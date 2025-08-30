Autorikon johdosta Tiina Rintala tutustui Kristian Lellaan ja sen seurauksena Lella on ajanut Rintalan hevosilla amatööriohjastajien lähdöissä.
Autorikon johdosta Tiina Rintala tutustui Kristian Lellaan ja sen seurauksena Lella on ajanut Rintalan hevosilla amatööriohjastajien lähdöissä.Kuva: Tuula Torppa
Kesäradalla: Rata-alue on Lapuan ylpeys

Kapean hiekkatien päästä löytyvä komea rata-alue uudehkoilta näyttävine rakennuksineen ja laaja katsomo- ja paikoitusalue yllättävät ensikertalaisen.
