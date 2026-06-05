Taraori ei yleensä anna Juha Rontulle kiinni suoraan tarhasta. Rontu on opettanut sen menemään karsinaansa pyynnöllä ”Koppiin”, josta sitten käy ruunan hakemassa. Kuva: Satu Laakso

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Juha ja Sari Rontu elävät unelmaansa – "Miten ihana toi oman pihan kuntosali on, saa olla ulkona ja kärrätä paskaa"

Hevosharrastaja ja hevosautokauppias Juha Rontu etsi omaa hevostilaa yli kymmenen vuoden ajan. Sitten sellainen löytyi.