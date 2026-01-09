Muistokirjoitus: Martti Turkki jätti ison miehen kokoisen jäljen

Hevoset toivat Martille myös useita elämänikäisiä ystäviä. Alkuvuosina Martin hevosia valmensi Tuomo Mäkelä ja Martin kanssa vietettiin monia iloisia hetkiä Mäkelän pirtissä tai rantasaunalla. Martin arvostusta Mäkelässä kuvaa Mirja Mäkelän seinälleen ripustama Martin kuva; muiden hevosmiesten kuvia sinne ei päässyt. Hippoksessa Martti oli moottorina uuden raviurheilijan kultaisen ansiomerkin kehittämisessä ja hän saikin luovuttaa ensimmäisen ansiomerkin Tuomo Mäkelälle Turun Kuninkuusraveissa 2001.

Myös Pekka Korpi valmensi Martin hevosia, ja tiet kulkivat yhtä matkaa myös järjestöhommissa Hippoksen hallituksessa. Vaikka Martti osasi järjestötyössään olla tarvittaessa hyvinkin jämäkkä, hän kuitenkin kuunteli muita ja oli avoin ja positiivinen uusille asioille. ”Mikä ettei”, tuli moneen ehdotukseen ensimmäiseksi vastaukseksi.

Antti Teivainen ja Martti ystävystyivät Antin toimiessa usein Mr Nice Guyn ohjastajana, ja Antti myös valmensi ja ajoi muita Martin kimppahevosia. Ystävyys ja yhteydenpito säilyivät tiiviinä Martin elämän loppuun asti ja lähes päivittäisten kuulumisten vaihdon myötä Martti pysyi näin raviurheilun hermolla, vaikka omat ravireissut jäivät viimeisinä vuosina vähiin liikkumisen hankaloituessa. Kiinnostus ja aktiivinen seuraaminen kuitenkin säilyivät loppuun asti. Erityisesti hän seurasi Antin startteja ja mm. piti tarkkaa kirjaa voittojen määrästä.