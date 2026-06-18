Grislefaksen G.L. juoksee Härmässä uransa 100. startin. Hevosta ohjastaa Olli Koivunen.
Grislefaksen G.L. juoksee Härmässä uransa 100. startin. Hevosta ohjastaa Olli Koivunen.Kuva: Anu Leppänen
Lähikuvat

Nordic King -raveihin tulee iskukykyisiä vieraita naapureilta

Robert Skoglund tuo Härmään kolme hevosta, joista Sundby Komet kilpailee Nordic Kingissä. Grislefaksen G.L. on kisan norjalaisedustaja.
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Grislefaksen G.L.
Sundbo Komet
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