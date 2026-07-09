Kesäradalla: Yhteisöllisyys kantaa Halsualla

Halsuan Miljoonaravit olivat aikanaan kaksipäiväinen tapahtuma, josta tarinoita riitti. Halsualla muistellaan, kuinka aikoinaan Reemi Salmela kiersi volkkarillaan talosta taloon ja kävi ilmoittamassa talkootehtävät tuleviin Miljoonaraveihin. Kutsua jopa odotettiin.Samassa hengessä jatketaan edelleen.”Kyllä täällä on mahtava yhteishenki ja onhan se vähän velvollisuus tulla mukaan”, kertoi Pihla Pahkasalo, joka Bertta Pahkasalon, Petra Kauppisen ja Lempi Salmelan kanssa paiski talkoohommia myyntitöissä, arpojen myynnissä, ravimaskottina ja kasvomaalauksessa.Lempi Salmelakin on kuullut tarinoita isoisoisästään Reemi Salmelasta.”Ei tähän nyt suku velvoita, mutta mukavaa tämä on. Halsua herää henkiin aina näin ravipäivänä, onhan tämä meidän pitäjän kesän suurin tapahtuma.”.Halsuan ravirataMiljoonaraveja järjestetty vuodesta 1963 lähtienKatsomorakennus tuhoutui myrskyssä vuonna 2015 ja uusi rakennettiin Leader-rahoituksellaMaa-alueen ja rakennusten omistajina kunta, hevosjalostusyhdistys ja urheiluseuraRavit järjestää Halsuan Hevosjalostusyhdistys1 totoravipäivä 5.7.Radalla Timo ja Pekka Salmelan talli.Kepparikisa kokosi osallistujia ja taustajoukkoja runsaasti, eikä niin vakioravikävijöitä.”En harjoitellut, kotona kävin vähän verryttelemässä kouluratsastuskuvioita. Kaikki voima pitää säästää kilpailuun”, Iisa Läspä suunnitteli.Taktiikalla irtosi voitto nuorempien sarjassa ja palkintona oli lippu Powerpark-huvipuistoon.Mukana Kaustiselta olivat kaverit Helmiina Harjukoski ja Siiri Kaustinen.Jos oli yleisön joukossa leppoisa tunnelma, niin kolmen sukupolven voimalla Halsualle lähteneet Vehviläiset piti kiireisenä neljä omaa hevosta ja laina-ajokit.”Kesäratojen säilyminen on tärkeää, ne on matalan kynnyksen tapahtumia niin yleisölle kuin osallistujillekin. Näistähän se monen raviharrastus alkaa ja nuorille hevosille ja ohjastajille tärkeitä tapahtumia. Harmi vaan, että juuri kesäradoilta on poistettu fyysiset totopelipisteet, juuri näissähän niitä tarvittaisiin”, Pekka Vehviläinen pohti.Hän katsoi asiaa myös järjestäjän näkökulmasta, sillä kotipitäjässä Hankasalmella on yhdet kesäravit ja lisäksi muutaman paikallisravit vuodessa.Totopelipisteiden puuttumista harmittelevia kommentteja kuului myös yleisön joukosta..Ravit ovat Halsualla koko kunnan tapahtuma, yleisöä paikalla oli saman verran kuin kunnassa asukkaita, eli vähän vajaa 1000 henkeä. Raviperinteisiin kuuluu myös Halsuan parhaan hevosen palkitseminen. Kunnan lahjoittaman palkinnon sai tänä vuonna Timo ja Pekka Salmelan Sweet Font.Kesäradat saivat tälle vuodelle Hippokselta tukea suomenhevoslähtöjen järjestämiseen.”Hieno hommahan tämä on, pystymme maksamaan hieman parempia palkintoja kakkossijasta alaspäin. Toki kun kylmäveriset eivät pääse näihin lähtöihin mukaan, niin varsinkin ykkössarjaan voi olla vaikeaa saada riittävästi hevosia. Mekin jouduimme jatkamaan ilmoittautumisaikaa ja kyllähän niitä hevosia sitten tuli”, Halsuan Hevosjalostusyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Salmela kertoi.Raveissa tavattiin tuttuja ja se oli myös verkostoitumiseen hyvä tilaisuus. Paikalla oli niin paikallisia, lomalaisia kuin myös alueen yrittäjiä ja poliitikkoja, sekä seurakunnan ja eri yhteisöjen edustajia. Monen suusta tärkein viesti oli tukea kesäratojen toimintaa.”Kyllä meitä yhteisöllisyys kantaa, aikanaan olemme saaneet tämän alueen lahjoituksena seurakunnalta, nyt omistajina on meidän lisäksi kunta ja urheiluseura, mutta ei täällä rajapyykkejä tarvita.”