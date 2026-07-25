Adde S.H. on kuulunut jo pitkään Ari Aatsingin tallin joukkueeseen. Lauantaina Torniossa hevosen rattaille nousee Niko Jokela.
Adde S.H. on kuulunut jo pitkään Ari Aatsingin tallin joukkueeseen. Lauantaina Torniossa hevosen rattaille nousee Niko Jokela.Kuva: Anu Leppänen
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Jatkuuko ennätyskauttaan valmentavan Ari Aatsingin tallin lento Tornion kierroksella?

Ari Aatsingin tallista kilpailee lauantaina Torniossa kaksi hevosta.
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Ari Aatsinki
Adde S.H.
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