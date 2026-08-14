Magnitudea ei ole kilpailutilanteessa ajanut kuin Hannu Torvinen. Nyt rattaille hyppää Ari Moilanen.
Magnitudea ei ole kilpailutilanteessa ajanut kuin Hannu Torvinen. Nyt rattaille hyppää Ari Moilanen.Kuva: Anu Leppänen
Lähikuvat

Keulaan ja kukat Magnituden taktiikkana Derbyssä

Hannu-Pekka Korvella on viime vuoden tapaan kaksi valmennettavaa Derby-finaalissa.
Julkaistu
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Hannu-Pekka Korpi
Magnitude
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