Ravitalli Niemelän kasvattama, ja Timo Niemelän valmentama sekä ohjastama Hopeful Step otti kesällä Kaustisella kaksi hienoa voittoa. Tässä se nappaa 2. heinäkuuta voiton vahvan suorituksen päätteeksi.
Ravitalli Niemelän kasvattama, ja Timo Niemelän valmentama sekä ohjastama Hopeful Step otti kesällä Kaustisella kaksi hienoa voittoa. Tässä se nappaa 2. heinäkuuta voiton vahvan suorituksen päätteeksi.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Lähikuvat

Hopeful Step on Timo Niemelän taidonnäyte – "Köyhälle valmentajalle armovarsa"

Ravitalli Niemelän kasvattama ja omistama Hopeful Step on elävä esimerkki siitä, mitä pitkäaikainen luottamukseen perustuva yhteistyö voi saada aikaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Rydens Hope
Hopeful Step
Timo Niemelä