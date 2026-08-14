Keulaan ja kukat Magnituden taktiikkana Derbyssä

Magnitude voitti oman karsintansa vaivatta, mutta EL Narnia joutui tekemään paljon töitä, kun se kiersi kilometrin kirillä kärkeen.”Kummallakin on kaikki hyvin karsintojen jälkeen”, Korpi aloittaa. ”Ennen lähtöjä vaikutti siltä, että Magnitude ja EL Narnia ovat etukäteen ajateltuna tiukimmissa lähdöissä. Joutui käyttämään kaikki viritykset, eikä voinut jättää mitään kikkoja finaaliin.”Korven kommentti kertoo, että kumpikin jatkaa samalla balanssilla ja varusteilla myös finaalissa.Karsintavoittajista Korven talli oli onnekkain rata-arvonnassa. Hän pääsi valitsemaan ensimmäisenä radan Magnitudelle. Valinta kohdistui ykkösrataan. On selvää, että sillä pyritään puolustamaan keulapaikkaa kynsin ja hampain.”Olisi ollut helpompi lähteä, jos olisi uskaltanut ottaa kolmosen. Se olisi ollut liian riskipeliä, jos Anciolla olisikin ollut kakkospallo. Olisin halunnut lähteä lähempää sitä. Totta kai yritämme torjua Ancion, ja uskon Magnituden pystyvän siihen, mutta mikä on sen hinta? On nähty, että Ancio on paras keulasta, ja sen rattailla on sellainen professori (Santtu Raitala), että sen takaa ei pääse ikinä pois. Silloin ei pystyisi taistelemaan enää voitosta.”.EL Narnialle Korpi otti ysiradan kolmannella valintavuorolla. Sen kärryille hyppää valmentajan veli Janne Korpi.”Näen, että finaalissa on muutama liian kova hevonen EL Narnialle. Sen pitää päästä sisäradalle, että pystyy hyville rahoille”, Korpi perustelee ratavalintaa.Magnitudea ei ole kilpailutilanteessa ajanut kuin Hannu Torvinen. Nyt rattaille hyppää Ari Moilanen. Korpi myöntää, ettei kuskin vaihtuminen ole ideaalitilanne.”Magnitudella on muutama oma juttunsa, mutta periaatteessa se on helppo ajettava. Hannu tuntee hevosen niin hyvin, että totta kai olisin toivonut hänen ajavan. Ymmärrän kuitenkin hänen ratkaisunsa.”