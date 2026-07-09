Tänä vuonna Halsuan Miljoonaraveissa kävijöitä oli 958.
Tänä vuonna Halsuan Miljoonaraveissa kävijöitä oli 958.Kuva: Tuula Torppa
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Kesäradalla: Yhteisöllisyys kantaa Halsualla

Kesäilta toi taas vahvasti esille pienen kunnan yhteisöllisyyden ja perinteiden voiman, kun Halsualla järjestettiin sunnuntaina 63. Miljoonaravit.
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Halsua
Kesäradalla
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