Keep Asking hurmaa jo olemuksellaan – "Finlandia-Ajo suurena kilpailuna on hyvä etappi matkalla Solvallaan"

Keep Asking ei ylpeile koollaan, mutta olemus on saanut jopa Örjan Kihlströmin lausumaan ylisanoja."Se säteilee positiivista energiaa. Jo hevosen näkeminen tallissa tekee iloiseksi", hän totesi viime voiton jälkeen.Keep Asking kilpaili George Ducharmen valmennuksesta USA:ssa 2- ja 3-vuotiaana. Voittoja tuli 10, ja voittosummaa kertyi lähes 600 000 dollaria."Stall Zet osti hevosen 3-vuotiaana 160 000 dollarilla Harrisburgin huutokaupasta 2024. Johan Arneng ja Daniel Redén näkivät hevosessa olevan ison potentiaalin ja olivat oikeassa", Stall Zetin mediavastaava Anders Malmrot kertoo.Chapter Sevenin poika aloitti 4-vuotiskauden maaliskuussa Solvallan voitolla. Sen jälkeen oli vuorossa Elitloppet-viikonvaihteen Fyraåringseliten, josta tuli kakkossija. Prix Tetrick Wanian 400 000 kruunun ykkönen tuli kesäkuussa. Heinäkuussa Keep Asking matkasi Mikkeliin ja voitti Ulf Ohlssonin ajamana Eugen Pylvänäisen Muistoajon. Gävlen 4-vuotislähdössä tuli kauden neljäs voitto, ja vuosi päättyi ykkössijaan Norjassa.Tämän kauden ainoa kilpailu on pitkäperjantain perinteinen 5-vuotislähtö Färjestadissa. Siitä on tullut loistavia hevosia suurkilpailuihin kuten viime vuosina San Moteur ja A Fair Day. Keep Asking pinkaisi keulaan ja voitti ajalla 10,2a/1640."Keep Asking on treenannut tosi hyvin koko ajan ja oli heti hyvä Färjestadissa. Meillä hevoset yleensä tarvitsevat lähdön tai kaksi, että ovat parhaimmillaan. Hiitit ovat sen jälkeen sujuneet hyvin. Redén on laittanut tavoitteeksi Elitloppetin, ja Finlandia-Ajo suurena kilpailuna on hyvä etappi matkalla Solvallaan. Voitto Vermossa olisi tosi mahtavaa.".Diva Ek tuo Alessandro Gocciadoron tallin värit VermoonAlessandro Gocciadoron tallista on ollut Finlandiassa hevonen 7 kertaa. Hänen hevosillaan on kolme kakkossijaa: 2018 Peace Of Mind, 2023 Bengurion Jet ja 2024 Catullo Jet.Diva Ek aloitti kilpailemisen 3-vuotiaana Erik Bondon valmennuksesta. Tamma siirtyi Gocciadorolle 4-vuotiaana keväällä ja voitti 5 lähtöä.Diva Ek kilpaili 5-vuotiaana Kouvolassa, jossa tuli Tammadivisioonan ykkönen. Viime vuosi alkoi Solvallan voitolla, sitten oli vuorossa Copenhagen Cupin ykkönen. Kymi GP:stä tamma joutui jäämään kuumeen vuoksi pois. Syksyllä Diva Ek suuntasi USA:han ja kiri väkevästi hopealle ravureiden MM-lähdössä Yonkerissa. Kausi päättyi Prijs der Gigantenin voittoon.Tämä vuosi alkoi Bjerken kakkossijalla, ja Finlandia-kunto viimeisteltiin C Th Ericssons Memorialin voitolla Solvallassa, Mellby Jinx ja High On Pepper pysyivät takana."Diva Ek on ollut minulla täällä Ruotsin tallissa kaksi vuotta. Sen kanssa on saanut kilpailla monissa hienoissa lähdöissä. Se on vähän sellainen “Crazy Lady”, temperamenttinen ja osaa olla orimainen. Silti se pystyy tekemään aina starteissa kovia juoksuja", hoitaja Anu Niskanen kertoo."Siinä ei ole mitään heikkouksia. Se on lähtönopea, se osaa kiriä selästä kovaa ja jaksaa mennä myös kuolemanpaikalta. Olemme olleet oikein tyytyväisiä sen kahteen kilpailuun tällä kaudella. Ennen avausstarttia maat sulivat täällä, emmekä päässeet viimeistelemään ihan toivotulla tavalla, mutta tamma oli hyvä siinäkin startissa.""Vermoon tuli yllättävän kovat hevoset, mutta kyllä Diva on yksi niistä, joka pystyy pärjäämään. Paljon tietysti riippuu, miten juoksu menee. Elitloppet on meillä ollut jo viime vuodesta lähtien suunnitelmissa.”.Mellby Knekt tulee Nurmoksen tallistaTimo Nurmoksen valmentama hevonen nähdään Finlandiassa pitkän tauon jälkeen.Mellby Knektin valmentajalla ja ohjastajalla on kovat meriitit Finlandia-Ajosta. Nurmoksen tähtiravuri Readly Express valloitti Vermon 2019. Magnus Djuse on ajanut Finlandiassa kahdesti ja voittanut Stoletheshow'lla 2023 ja 2024.Mellby Knekt aloitti kilpailemisen 4-vuotiaana huhtikuussa 2023 Solvallan voitolla Jorma Kontion ajamana. 5-vuotiskauden keväällä Mellby Knekt sai STL-finaalipaikan Elitloppet-viikonlopulle ja oli kuudes, kun voittajana juhlittiin Miika Tenhusen Need'emiä. Magnus Djuse tuli kuskiksi lokakuussa.Vuosi 2025 jatkui voitokkaana. 8 peräkkäistä ykköstä toi kutsun Elitloppetiin, jossa se laukkasi karsinnassa ja palasi radoille vasta joulukuussa."Elitloppetissa juoksu ei mennyt nappiin. Hevonen jäi kuolemanpaikalle, ja tiedettiin, että siitä ollaan vaikeuksissa. Sen startin voi unohtaa", Nurmos sanoo.Tämä kausi alkoi kolmossijalla. STL-hopeadivisioonan voitto tuli helmikuussa. Maaliskuussa Mellby Knekt otti kakkosen Solvallassa. Ruuna on kilpaillut urallaan vain 23 kertaa, voittoja on 13."Mellby Knekt ei ollut nuorena vielä valmis, siksi sillä on aika vähän startteja. Mitään isompaa ongelmaa ei ole ollut. Sen annettiin kehittyä rauhassa. Se ei ollut nuorena henkisestikään vielä valmis. Sen isä on minulle hyvin tuttu Mellby Viking, joka oli samantyylinen kehitykseltään.""Se on oikein nopea myös startista ja vauhtikestävä. Se on tänä vuonna tehnyt 3 hyvää starttia. Voitto finaalissa tuli johtavan rinnalta, ja hevonen oli vielä lievässä flunssassa silloin. Viimeksi tuli kakkossija. Se oli kaukana takana ja tuli loppumatkan 06-vauhtia.""Vermoon tullaan ihan hyvin odotuksin. Mellby Knekt on kiltti ja rauhallinen ruuna. Uskon, että pystymme antamaan hyvän vastuksen muille."