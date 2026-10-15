Kadima Kouvola 8.10.2026
”Kadima on mielestäni on todella viisas ja nopea oppimaan. Sillä on hyvät geenit”, omistaja Dimitri Åkerlund sanoo.Kuva: Jari Heikkinen
Lähikuvat

Ensimmäistä kertaa mukana ikäluokkakilpailussa – Kadima menee eteenpäin

Henry M Bollström, Dimitri Åkerlund ja Kadima ovat lauantaina ensimmäistä kertaa mukana ikäluokkafinaalissa.
Julkaistu
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