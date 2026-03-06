Tino Keväänranta suuntaa kevääseen sata lasissa

Tino Keväänrannan urakehitys on ollut huimaa. Viime vuonna hän voitti peräti 45 kertaa, mikä oli yli tuplasti enemmän koko aikaisempaan uraan verrattuna. Muita totosijoja tuli 91.Luvut hämmentävät, mutta niiden takaa löytyy paljon reissaamista ja kipuilua.Viime vuoden tammi-helmikuussa Keväänranta voitti vain kolmesti. Hän oli juuri ennen kauden alkua antanut mielessään itselleen mahdollisuuden panostaa täysillä ohjastamiseen.”Vuosi oli ensimmäinen kokonainen Suomessa. Lähdin sillä ajatuksella kauteen, että koitetaan nyt, mitä saadaan aikaiseksi. Alkuvuosi oli tosi vaikea. Sydäntalvella kotimatkalla pimeällä kotiin ajaessa tulin muutaman ravipäivän jälkeen miettineeksi, että voitanko enää koskaan. Takana oli tasaisia suorituksia, eikä ollut mitään merkkejä siitä, että alkaisin pärjäämään paremmin”, Keväänranta avaa..Tino KeväänrantaNokialla syntynyt, täyttää 23 vuotta toukokuussaVuosi 2025 ohjastajana, 491 starttia totosijoin 45-31-60Uralla yhteensä 994 starttia totosijoin 94-72-112 (26.2.)Suurimman voiton tuonut Jerry Riordanin valmentama D.J.Spritz (Halmstad 19.8.2024, 100 000 kruunua) Suomen arvokkain voitto Vänrikillä 31. tammikuuta 2026 Kuopiossa.Keväänranta on kriittinen itselleen, mutta samaan aikaan hurjan voitontahtoinen. Hän pystyi käsittelemään rauhallisesti hankalan tilanteen.”Jatkoin tunnustellen, ja keskityin omaan tekemiseen. En mielestäni puristanut mailaa, vaan olin aika rennoin mielin. Jossakin kohti kevättä pääsin muutamaan voittoon kiinni, ja sattumien kautta rupesi menestystä tulemaan”, Keväänranta pohtii.Ketsuppipullon korkki aukesi, ja loppukausi meni hienosti.”Olin vuoteen kokonaisuutena tyytyväinen. Hienoa on ollut päästä ajamaan koko ajan uusia hevosia”, Keväänranta kiittelee.Nokialaisella on ollut eniten kysyntää kotiradallaan Tampereella, mutta pienin askelin hän on laajentanut reviiriään.”Tampere on tärkeä rata, ja siellä on ne tutuimmat ihmiset. Toisaalta kaikki ovat paikalla, ja taso hevosissa sekä ohjastajissa on kova. Seinäjoki on lyhyen matkan päässä, mutta sinne tullaan monesta eri suunnasta. Olen yllättänyt, miten paljon olen siellä päässyt ajamaan. Lauantaipäivät ovat olleet mahtavia ravipäiviä aina”, Keväänranta hehkuttaa..Onneksi lähdin käymään Ruotsissa, kun siihen aukesi mahdollisuus.Tino Keväänranta.Miten näin hurja urakehitys on ollut mahdollista? Suomessa on paljon nuoria ja taitavia ohjastajia, jotka tuskailevat kuukaudessa muutaman ajotehtävän kanssa. Halukkaita on niin paljon, ettei hevosia riitä kaikille.Keväänrannan yksi valteista on, että hän on ollut aktiivinen hakemaan uusia kokemuksia. Alkuvuosi 2024 oli yksi lyhyen uran sellaista kohdista, jolloin nuorukainen uskalsi lähteä maailmalle ja pakkasi ajokassin varmuuden vuoksi mukaan. Hänen onnekseen sille oli käyttöä.Keväänranta suuntasi töihin Rhode Islandilla vuonna 1957 syntyneen Jeremiah James Riordanin eli Jerryn tallille Halmstadiin.”Jerry Riordanin aika oli todella opettavainen. Onneksi lähdin käymään Ruotsissa, kun siihen aukesi mahdollisuus. Pääsin heti muutaman ensimmäisen kuukauden aikana ajamaan ihan järkyttävän määrän kilpaa. En ollut sitä ennen edes ajanut paljoa, mutta Jerry ilmoitteli minulle melkein kaikkia tallin hevosia. Siinä oppi ajamisesta erittäin paljon, ja joka päivä mukaan tarttui jotakin uusia ajatuksia.”Yksi tähtihetkistä oli toukokuun viimeinen sunnuntai.”Jokaisissa isommissa raveissa pääsin ajamaan, myös Elitloppet-viikonloppuna. Eihän sellaisesta osannut etukäteen edes kunnolla haaveilla, mutta onneksi tartuin tilaisuuteen. Kun sitä katsoo Ruotsin raveja, niin sieltä poimii ratoja joissa on käynyt itsekin ajamassa. Ei siinä välttämättä ikävä tule, mutta ehkä sellainen tunne, että tuolla voisi jonain päivänä olla kiva ajaa uudestaankin”, Keväänranta pohtii..Suomessa 20 asteen pakkasessa arki lyö välillä kasvoille rajusti. Vaikka urakehitys on ollut huimaa, Keväänranta tekee edelleen paljon yhden ajotehtävän reissuja. Tänä vuonna sellaisia on ollut yhdeksänä ravipäivänä. Se on asia, minkä kanssa pitää pystyä elämään.”Taloudellinen puoli ei asiassa niinkään mietitytä. Joskus sitä kuitenkin ajattelee, että kun lähdet kotoa, käytät ravipäivään sen saman ajan ja kilometrit, niin olisi kiva ajaa parissa muussakin lähdössä. Toisaalta, kun sillä yhdellä menee hyvin, se tuntuu erityisen hienolta. Hattua pitää nostaa monté-kuskeille, joista monet ohjastavat aina vain yhtä hevosta illassa. Se ei varmasti ole henkisesti helppoa”, Keväänranta pohtii.Mutta millainen ravimies on Tino Keväänranta? Hänen isänsä on Kim Åkerlund, joka ajoi ensimmäisen voittonsa samana vuonna kun aloitti oman ohjastajauransa, eli vuonna 1997.Keväänranta syntyi kuusi vuotta myöhemmin raviperheeseen, jossa päiväunet nukuttiin vaunuissa ravitallilla.”Luultavasti suurin osa”, Keväänranta nauraa. ”Isäni Kim ja pappani Seppo (Åkerlund) ovat lähinnä ne ihmiset, joilta olen oppinut niksit lajin parissa. Joka päivä soittelen isälle, ja välillä ollaan yhteyksissä monta kertaa päivässä. Kaikki käytännön asiat on opittu sitä kautta. Edelleen tulee hyviä neuvoja.”Radalla nuorukainen pyrkii välttämään ylilyöntejä.”Herrasmies on ehkä väärä sana kuvaamaan minua, mutta pyrin olemaan mahdollisimman tasainen ja stabiili, vaikka voitontahtoa onkin paljon. Olen elänyt sitä aikaa, jolloin ajotapa on siistiytynyt ja on ymmärretty, ettei hevonen voimalla mene yhtään sen kovempaa. Kun katsoo 15 vuotta vanhoja lähtöjä nauhalta, olihan ajotyyli ihan erilainen. Ei sellaista hyväksyttäisi nykyään yhtään, mikä on pelkästään hyvä juttu.”Keväänranta muistuttaa, että kilpailun tuoksinnassa tulee aika ajoin tilanteita, joissa sääntökirjan raja ylittyy. Sakkoja ei kuitenkaan koskaan ole mukava saada, joten hän välttää niiden ottamista.”Nyt pitää koputtaa puuta. Jos ei muutamaa lähdönuusintaa lasketa, ei varmaankaan kahteen-kolmeen kuukauteen ole tullut yhtäkään sakkoa. Olen ajatellut asian niin, että haluan kehittyä kaiken aikaa joka osa-alueella paremmaksi ja paremmaksi, sillä kilpailu kovenee todennäköisesti tulevaisuudessa vielä selvästi nykyisestä. Halu olisi joka vuosi kasvattaa voittomääriä ja pärjätä isommissa lähdöissä, mutta helppoa se ei tule olemaan”, Keväänranta muistuttaa..Arjen parhaat onnistumiset kantavat pitkälle eteenpäin.”Hyvältä tuntuu juuri nyt. Kun pääsin voittamaan Toto75-lähdön Vänrikillä, se toi heti hyvän buustin alkuvuoteen. Myös kakkossijat lauantairaveista ovat olleet kovia juttuja.”Kolmen voiton päivä yhdistetään usein Santtu Raitalaan tai johonkin muuhun valtakunnan Top5-kuskeista. Keväänranta tähyää lähivuosina siihen joukkoon, mutta yhden hattutempun hän on urallaan jo ohjastanut. Se oli 1. helmikuuta, kun Lex Avenger, Äksöni ja Victoria’s Secret ylsivät voittoihin.Nousu ohjastajatilaston kärkiviisikkoon vaatii lisää kolmen voiton iltoja, mutta Keväänranta suhtautuu tulevaisuuteen realistisesti. ”Elän yleensä hetkessä, ja positiivisella mielellä. Jos jotain on tullakseen, niin se tulee. Jos viime vuonna tuplasin uran voitot, tänä vuonna niin iso nousu ei ole mahdollinen. Tietenkin sitä haaveilee, jos sitä pystyisi jotain isompaa voittamaan. Olen siitä onnellisessa asemassa, että olen ollut vapaa kulkemaan.”Tekemisen puutetta Keväänrannalla ei kuitenkaan ennen ravi-iltaa ole.”Joni-Petteri Irrillä olen hommissa, ja yritän vapaa-ajalla aina välissä vähän urheilla. Ei ole ollut missään kohtaa tekemisen puutetta. Aamulla mennään töihin, eikä siellä vielä keskipäivällä lopetella”, Keväänranta nauraa.Lopuksi nuorukaiselta löytyy viesti, jota voi hyödyntää koko ravikenttä.”Omalla toiminnalla asiat on mahdollista saada kuntoon” , Keväänranta päättää..Jalkapallouran hyöty mittaamattoman arvokasVielä 16-vuotiaana raviurheilu ei kiinnostanut Tino Keväänrantaa tippaakaan, vaan hän tähysi jalkapallossa mahdollisimman korkealle.Kuvaava on, ettei Tino Keväänranta suorittanut ajolupakurssia vielä 16-vuotiaana, kun siihen avautui iän puolesta mahdollisuus. Tampereen Pallo-Veikkojen kasvatti ajoi kyllä hevosia kotona ja nautti siitä, mutta itse raviurheilu ei kiinnostanut.Koronavuosi muutti kaiken. Jalkapallo jäi paitsioon, ja Keväänranta osti oman hevosen, jota hän alkoi treenata.”Ravejakaan ei koronan vuoksi ajettu, ja siinä kohtaa tuli ihan hirveä kipinä päästä ajamaan kilpaa. Ja olihan se hienoa. Ensimmäinen hevoseni Begin To Trust oli vielä sellainen, että viimeinen 150 metriä oli ravin kanssa aina taiteilua. Halusin päästä yrittämään yhä uudelleen ja uudelleen. Ensimmäinen voitto Begin To Trustilla tuntui mahtavalta”, Keväänranta muistelee..Jalkapallossa oppi, miten toimitaan porukassa, ja kuinka otetaan toinen huomioon.Tino Keväänranta.Vaikka jalkapallo oli jo jäänyt, Keväänranta pitää sen merkitystä ratkaisevan suurena kehitykseen raviohjastajana.”Ravilähdössä ohjastaminen on joukkueurheilua kahdellakin tapaa. Siinä on valjakko, ja sitten useimmiten 11 muuta samaan aikaan radalla. Kun aloitin, minua ei jännittänyt yhtään, kun joku tuli rinnalle tai olin kolmannessa sisällä. Molemmista tuli päinvastoin kiva tunne. Jalkapallossa oppi, miten toimitaan porukassa, ja kuinka otetaan toinen huomioon”, Keväänranta avaa.22-vuotias nokialainen lataa ajatuksia analyyttisesti sellaisella vauhdilla, että hän menisi heittämällä kokemusvalmentajasta. ”Jalkapallo opetti, että meni hyvin tai huonosti, asiat puretaan ja niistä keskustellaan. Raveissa toimitaan samalla tavalla. Kun on mennyt hyvin, on tietenkin helpompaa purkaa tapahtunutta. Raveissa saattaa muutama minuutti lähdön jälkeen olla juttuhetki valmentajan, omistajan tai haastattelijan kanssa. Laput silmillä ei voi mennä, vaan pitää olla valmis keskustelemaan.”Keväänranta tiivistää yhden avainasian, josta hän saa kiittää jalkapalloharrastusta.”Sosiaalinen puoli, siitä on ollut iso apu raviurheilussa, ja kaikessa muussakin”, Keväänranta painottaa.