Taraori ei yleensä anna Juha Rontulle kiinni suoraan tarhasta. Rontu on opettanut sen menemään karsinaansa pyynnöllä ”Koppiin”, josta sitten käy ruunan hakemassa.
Taraori ei yleensä anna Juha Rontulle kiinni suoraan tarhasta. Rontu on opettanut sen menemään karsinaansa pyynnöllä ”Koppiin”, josta sitten käy ruunan hakemassa.Kuva: Satu Laakso
Lähikuvat

Juha ja Sari Rontu elävät unelmaansa – "Miten ihana toi oman pihan kuntosali on, saa olla ulkona ja kärrätä paskaa"

Hevosharrastaja ja hevosautokauppias Juha Rontu etsi omaa hevostilaa yli kymmenen vuoden ajan. Sitten sellainen löytyi.
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Taraori
Juha Rontu
Heli Rontu
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