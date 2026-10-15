Ensimmäistä kertaa mukana ikäluokkakilpailussa – Kadima menee eteenpäin

Perinteikäs Kymenlaakso-ajo on siitä mielenkiintoinen ikäluokkakilpailu, että usein mukaan nousee myös sellaisia 3-vuotiaita lämminverisiä, jotka ovat kehittyneet hieman muita myöhemmin. Tänäkin vuonna finaaliin ylsi hevosia, jotka eivät Kriteriumin finaaliin selvinneet. Yksi niistä on Henry M Bollströmin valmentama Kadima.Karsinnassa Ari Moilanen antoi paalulta startanneelle Kadimalle nätin reissun neljännessä sisällä. Vielä viimeisellä takasuoralla valjakon tehtävä vaikutti hankalalta. 350 metriä ennen maalia Moilanen löysi vapaan väylän ja nosti ajokkinsa kolmannelle. Maalisuoralla Kadimalla oli selvästi paras vauhti, ja se viiletti kolmatta rataa pitkin ykköseksi. Voittoaika oli ruunan uusi volttiennätys 15,4ke. Viimeisen kilometrin Kadima kulki 13,1-vauhtia ja viimeiset 400 metriä vielä kovempaa.Kadima oli T5-pelissä kohteensa kolmossuosikki ja Voittaja-pelissä neljänneksi eniten pelattu. Suuresta yllätyksestä ei siis voida puhua, ei myöskään valmentajan mielestä.”Ei voitto tai esitys yllättänyt. Olen koko ajan luottanut hevoseen aika isostikin”, Bollström sanoo.Sanoille löytyy katetta Hevosurheilussa maaliskuussa julkaistusta 3-vuotiskatsauksesta. Siinä Bollström totesi Kadimasta näin:”Kadima on oikein hyvän tuntuinen varsa, mutta luonteeltaan se ei ole helpoimmasta päästä. Minulla on siitä kesään ja syksyyn aika isoja odotuksia. Jos kaikki menee nappiin, toivon meidän olevan ainakin jossain ikäluokkakisassa mukana.”Kuten nyt tiedetään, tuo toive toteutui. Nälkä kasvaa kuitenkin syödessä. Kadima on hepreaa ja tarkoittaa eteenpäin. Valmentaja uskoo suojatillaan olevansa nimensä mukainen suunta.”Hevonen tuntuu tällä hetkellä hyvältä. Ennen Kymenlaakso-ajon karsintaa sille tuli kolmen viikon starttiväli. Uskon sen parantavan napsun finaaliin. Se voi olla jopa melko paljon parempi kuin karsinnassa, kun starttiväli on lyhyempi. Uskon, että pystymme taistelemaan paikasta neljän sakissa”, Bollström arvioi..Lahjakkuuden huomasi jo 2-vuotiaana. Tuli sisälle sellainen tunne, että tässä on jotain erikoista. Siitä huomasi, ettei kyseessä ole mikään tusinahevonen.Dimitri Åkerlund kertoo Kadimasta .Kadiman omistaa Dimitri Åkerlund. Hänen vaimonsa Tarja Bollström on kasvattanut hevosen.Åkerlundin isällä on ollut hevosia, mutta hänellä itsellään ei ole mittavaa kokemusta ravureista. Silmää hyvälle varsalle tuntuu kuitenkin löytyvän.”Itsehän en ole varsinaisesti mikään hevosmies, mutta alusta asti olen minäkin huomannut, että hevosessa on jotain erikoista. Se pystyy väläyttämään kykyjään tarvittaessa aivan ykskaks. Karsinnassakin se nähtiin, kun hevonen kiri mahtavasti”, Åkerlund sanoo.”Lahjakkuuden huomasi jo 2-vuotiaana. Tuli sisälle sellainen tunne, että tässä on jotain erikoista. Siitä huomasi, ettei kyseessä ole mikään tusinahevonen.”Kadiman emä on Ruotsissa syntynyt Rolling Hips 15,3ke. Se kilpaili länsinaapurissa Leif Witaspin käsistä yhdeksän kertaa. Kahden voiton lisäksi tamma sijoittui kerran toiseksi. Sen ura päättyi kuitenkin jo 3-vuotiaana.”Minun silmääni Kadima näyttää tietysti todella upealta hevoselta. Siinä on paljon emäänsä. Rolling Hips on todella hieno tamma, joka myös oli varhaislahjakas. Sille kävi kuitenkin pieni haaveri 3-vuotiaana, minkä takia se lopetti uransa. Ostimme tamman sen jälkeen Suomeen”, Åkerlund taustoittaa.Rolling Hipsin suku onkin mielenkiintoinen. Sen neljäs emä on vuonna 1979 syntynyt Hula Lobell, joka on jättänyt aikansa parhaana ravurina tunnetun Varennen isän Waikiki Beachin. Hula Lobell (Super Bowl) ahkeroi 14 varsaa, joista 11 oli haamumailereita eli ravanneet alle 14,6-tuloksen.Hula Lobelliin johtaa myös vajaat 400 000 euroa tienanneen Southwind Vernonin ja reilut 660 000 euroa ansainneen Libeccio Grifin emälinja. Näin on myös Suomen Kriteriumin vuonna 2020 voittaneen Yolo Savoyn ja Antti Ojanperän käsistä menestyneen Vincent Vicin emälinjan kohdalla..KadimaRuuna, synt. 24.4.2023Express Duo – Rolling Hips, Dream VacationKasvattaja Tarja BollströmOmistaja Dimitri ÅkerlundValmentaja Henry M BollströmEnnätykset 14,5akp ja 15,4ke, voittosumma 10 400 euroaStatistiikka 11st: 2–2–1.Kun Rolling Hipsille pohdittiin tulevaa sulhoa, kääntyi Åkerlund Suomen arvostetuimpiin sukuasiantuntijoihin kuuluvan Martti Ala-Seppälän puoleen. Åkerlundin oman pohdinnan lopputulos oli, että hän halusi astuttaa Rolling Hipsin Il Villaggiolla, jonka Ala-Seppälän MAS Breeding Oy omisti vielä tuohon aikaan. Asiantuntijalla oli kuitenkin eri näkemys.”En ollut vielä itse kiinnittänyt huomiota Express Duon jälkeläisiin. Martti kuitenkin sanoi, ettei tämä tamma sovi Il Villaggiolle sukunsa puolesta. Hänen ensimmäinen ehdotuksensa oli Express Duo.”Åkerlund päätti kuunnella asiantuntijaa. Jälkikäteen voi todeta sen kannattaneen.”Kyllä Martti on sellainen tulevaisuuden näkijä”, Åkerlund nauraa.Kadima syntyi Juvalla, missä Anna Virtala huolehti varsan elämän ensiaskeleista. Kun pohjatyö oli tehty, muutti hevonen 2-vuotiaana loppukesästä Bollströmin Vermossa sijaitsevaan talliin. Vaikka kasvattajalla ja treenarilla on sama sukunimi, eivät he ole kuitenkaan sukulaisia.”Valitsin Henryn valmentajaksi, koska ajattelimme, että hän pystyy antamaan hevosella kaiken tarvittavan, kuten ratavalmennuksen. Lisäksi Henry on todella huolellinen kaveri. Hän pitää erittäin hyvää huolta hevosista”, Åkerlund kehuu.Kuten valmentajan aiemmista lausunnoista voi päätellä, teki tulokas heti talliin saavuttuaan vaikutuksen. ”Otteet olivat jo 2-vuotiaana sellaiset, että tiesin, että jos saan hevosen yhtään keskittymään oleelliseen, se voi nousta tulevaisuudessa jollekin tasolle. Se tuntui heti olevan parhaimpia varsoja, joiden kanssa olen työskennellyt”, Bollström sanoo..Ruunan keskittyminen, tai sen puute, ja erikoinen luonne nousevat usein esiin Bollströmin puheissa.”Sehän on tosi kiltti hevonen, oikein ihmisen paras kaveri. Kadima osaa kuitenkin välillä lenkillä kysellä ohjia. Välillä se on liian menevä, ja itse saa olla hereillä koko ajan, kun sen kanssa ajelee. Vuodenvaihteessa tehdyn ruunauksen jälkeen fokus on pysynyt paremmin raviurheilussa. Aiemmin se teki kaikkea muutakin kuin keskittyi oleelliseen”, Bollström kertoo.Kadiman luonne joudutaan ottamaan huomioon myös treenejä suunnitellessa. Tällä hetkellä se menee vain pitkää ja rauhallista ratahiittiä. Muut tallin hevoset menevät myös mäkivetoja, joita Kadimallakin ajettiin talvella, mutta kilpailukauden ajaksi ne on jätetty pois.”Sitä on pidetty vielä aika kevyellä treenillä, eikä ole viritelty hirveästi näihin lähtöihin. Yritetään koko ajan pitää hevonen rauhallisena, siksi näen pitkän ja rauhallisen ratahiitin parhaana systeeminä. Uskon ja luotan siihen, että kun saadaan seuraava talvi treenattua, hevonen kasvaa vielä henkisesti.”Kadima on toistaiseksi kilpaillut urallaan 11 kertaa totosijoin 2–2–1. Ennen Kouvolaa se starttasi Teivon Kriterium-karsinnassa, jossa se jäi neljänneksi finaalinkin voittaneen Better Leaderin ravatessa ykköseksi. Vaikka Kadima meni Kriterium-karsinnassa ennätyksensä 14,5ake, jäi Bollströmiä harmittamaan, ettei valmistautuminen ikäluokan pääkisaan sujunut lainkaan toivotusti.”Harmi, että se tuli juuri kunkkariviikonloppuna kipeäksi. Sairastumisen jälkeen hevonen joutui lääkekuurille. Se söi ehkä meidän iskukykyämme Kriterium-karsintaan, kun emme saaneet suunniteltuja startteja alle ennen sitä”, Bollström manaa.Kadima on mennyt kaikki starttinsa kengät jalassa ja tavallisilla kilpakärryillä. Niin jatketaan myös finaalissa.”On vielä säästetty varustekikkailut tuonnemmaksi. Kadima menee kuuden millin rautakengällä. Korvat ovat niin kiinni kuin voi olla ja ajetaan tavallisilla kärryillä”, Bollström vahvistaa..Se tuntui heti olevan parhaimpia varsoja, joiden kanssa olen työskennellyt.Kadima on miellyttänyt alusta asti Henry M Bollströmiä..Uransa parasta kautta valmentavalle Bollströmille ikäluokkakisan finaali on ensimmäinen laatuaan. Se on hieno virstanpylväs puolitoista vuotta sitten maan pääradan valmentajaksi siirtyneelle treenarille. 46-vuotiaalla Bollströmillä on treenarina Heppa-järjestelmän mukaan 242 starttia. Voittoja on kertynyt 18, joista seitsemän tänä vuonna.”Vielä ei edes välttämättä ymmärrä, että on päässyt tällaisen ikäluokkakisan finaaliin. Kyllä se varmaan jossain kohti alkaa hahmottumaan. On se iso asia, että on saanut vietyä varsan tuollaiseen pisteeseen”, valmentaja kuvaileePaalulta finaaliin starttaavan Kadiman rattailla jatkaa Ari Moilanen. Vihtiläiskuski osannee suhtautua finaaliin kokemuksen tuomalla tyyneydellä, mutta toista se on taustajoukoilla.”Kyllä se vähän enemmän jännittää kuin Ässä-arvan raaputtaminen”, Åkerlund nauraa.Raviurheilu on tunnelaji. Sen on saanut huomata myös Åkerlund, jolta raviurheilu vei ensin pikkurillin, ja sitten koko käden.”En olisi ikinä uskonut nuorempana, että syntyy tällainen kiinnostus ja, että siihen jää näin kiinni. Kiinnostus vain kasvaa kasvamistaan. Nyt on enää vaikea kuvitella olevansa ilman hevosia.”