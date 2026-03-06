Tino Keväänranta suhtautuu elämään ja ohjastamiseen rennolla asenteella, mutta tosissaan. Itsensä kehittäminen on ollut hänelle nuoresta pitäen tärkeää.
Tino Keväänranta suhtautuu elämään ja ohjastamiseen rennolla asenteella, mutta tosissaan. Itsensä kehittäminen on ollut hänelle nuoresta pitäen tärkeää.Kuva: Anu Leppänen
Lähikuvat

Tino Keväänranta suuntaa kevääseen sata lasissa

Tino Keväänranta, 22, on voittanut haastattelupäivään mennessä urallaan 94 ravilähtöä. Ensimmäinen 100 voittoa saattaa hyvinkin täyttyä jo maaliskuun aikana.
Julkaistu
Loading content, please wait...
nuoret ohjastajat
Tino Keväänranta

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi