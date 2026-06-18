Nordic King -raveihin tulee iskukykyisiä vieraita naapureilta

Gustav Larsenin kasvattama, omistama ja valmentama Grislefaksen G.L. on tuttu Suomen suurkilpailuista. Se voitti PM-kisan Turussa 2023 ja sijoittui kakkoseksi 2022 ja 2025. Nordic Kingissä se oli viime vuonna neljäs, vuotta aiemmin tuli laukka ja kuutossija.Olli Koivusen ajama Grislefaksen G.L. juoksee Härmässä uransa 100. startin. Se on voittanut 25 kertaa. Tämän vuoden ainoa ykkönen tuli Bjerkestä maaliskuussa ajalla 21,4a/1609. Ori oli sunnuntaina mukana Bjerken Alm Svarten -lähdössä, jossa se seurasi porukassa seitsemänneksi.”Grislefaksen palautui hyvin eilisestä Bjerken juoksusta ja on iloinen ja pirteä. Siellä oli mahdoton pärjätä, kun vauhti lopussa oli niin kovaa. Ajoimme kenkien kanssa, ja lauantaina on tarkoitus ajaa ainakin ilman etukenkiä, silloin hevonen on parempi. Lauantain lähdössä on mukana monta hyvää hevosta Suomesta. Emme kuitenkaan lähde lyötyinä matkaan, jos saamme hyvän juoksun, niin mitä vain voi tapahtua”, Larsen kertoo maanantai-iltana.”Olemme olleet usein Suomessa, hevonen viihtyy siellä. Olli ajoi viime vuonna Härmässä, hän on hyvä kuski.” .Robert Skoglundin Sundbo Komet on kokenut menijä, startteja on jo 122. Se ei ollut varsatähti, mutta on kehittynyt sen jälkeen varmaksi avoimen luokan hevoseksi. 10-vuotias ruuna on viime kuukausina juossut montélähtöjä ja voittanut kuudesti Saga Laursenin ratsastama.”Sundbo Komet on tullut aina vaan paremmaksi vuosi vuoden jälkeen. Se tuli minulle valmennukseen 4-vuotiaana, ja on sen jälkeen kehittynyt ja voittanut joka vuosi vähinään 4–5 lähtöä ja tienannut hyvin. Se on myös erinomainen montéhevonen ja on voittanut siinä Ruotsin mestaruuden. Viimeksi kärrylähdössä Bergsåkerissa Sundbo Komet jäi roikkumaan kolmannelle, kun avauskierros mentiin 20-vauhtia. Sen startin voi unohtaa”, Skoglund kertoo.”Sundbo Komet osaa myös lähteä kovaa, mutta jaksaa tulla maaliin saakka. Nyt pitää ladata ainakin sen verran, ettemme jää kolmannelle radalle. Selästä hevonen kirii hyvin.”Sundbo Kometilla ajetaan jenkkikärryillä ja ilman takakenkiä.”Ja mahdollisesti vedettävillä silmälapuilla. Nordic Kingissä on tosi kovia hevosia vastassa, vaikea on veikata, miten sijoitumme. Mutta uskon, että hevonen tekee hyvän juoksun”, Skoglund puntaroi.Härmän kannalta oli harmillista, että Oslon Alm Svarten -lähtö juostiin sunnuntaina. Huippuhevosilla ei kilpailla viikon välein. Öystein Tjomsland mietti TGN.no:n jutussa voittaja Tangen Borkille Nordic Kingiä, mutta päätyi siihen, että sopivampi kilpailu on Jarlsbergissa heinäkuun alussa. Tangen Borkille tehtiin syksyllä etupolvileikkaus, ja se palasi Bjerkeen yli 7 kuukauden tauolta. Tjomslandin ME-ori Brenne Borken juoksi myös Oslossa, mutta sen lihaksisto vaatii pidemmän palautumisajan..Sundbo Komet on myös erinomainen montéhevonen.Robert Skoglund.Skoglundin hevosista Gör Som Jag Vill juoksee 5-vuotislähdössä. Se voitti 3-vuotiaana Ruotsin Kriteriumin ja kuuluu ikäluokan parhaimmistoon.”Se laukkasi viimeksi Bollnäsissä, Ulf Ohlsson uskoi, että ravilla se olisi voinut voittaa. Olen tyytyväinen, että saimme lähtöradan ulkoa, sieltä kiihdytys sujuu varmemmin kuin sisemmiltä radoilta”, Skoglund toteaa.Skoglundin 7-vuotias Tekno Tana sai takarivin paikan tammojen Nordic Queen -lähtöön. Se teki viime vuonna hienon kauden, 14 starttia ja 11 totosijaa. Tammojen Ruotsin mestaruudesta tuli kakkossija edellään vain Majblomster.”Tekno Tana on yksi Ruotsin parhaista tammoista, ellei sitten paras. Se on tehnyt jo tähän mennessä hienon uran.”Skoglund mainitsee, että ensimmäisessä lähdössä tauon jälkeen tamma ei ollut huippukunnossa, mutta avauskin oli siinä kova. ”Viimeksi se ei ollut sellainen kuin olisin toivonut, ja eläinlääkäri tutki hevosen. Viime perjantaina tamma tuntui hiitissä oikein hyvältä, ajan kovemman harjoituksen vielä tiistaina”, Skoglund kertoo.”Takarivin lähtörata ja ysi on ihan hyvä. Tamma juoksee ilman takakenkiä ja jenkkikärryillä ja myös vedettävillä silmälapuilla. En tunne vastusta, mutta Jockas Rita tuntuu kovalta.”.Avoimen luokan lämminverisille ajetaan mailin kisa 20 000 euron ykkösellä. Ruotsista tulee neljä hevosta. Daniel Wäjerstenin tallista on mukana kaksi: Zaxton ja Suomesta tuttu Mellby Joker. Sandra Eriksson tuo kisaan Devils Tonguen ja Alessandro Gocciadoro siniverisen Sweden Cup -finalistin Executiv Ekin.Wäjerstenin hevoset eivät olleet rata-arvonnassa onnekkaita. Oskar Florhedin ajama Zaxton sai kasiradan ja Olli Koivusen ohjastama Mellby Joker kiihdyttää matkaan radalta 11.”Ajan ensimmäistä kertaa Suomessa, se on mukava juttu. Zaxton sai viime startissa johtopaikan ja voitti siitä. Keulapaikka on hevoselle tosi hyvä, sillä on kova lähtönopeus. Jos nyt lataamme kasiradalta ihan täysillä, se voi maksaa liikaa. Eikä ole kiva juttu kiertää kolmatta liian pitkään. Katsotaan lähtötilanne, ja toivotaan, että pääsemme tiputtamaan johonkin parijonoon”, Florhed toteaa.Zaxtonilla startataan maksimivarustuksella, eli kokolapuilla, jenkkikärryillä ja ilman kenkiä.”Jos meillä olisi ollut rata 1–5, niin olisin uskonut ainakin sijoihin 3 tai 4, mutta nyt olemme tyytyväisiä rahasijaan”, Florhed sanoo.”Mellby Joker viihtyy Suomessa, ja Olli tuntee hevosen ja on ajanut sillä hyvin aikaisemmin. Se tuntuu hyvältä ja on treenannut vahvasti. Paikka harmittaa, sillä Mellby Joker olisi myös erittäin nopea startista. Olisin uskonut paremmalta lähtöpaikalta sijoitukseen kolmen parhaan joukossa. Mellby Joker menee myös kokolapuilla, ilman kenkiä ja jenkkikärryillä.”.Nordic King 20261 Lumettaja / Terho Rautiainen2 Grislefaksen G.L. / Olli Koivunen3 Evartti / Santtu Raitala4 Sundbo Komet / Robert Skoglund5 Paavolan Hurmos / Tommi Kylliäinen6 Enon Vilppi / Jari Autio7 Pro / Hannu Torvinen8 V.G. Voitto / Ari Moilanen9 Stallone / Jukka Torvinen10 Wertti / Jani Ruotsalainen.Odd Herakles vuonna 2021Nordic Kingin ainoa ulkomaalaisvoittaja on norjalainen Odd Herakles, se oli ykkönen 2019 ja 2021. Muuten on menty suomenhevosten tahdissa.