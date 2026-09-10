Kingston Rolsista ei tullut estehevosta – tuli menestysravuri

Ruunikko ruuna Kingston Rols on tehnyt vankkaa nousua loppukesän aikana. Tuorein voitto tuli sunnuntaina Kuopion suomalaisessa päivässä.Erityisen vakuuttava ykkönen tuli Killerjärven Derby-päivän nousija- vastaan haastajadivisioonasta, jolloin se hyvästeli suursuosikki Renginruusun tyystin maalisuoralla.Kingston Rolsin polku divisioonavoittajaksi ei ole ollut kaikista tavanomaisin. Se on yltynyt ennennäkemättömään menoon kypsässä 13 vuoden iässä. Tutkimattomia ovat suomenhevosen tiet. Koitetaan nyt kuitenkin vähän tutkia niitä..Kingston RolsRuuna, syntynyt 6.4.2013Turon Into 25,1a – Silvolan Saimi 34,7, Sipori 19,4aLempinimi KingiKasvattaja Minna Korkeamäki, SastamalaOmistaja ja valmentaja Helena Kolu, JyväskyläEnnätys 25,6ke, voittosumma 29 760 euroaStatistiikka, 57: 10-4-8.Jyväskyläläinen Helena Kolu on entinen ratsastustalliyrittäjä, joka osti Kingston Rolsin vuonna 2020. Ruuna oli silloin 7-vuotias, eikä kilpaillut yli puoleentoista vuoteen.”Ajattelin, että teen siitä eläkeläisenä estehevosen, mutta muuta siitä tuli”, Kolu hymähtää.Haaveet estehevosesta kariutuivat ruunan arkuuteen. Maneesi oli aivan kauhistus ja jos sinne oli pykätty esteitä pystyyn, ne piti kiertää kaukaa.”Maastossa se pelkäsi, jos oli kaatunut puu tai kivi sen mielestä väärässä paikassa. Mitä nyt tahansa voi pelätä. Ei sellaisesta oikein kauhean luottavaisena voinut ryhtyä tekemään estehevosta.”Tämä ei ollut hänen ensimmäinen suomenhevosravurista ratsuksi -projektinsa. Hän oli ex-puolisonsa kanssa kouluttanut niitä useampia.”Entisillä ravureilla tie on pikkusen pitempi, ne ovat vaikeampia kouluttaa kuin että aloittaisit nuoresta suomenhevosesta. Kokemukset olivat kuitenkin niin hyviä, että päätin yrittää rohkeasti tätä.”Kolulla oli 30-vuotinen kokemus hevosalalta, mutta hän oli täysin vailla ravitaustaa.”Katsoin kyllä kaikki Kingin startit Veikkauksen sivuilta, ennen kuin ostin sen. Mitä ymmärsin, niin ajattelin, että ihan kyvykäs hevonen. Hyvä aihio ravihevoseksi.”Kingston Rols oli todellakin aivan lupaavan oloinen aloittelija nelivuotiaana. Se otti silloin uransa ainoat kaksi voittoa ennen viimevuotista uutta nousua. Ruuna selviytyi Oulu Expressin finaaliinkin ja meni tähtijuoksijaksi jo aloituskaudellaan.Sen suoritukset kuitenkin ailahtelivat ja kilpailuhuumori ei tahtonut aina kantaa..Kingston Rolls asustaa Liisa ja Tuomo Puupposen tallissa Laukaassa, eli se on esimerkiksi Atupemin tallikaveri. Kun Helena Kolulla oli käsissään estehevoseksi aiottu, mutta siihen toimeen liian hankala entinen ravihevonen, oli luontevaa ottaa tuo luonnehdinta entinen pelistä pois.”Liisa ekan kerran minun kanssa sen valjasti ja ajoi”, Kolu kertoo. ”Siitä oli monta vuotta, kun olin itse hevosella ajanut.”Teuvo Kivivuorella oli menestystammansa Seliselin jälkeläinen Steefani samalla tallilla.”Liisa ja Teuvo olivat sitä mieltä, että Kingillä olisi vielä kykyjä raviurheiluun, mutta ei minulla ollut valmennuksesta mitään käsitystä, minä vaan ajelin. Kokeiltiin sitten muutama startti, mutta eihän sillä tietysti ollut riittävä kunto.”Lähes viiden vuoden kilpailutauon jälkeen ajetut kolme starttia toivat kaksi keskeytystä ja yhdeksännen sijan. Kilpailuhaaveet kariutuivat, mutta Kolu jatkoi pikku harrastelua Kinginsä kanssa.”Toissa talvena olin pitkällä sairauslomalla ja mietin, etten pyydä ketään sitä ratsastamaan, kun ei se kumminkaan ole kauhean luotettava siinä. Se kuitenkin tarvitsee liikuntaa ja ajattelin, että mitä ihmettä teen.”.Tämä rakastaa kaikkea liikkumista ja tarvitsee sitä paljon.Helena Kolu Kingston Rolsista.Kivivuorella ei siinä kohtaa enää ollut omaa hevosta ja Kolu kysyi, josko tämä ajelisi ruunalla. ”Teuvo ajoi talvella muutaman kuukauden ja sanoi, että kokeillaan sitä vielä radalla, tuntuu ihan hyvältä. Sitten aloin itse ajelemaan, kun olin taas kunnossa.”Kingston Rols teki uuden iskun radoille puolitoista vuotta epäonnistuneen yrityksen jälkeen. Nyt sillä oli jo eri meininki. Kausi toi neljä voittoa ja uuden ennätyksen 26,4a voittojuoksussa tehtynä.”Teuvon kanssa kierrettiin raveja. Kingihän meni ihan mukavasti ja päätettiin kokeilla tämäkin kausi, mitä se tykkäisi.”Kolu ajoi Kivivuoren ohjeilla talven läpi kolmena päivänä viikossa pitkiä kärrylenkkejä ja ratsasti tai juoksutti liinassa kahtena – kolmena päivänä.”Tämä rakastaa kaikkea liikkumista ja tarvitsee sitä paljon. Se on aina valmis lähtemään ja mukana pelissä sataprosenttisesti.”Ratsastaen Kingston Rolsilla mennään kentällä ja maastossa.”Kentällä mennään ihan tällaisia ratsuhevosen perusasioita, taivuttelen, mennään väistöjä, tehdään siirtymisiä, käytetään kaikkia askellajeja.”Myös maastossa on kaikki askellajit käytössä, paitsi kiitolaukkaa ja kova ravi.”Se ei saa juosta ravia kuin ravihevonen, että se liikkuisi oikein päin ja käyttäisi selkälihaksia. Se on sille ihan kevyttä hömpötystä. Vähän kuin sillä olisi vapaapäivä, vaikka teet sen kanssa mitä. Menet kentällä tai maastossa, niin ei sille tule hiki ikinä.”Yksin hän ei lähde Kinginsä kanssa maastoilemaan.”Nyt, kun se on noin monta vuotta ollut, niin aika hyvä se jo siellä on, mutta vieläkin sen verran rasittava, että vaatii tukihevosen mukaan. Silloin se on kiva.”Kesällä, kun Kingston Rolsille tuli startteja säännöllisesti, Kolu vähensi ajamisen kertaan viikossa, ratsastaminen pysyi kahdessa kerrassa ja liinoittaminen kerrassa. Nyt uutena on tullut mukaan myös vesimatolla kävely, johon Puupposen tallilla on mahdollisuus.”Tämän käynti on sellaista tikuttamista, mutta vesimatolla se joutuu oikeasti käyttämään itseään.”.Vaikka Kingston Rolsilla ratsastetaan paljon, on Helena Kolu sulkenut montén pois suunnitelmistaan – tai oikeastaan juuri sen takia, että sillä ratsastetaan paljon. Hän haluaa, että ruunalla on selkeä ero, millaista työskentely on ratsain ja mikä on ravikilpailutouhua.”Montéa mietittiin silloin, kun sitä ekan kerran kokeiltiin radalle takaisin, eikä se oikein lähtenyt menemään. Ajattelin kuitenkin, että kun olen jo aika iäkäs, selkävikainen ja kaikkea muutakin, niin en halunnut, että se oppii menemään selästä kovaa.”Kingston Rols elää elämänsä kevättä, eikä Kolu mieti ruunan raviuraa sen pitemmälle. Kaksikko menee päivä ja startti kerrallaan.”Kingin ravikilpailutulevaisuus on ihan sen omissa käsissä. Niin kauan kuin se mielellään juoksee, eikä ole ongelmia, niin saa juosta kilpaa.”Antero Tupamäellä on selkeä näkemys, mikä Kingston Rolsin nykymenestyksen salaisuus on.”Antero sanoo aina, että sillä se pärjää, kun sen mieli pysyy aina niin hyvänä”, Helena Kolu naurahtaa. Eikä tätä sovi epäillä..Sympaattinen kaksikkoKingston Rols ja Helena Kolu ovat löytäneet toisensa.Jokainen, joka on nähnyt yhden romanttisen komedian, tietää perusasetelman tuhansiin muihinkin sen genren elokuviin. Kaksi kohtaa toisensa, alkuun on kovaakin hankausta, mutta lopulta he huomaavat olevansa ainoat oikeat toisilleen. Kingston Rolsin ja Helena Kolun tarinassa on paljon samaa.”Kingi on ihan mahdottoman sympaattinen hevonen, vaikka ärsyttikin minua alkuvaiheessa usein”, Kolu nauraa. ”Vuosien varrella siitä on tullut tärkeä ja rakas.”.Ensimmäisen vuoden se vei minua kärryjen kanssa ihan pipona.Helena Kolu.Syitä ärsyyntymiseen riitti alkuun. Esteratsastamissuunnitelmat menivät mönkään, eikä ruuna ollut arkuutensa takia miellyttävä maastoratsukaan. Puhumattakaan mukava kärryhevonen.”Ensimmäisen vuoden se vei minua kärryjen kanssa ihan pipona. Kerran kärryt kippasi kiveen ja lensin. Pikkuhiljaa siitä on tullut sellainen, että minäkin saan vähän määrätä, mitä tehdään.”ADHD on nykyaikana ylisuosittu diagnoosi, mutta Kolu uskoo, että Kingston Rolsille sen voi huoletta antaa.”Se on vilkas, utelias, vähän häslä. Nuorempana tallin käytävällä seisominenkin oli vaikeaa, nykyään jo hoitotoimenpiteet ja muut sujuvat ihan hyvin. Seurallinen se on, jos vaikka tarhaan menee jotain korjailemaan, niin se kyllä auttaa koko ajan – siitähän on tietysti ihan älyttömästi apua. Osallistuu kaikkeen, mitä tehdään.”Ruunaa ei tarvitse maanitella toimimaan.”Kun menet hakemaan sitä, se tulee vastaan. Se on aina valmis lähtemään. Vesimatolle mentiin, niin hyvä tavaton, kun ovi ei ollut vielä auki ja sinne olisi pitänyt jo päästä.”Yksinolo ei ole seurallisen ja toimeliaan ruunan mieleen. Sillä on tarhakaverina Kolun kasvattama ja hänen siskonsa omistama 21-vuotias hollantilainen puoliverinen ratsutamma A. Haiku Sara. ”Toivottavasti tarhakaveri pysyy mahdollisimman pitkäikäisenä, kun se on sille kaikista tärkeintä maailmassa. Vesimatolla kun käytiin, niin ne jo huutelivat toisilleen. Ehti tulla kauhea ikävä. Ne ovat ihan erottamattomat.”