Villinmiehen Tammakilvan kolmannessa karsinnassa nähtiin tiukka kolmikantakamppailu. Jorinna (8) puristi keskeltä parhaiten ja lähtee karsintavoittajana kohti lauantain finaalia. Tara (10) ja Volsuliina (2) pinnistivät samaan maalikameran kuvaan.
Villinmiehen Tammakilvan kolmannessa karsinnassa nähtiin tiukka kolmikantakamppailu. Jorinna (8) puristi keskeltä parhaiten ja lähtee karsintavoittajana kohti lauantain finaalia. Tara (10) ja Volsuliina (2) pinnistivät samaan maalikameran kuvaan.Kuva: Elli Pölhö
Lähikuvat

Jorinna kohti Villinmiehen Tammakilpaa – isänsä tyttö

Kuninkuusravikävijä Virijorin tytär Jorinna lähtee karsintavoittajana kohti lauantain suurta finaalia.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jorinna
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi