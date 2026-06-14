Månlykke A.M. on kilpaillut Suomessa Härmän Nordic Kingissä vuonna 2022 ja sijoittui neljänneksi.
Månlykke A.M. on kilpaillut Suomessa Härmän Nordic Kingissä vuonna 2022 ja sijoittui neljänneksi.Kuva: Anu Leppänen
Lähikuvat

Kielikylvystä nelinkertaisen Ruotsin mestarin hoitajaksi – Sanna Kumanto on kotiutunut Ruotsiin

Suomalainen Sanna Kumanto on kylmäveritähti Månlykke A.M.:n uusi hoitaja.
Julkaistu
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Sanna Kumanto
Månlykke A.M.
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