Kingston Rols on saanut tepastella toimihenkilöiden kanssa voittajaesittelyssä viime aikoina useasti.
Kingston Rols on saanut tepastella toimihenkilöiden kanssa voittajaesittelyssä viime aikoina useasti. Kuva: Maisa Hyttinen
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Kingston Rolsista ei tullut estehevosta – tuli menestysravuri

Nelivuotislupaus Kingston Rols, 13, on syttynyt uuteen menoon iäkkäämpänä.
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suomenhevonen
Kingston Rols
Helena Kolu
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