesät Timo Nurmoksella töissä, ja koulun jälkeen hän kävi Kari Vaaraniemellä. Tallihommat ovat tuttuja, ja hänellä on kaikki valmiudet jatkaa Niemelän tallin matkaa. Saa nähdä, millaisia ratkaisuja hän tekee, kun tietysti myös raviurheilun tilanne Suomessa vaikuttaa. Jonne on agrologi, ja tällä hetkellä mestarina Tapojärvellä kaivoksella. Valmiudet löytyy, ja Jonnella on multaa kynsien alla. Tyttärelläni Roosalla on kaksi pientä kotona, joiden kanssa hänellä menee tällä hetkellä paljon aikaa, mutta hänkin seuraa raviurheilua aktiivisesti”, Niemelä päättää.