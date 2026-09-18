Jorinna kohti Villinmiehen Tammakilpaa – isänsä tyttö

Villinmiehen Tammakilpailuilla on pitkät perinteet, ja kyseessä on eittämättä Lappeen raviradan kauden huipentuma. Jo vuodesta 1981 alkaen ajettu tammataisto on pitänyt suosionsa ajan hampaan narskutuksesta huolimatta.Tämän vuoden suomenhevosten kisan karsinnat etenivät pääosin nuottien mukaan. Suurista suosikeista Kiriliina sekä Ceepra ottivat omansa keulajuoksujen päätteeksi.Sitten tuli jytky. Tuomas Pakkanen ajoi omaansa luottaen ja reissutti aidan vierestä kiihdyttäneen Jorinnan määrätietoisesti kohti kärkeä. Mies tiesi, mitä teki, eikä paikka johtavan rinnallakaan estänyt tammaa puristamasta parhaimmaksi.Ilo oli taustavoimien leirissä ylimmillään lähdön jälkeen, kun Jorma sekä Tiina Naumasen silmäterä lähtee karsintavoittajana kohti 22 000 euron ensipalkinnolla ajettavaa loppukilpailua.”Katselin siellä varikon reunalla, että harjoituslähdössä tamma lähti yllättävän hyvin. Itse startissa mietin, että hittolainen, tuolla se tulee kolmatta rataa ja avauspuolikas oli 24-vauhtinen. Se oli reipasta, kun kelikin oli raskaan livakka”, Jorma Naumanen kertaa.”Yllättävän sinnikäs se lopulta oli. Ajattelin maalin kohdalla, että kyllä tamma taisi ainakin finaaliin päästä, mutta kuuluttivat lopulta voittajaksi. Pistihän se suun messingille.”.JorinnaTamma, syntynyt 15.6.2021Virijori – Mopolily, LiisingOmistaja ja kasvattaja Jorma ja Tiina NaumanenValmentaja Jorma NaumanenHoitaja Tiina NaumanenStatistiikka 22: 3–0–8 Ennätykset 28,8ake, 28,9ke, voittosumma 10 482 euroaLähtee lauantain Villinmiehen Tammakilpailun finaaliin ykkösradalta.Jorinna on oman kasvatustyön hedelmä. Naumaset ovat kasvattaneet vuosien saatossa sekä suomenhevosia että lämminverisiä, joiden joukossa on useita hyvin pärjänneitä kilpahevosia.”Virijori on tietysti se elämän hevonen, mutta on siellä ollut muitakin hyvin menneitä. Esimerkiksi Sisu-Syke ja Fakir Nyx pärjäsivät mukavasti. Vertailupohjaa on siis olemassa, ja jo opetusvaiheen jälkeen ensimmäisillä lenkeillä tunsin, että Jorinnalla on juoksijan otteet. Meneminen oli helponoloista, ja tammalla on hyvä hapenottokyky. Se oli varsana ja on vieläkin vähän sellainen katselija. Ei se ole ukkoa vielä kyydistä pudottanut, mutta ohjat täytyy olla käsissä.”Naumasen mainitsema Virijori teki mainetekoja 2010-luvun alkupuolella ja hilasi itsensä rodun absoluuttiselle huipulle. Uran kohokohtia olivat Kuopiossa vuonna 2013 saavutettu kuninkuuskilpailun hopeasija ja vuotta myöhemmin Porissa napattu pronssi. Tytär on nyt valmis kantamaan isänsä soihtua.”Näissä on todella paljon samaa”, mies innostuu.”Niillä on ihan samanlainen juoksutyyli, sellainen taloudellinen askel. Vaikka Jorinna näyttää aika kiltiltä, niin kyllä sieltä luonnetta löytyy. Sanotaanko näin, että kun on ollut tuollainen isäori vertailukohtana, niin omalla tavallaan rima on aika korkealla. Kyllä sen tuntee persiissä, onko ohjissa millainen tapaus. Yleensähän sitkaista tammoista tulee oikein hyviä kilpahevosia, mutta pitää olla sopivan varovainen, ettei homma mene yli. Tamma on tamma, joten täytyy koettaa säästellä sitä mahdollisimman hyvin.”.Kun on ollut tuollainen isäori vertailukohtana, niin omalla tavallaan rima on aika korkealla. Kyllä sen tuntee persiissä, onko ohjissa millainen tapaus.Jorma Naumanen.Hevosen taustajoukot pääsivät valitsemaan finaalin lähtöradan toisena, ja hovikuski Pakkanen päätyi varaamaan ykkösvoilokin.”Sanoin Tuomakselle, että ota joku paikka. Minusta tuosta on ihan hyvä lähteä, siitä saa sopivan selkäjuoksun sisäradalla. Finaali on aivan eri asia kuin karsinta, eikä siinä jarrutella. Menestymisestä ei oteta paineita, vaan toivotaan tammalta hyvää ja tasapainoista suoritusta. Ainakin karsintojen jälkeisenä aamuna jalat olivat siistit, ja hevonen söi tyytyväisenä heinää laitumella.”Loppukilpailuun ei ole tarkoitus tehdä varustekikkailuja. Tuo kortti käytettiin jo karsinnassa.”Sille laitettiin Kuopion startin jälkeen himmennin. Tuomas sanoi, että tamma katseli vähän varpaitaan, ja kompuroi siksi laukalle. Kokeilin himmennintä ensin kotona, eikä siitä ainakaan haittaa ollut. Hyvin homma näytti toimivan myös karsintalähdössä.”Naumasen jalat ovat tulevaisuuden suhteen tukevasti maan pinnalla. Tietynlainen ympyrän sulkeutuminen on kuitenkin käynyt orastavasti mielessä.”Meillä ei ole ollut tässä sellaista oikein hyvää suomenhevostammaa, joten panokset ovat olleet enemmän sinne oripuolelle. Kuopiossahan tulee todennäköisesti olemaan Kuninkuusravit lähitulevaisuudessa. Virijori juoksi ensimmäistä kertaa kuninkuuskilpailussa juuri Kuopiossa, joten olisihan se hienoa, jos tyttärellä pääsisi koettamaan sellaisessa kilpailussa. Eihän näitä paranee liikaa miettiä etukäteen, mutta voihan sitä kaikenlaisia haaveita olla pään sisällä. Malttia pitää kuitenkin löytyä.”Siilinjärveläinen siteeraa lopuksi pilke silmäkulmassa vanhaa savolaista sananpartta.”Elä tee liian hyvvee.”