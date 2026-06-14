Kielikylvystä nelinkertaisen Ruotsin mestarin hoitajaksi – Sanna Kumanto on kotiutunut Ruotsiin

Turusta maailmalle lähtenyt 30-vuotias Sanna Kumanto on työskennellyt Borlängessä valmentajana toimivan Joakim Elfvingin tallilla kuusi ja puoli vuotta. Toukokuun puolessa välissä Kumanto sai arkeensa uutta sähköä, sillä hänelle tuli hoidettavakseen muun muassa kylmäveristen Ruotsin mestaruuden neljä kertaa voittanut 12-vuotias ori Månlykke A.M.”Olin silloin lauantaina töissä, ja Jocke, hänen äitinsä Lena (Karlsson) ja yksi toinen hevosenhoitaja olivat raveissa. Kun he tulivat kotiin, Lena sanoi minulle, että Jocke on menossa huomenna hakemaan talliin uuden hevosen, joka on juossut yli kuusi miljoonaa kruunua rahaa. Se oli kuitenkin salaisuus, mikä hevonen on kyseessä, mutta totta kai sitä rupesi sitten miettimään, mistä hevosesta voisi olla kysymys”, Kumanto kertoo..Sanna Kumanto30-vuotias Turusta kotoisin oleva hevosenhoitajaTyöskentelee Joakim Elfvingin tallillaMånlykke A.M.:n hoitaja.”Sunnuntaina katsoin Snapchatin kartasta, että Jocke oli Bollnäsissä Gunnar Melanderin luona, mutta mietin vielä, voisiko kyseessä kuitenkin olla jokin muu hevonen. Jossain vaiheessa iltapäivällä Jocke sitten soitti minulle, ja halusi välttämättä Facetime-puhelun. Siellä hän oli Månlykken omistajan Kentin (Eriksson) kanssa tallissa, ja näytti minun uutta passihevostani, kun se oli saapunut karsinaansa. Siinä kohdassa minulle tuli kylmät väreet, ja lähdimme heti tallille katsomaan oria.”Kumanto kertoi uudesta passistaan heti myös isälleen Kai Kumannolle.”Laitoin silloin sunnuntaina iskälle viestiä, että minulle tuli uusi passihevonen. Iskä vastasi, että on kengittämässä, ja että laitan hevosen nimen hänelle, että voi sitten tutkia sen myöhemmin. Vastasin siihen, että Månlykke A.M., ja iskä vastasi saman tien ’oho’. Myöhemmin hän soitti, ettei tätä hevosta tarvinnut ruveta enää erikseen tutkimaan”, Kumanto nauraa..Månlykke A.M. teki heti ensihetkistä lähtien ison vaikutuksen hoitajaansa.”Kyllä siitä heti huomasi, että kyseessä on huippuhevonen ja siinä on huippuhevosen leima. Se on oman arvonsa tunteva herrasmies käytökseltään. Jo pelkästä katseesta huomaa, että kyseessä ei ole ihan tavallinen hevonen”, Kumanto kuvailee.”Meillä ei ole vielä sen tarkempaa suunnitelmaa Månlykken kanssa, milloin se voisi aloittaa kilpailemaan. Jos kaikki menee hyvin ja hevonen nousee tasolleen, tarkoituksena on olla mukana isoimmissa kylmäveristen kilpailuissa. Mutta ori saa itse päättää, miltä sen tulevaisuus tulee näyttämään.”Elvfingillä on tällä hetkellä treenilistallaan 44 hevosta. Kumannon päätyminen juuri Elvfingille töihin oli kuitenkin sattumien summa.”Olin ollut aiemmin vuoden Amerikassa siittolassa töissä. Sen jälkeen mietin, että olisin halunnut lähteä jenkkeihin takaisin jollekin ravitreenarille, mutta lopulta valinta kohdistui kuitenkin Ruotsiin. Halusin myös oppia ruotsin kielen, ja tiesin, että opin sen vain puhumalla. En siis halunnut mennä paikkaan, missä oli jo ennestään paljon suomalaisia. Jocke ei ehkä ollut kaikista tyypillisin valinta työnantajaksi, mutta olen viihtynyt täällä tosi hyvin”, Kumanto kehuu.”Tulin Ruotsiin juuri ennen koronaa, ja olin ollut viikon tai pari töissä, kun koronasulku tuli. Tullessani en osannut yhtään ruotsin kieltä, enkä tuntenut ihmisiä. Aloitus täällä oli vähintäänkin mieleen painunut.”.Kumanto on muutenkin kokonaisuudessaan tyytyväinen tämän hetken tilanteeseensa.”Ennen ehkä ajattelin enemmän, että haluaisin olla valmentaja, mutta tykkään kyllä kovasti hoitajan työstä. Sitä olen miettinyt, että jos jossain vaiheessa raveissa käyminen rupeaa tuntumaan liian raskaalta, voisin työskennellä enemmän varsojen ja nuorten hevosten parissa. Talvet ovat varsinkin aika raskaita käydä paljon raveissa, mutta kilpailuviettiä on kuitenkin vielä niin paljon, että vielä ei ole aika siirtyä varsoihin”, Kumanto toteaa.”Suomi on minulle aina kotimaani, mutta kyllä elämäni on nykyään Ruotsissa. Se on tuntunut jo pitkään siltä, ja Suomessa käydessäni huomaan aina enemmän ja enemmän, että olen ollut jo pitkään poissa. Perheeni on kuitenkin aina kannustanut minua lähtemään maailmalle ja elämään oman näköistäni elämääni.”Yksi hevonen on ollut Kumannolle erityisen merkittävä.”Ennen kuin lähdin maailmalle meillä oli Le Cupole -niminen hevonen. Sillä oli paha loukkaantuminen taustalla ja tulevaisuus sen suhteen näytti toivottamalta, mutta siitä tuli minun ja iskän projektihevonen. Saimme hevosen sellaiseen kuntoon, että se voitti Suomessa 75:ssa ja olimme mukana myös Harper Hanoverissa. Se on varmaan ollut se hevonen, joka antoi kipinän, että tätä haluan tehdä työkseni”, Kumanto muistelee.”Minulla oli koko ajan tarkoitus pitää hevoset harrastuksena, eikä minun ollut tarkoitus päätyä hevosalalle. Minulla on lähihoitajan paperit, ja tiesin, mitä hevosten kanssa työskentely vaatii, kun meillä oli aina ollut hevosia kotona. Pelasin nuorena myös ringetteä aika pitkäänkin, kunnes tuli Le Cupole, ja se muutti sitten täysin kaikki suunnitelmat. Urani kannalta se on ollut minulle kaikista merkityksellisin hevonen.”