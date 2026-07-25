Jatkuuko ennätyskauttaan valmentavan Ari Aatsingin tallin lento Tornion kierroksella?

Lauantaina Toto75-ravikaravaani matkaa Tornioon, kun Laivakankaalla järjestetään radan kauden päätapahtuma. Kotiradan valmentajista edustusta päivän isorahaisten lähtöihin tuo Ari Aatsinki, joka on matkalla kohti uransa parasta kautta treenarina. Heinäkuun lähennellessä loppuaan Aatsingin valmennettavat ovat ansainneet palkintorahoja noin 85 000 euroa ja keränneet 16 voittoa. Voittosummalla mitattuna ennätyslukemiin on matkaa enää reilun 20 000 euron verran.”Ei pidä korostaa tätä liikaa, mutta kyllä jo talvella tunsin, että minulla on tännepäin Suomea lähtöihinsä tosi kilpailukykyisiä hevosia”, Aatsinki aloittaa.Nopeasti hän ilmoittaa tehneensä kaiken hevosten kanssa treenilenkeillä kuten aiemminkin, mutta tarkemmin analysoidessa menestyksen syitä pientä muutosta on sittenkin tapahtunut.”Olen aika innokas treenaamaan, mutta ehkä tänä päivänä ajan hevosia pikkuisen vähemmän kuin aiemmin. En toki osaa sanoa, onko tuo ollut se ratkaiseva muutos. Kolmesta neljään kertaan pidän hevosia tänäkin päivänä valjaissa”, Aatsinki sanoo..Ari Aatsinki• 60-vuotias valmentaja Torniosta• Treenissä 13 hevosta• Matkalla kohti ennätyskauttaan.Ajatus hevosten pitämisestä aiempaa harvemmin aisojen välissä lähti siitä, kun hevosilla on nykyisissä paikoissa aiempaa paremmat tarhausmahdollisuudet. Nykyisessä asemapaikassaan Ari ja Terhi Aatsinki ovat asuneet noin kuusi vuotta.”Ne liikkuvat niin paljon ulkona ollessaan ja ottavat siellä kierroksia. Olen sitten ajatellut, että ehkä hiukan vähempi riittää. Hyvältä menestys on tietysti tuntunut ja olemme päässeet ajamaan hyväpalkintoisissa lähdöissä. Eihän Tornion ja Rovaniemen kolmos-nelossijoilla saa kuin muutaman satasen, mutta Bodenissa ja Skellefteåssa käyminen kannattaa”, Aatsinki kokee.Keskiviikkona Aatsingilta kilpaili Skellefteån Toto86-raveissa Jobiline Ridge, joka sijoittui neljänneksi ja tienasi liki 2000 euroa.”Ruotsissa raveissa käyminen on helpompaa kuin Suomessa. Se johtuu ihan siitä, että kaikille hevosille on karsinat”, Aatsinki sanoo..Tornion Toto75-raveihin Aatsinki ilmoitti lämminveristen kultadivisioonaan Adde S.H:n. Kylmäveristen haastajadivisioonakarsinnassa tallista nähdään Pihlajan Iita, joka on pohjoisessa löytänyt menoonsa sitkeyttä. Tuoreen Kurtakossa juostun ykkössijan myötä tamma kilpailee kolmen voiton putkessa.”Tamma on yllättänyt menestyksellään ainakin minut positiivisesti, mutta nyt tuntuu, että hevosessa on sisässä vielä nähtyä enemmän. Se menee edelleen vähän puolivaloilla”, Aatsinki kertoo.Ii-Tallin eli Aatsingin ja Jussi Korkia-ahon omistukseen Pihlajan Iita siirtyi marraskuussa. Tamma on ollut aina kyvykkään hevosen maineessa, mutta voitoitta se oli kilpaillut lähes kolmen vuoden ajan. Keväällä Oulussa voitoton jakso kuitenkin päättyi Santtu Raitalan ohjastamana. Nyt voittoja on kaudelta kasassa jo viisi. Torniossa hevonen starttaa kymppinumerolla..Ehkä tänä päivänä ajan hevosia pikkuisen vähemmän kuin aiemmin.Ari Aatsinki.”Treenasin tammaa talvella paljon. Vielä kun yhden napsun hevonen ottaisi kehityksessään, voisi alkaa haaveilemaan jostain isommistakin kinkereistä. Olin sanonut aikanaan Torvisen Heikille, että olisin kiinnostunut jostain mielenkiintoisesta suomentammasta. Heikki antoi tästä vihjeen ja Hannun (Lindström) kanssa sitten väännettiin hevosesta kaupat”, Aatsinki taustoittaa.Adde S.H. on kuulunut jo pitkään tallin valmennettaviin. Tornion avoimeen 1609 metrin ryhmäajoon se sai lähtöradan kaksi.”Adde S.H. on mielestäni nyt tuloillaan. Se on hyvänoloinen ja pirteä ajaessa ja saanut muutaman startin kroppaan. Mukava hevonen meille pohjoiseen”, Aatsinki sanoo.Tallin hevosmäärä on nyt 13:ssa. Määrän pienentämistä Aatsinki on miettinyt yhdessä vaimonsa Terhin kanssa jo useamman vuoden, mutta vielä he eivät ole siinä onnistuneet. Suunnitelmat ovat kääntyneet usein päinvastaisiksi.”Viimeiset viisi vuotta olemme pohtineet hevosmäärän vähentämistä alle kymmeneen. Samat keskustelut taidetaan käydä tänäkin syksynä, mutta katsotaan onnistummeko”, Ari Aatsinki hymähtää.