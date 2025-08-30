Kesäradalla: Rata-alue on Lapuan ylpeys

Turhaa eivät lapualaiset ole ylpeitä raviradastaan.”Kyllä menneille sukupolville täytyy nostaa hattua, kun rakensivat tämän radan suon päälle aikanaan, taisivat olla vähän meitä parempia ihmisiä”, pitkän uran Lapuan hevosjalostusyhdistyksessä eri tehtävissä tehnyt Juhani Kärki toteaa.Katsomorakennus paloi vuonna 2008 ja sen tilalle on rakennettu uusi. Kaupunki omistaa rakennukset ja on merkittävänä kumppanina hevosjalostusyhdistykselle.”Kaupungin päättäjissä on ollut henkilöitä, jotka ovat olleet kiinnostuneita raviurheilusta. Jos on tullut ongelmia, on yhdessä istuttu alas ja selvitetty ne.”Kaupungin omistaessa tilat se vuokraa niitä myös muuhun käyttöön. Radan keskellä on koiraharrastajilla kenttä.”Mekin maksamme kaupungille pientä vuokraa tilojen käytöstä. Olemme tilojen haltijana ja korjataan paikkoja tarvittaessa, mutta laskun maksaa kaupunki”, hevosjalostusyhdistyksen sihteeri Tuulia Paavola selvittää..Lapuan vuoden 2025 ainoat ravit viime sunnuntaina osuivat sadepäivälle, mutta yleisöä oli kuitenkin löytänyt paikalla. Aikaisemmin ravit on järjestetty St Michel-päivänä ja se verotti hevosia kuin yleisöäkin enemmän.”Puitteet meillä on kunnossa ja toivottavasti saadaan pitää tämä ravipäivä. Palkintotaso on hyvä kesäradaksi, päätimme maksaa kaikissa lähdöissä 1000 euron ykköspalkinnon ja arvostaa myös aloittelevia hevosia”, Paavola sanoo.Yhteistyökumppaneita oli saatu joka lähtöön, raveissa ajettiin myös Veikko Laurilan ja Jouko Paavolan muistolähdöt.Jouko Paavolan muistolähtö oli samalla Lapuan kaupungin lähtö. Raveissa kaupunkia edusti kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen Sari Oja-Lipasti, joka osallistui loimitukseen. Hän muisteli Paavolan elämäntyötä kiitollisena kuin myös kiitteli raviväkeä aktiivisuudesta.”Tämä rata-alue on monipuolisessa käytössä, tilat ja alue on kaikkien vuokrattavissa erilaisiin tapahtumiin ja meillä on hyvä yhteistyö hevosväen kanssa. Yhteistyösopimusta ollaan parhaillaan uusimassa”, Oja-Lipasti kertoo..Amatööriohjastajien SM-lähdössä Lapualla nähtiin harvinainen vieras Lempäälästä, aktiivinen teivolainen raviharrastaja Kristian Lella. Vierailun takana oli kesäinen episodi, jonka myötä Lella tutustui ammattivalmentaja Tiina Rintalaan.”Olin kesällä tulossa Vermosta hevosten kanssa, kun auto hajosi tielle keskiyöllä. Kotiin oli vielä niin paljon matkaa, että sieltä ei apuja kannattanut pyytää, niinpä soitin epätoivoisena puhelinmuistion lähes läpi tuloksetta, mutta moni ei edes vastaa yöllä puhelimeen”, Rintala muistelee.Sitten Rintalan mieleen tuli Kristian Lella, jota hän ei tuntenut, mutta tiesi automieheksi. Kristian tuli paikalle ja auto saatiin kuntoon. Rahaa hän ei työstään kaivannut, mutta muu yhteistyö virisi siitä. ”Lella sanoi vain, että jos ilmoitat hänelle hevosia amatöörilähtöihin, se riittää. Tästä avusta jäi niin hyvä ja kiitollinen mieli.”Yhteistyö Rintalan tallin kanssa vei Lellan ajamaan heinäkuussa ensimmäistä kertaa Kalajoelle ja nyt Lapualle.”Olen ajanut joitakin amatöörilähtöjä aikaisemminkin, mutta nyt tavoittelen finaalipaikkaa ihan tosissaan. Se tuo motivaatiota tähän hommaan,” Lella sanoo.