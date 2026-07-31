Kohti Kuninkuusraveja: "Teivo merkitsee minulle valtavasti", raviääni Marko Lähteenmäki sanoo

"En koe, että olisin tässä ilman Teivoa. Jos ravirata olisi aikanaan rakennettu johonkin muualle, en välttämättä olisi koskaan päätynyt hengaamaan ravikeskuksen kupeeseen ja päätynyt sitä myöten alalle", Lähteenmäki sanoo.

Teivon ravikeskuksen läheisyydessä kasvanut Lähteenmäki vietti lapsena paljon aikaa raviradan ympäristössä, jossa raviurheilu tuli osaksi arkea. Jo ala-asteikäisenä hän teki ensimmäisiä työkeikkojaan Teivon raviradalla apupoikana 1970-luvun loppupuolella. Kiinnostuksesta kasvoi nopeasti elämäntapa, ja peruskoulun jälkeen työt veivät mukanaan.

Jo armeija-aikana hän oli päättänyt, että haluaa tehdä uransa raviurheilun äänityöläisenä.

"Olen tehnyt välillä myös Ylelle muita lyhyitä juttuja, mutta ravit ovat aina vetäneet puoleensa. Työssä viihtyminen on tärkeää, kun miettii, kuinka suuren osan elämästään ihminen käyttää työntekoon."

Vuosien mittaan Lähteenmäestä kasvoi yksi Suomen tunnetuimmista raviäänistä. Samalla hän oli mukana uudistamassa raviselostuksen tyyliä aikana, jolloin lähtöjä alettiin selostamaan aiempaa monipuolisemmin aina lähdöstä maaliviivan yli pelkkien sijoitusten luettelemisen sijaan.

Vuosikymmenten jälkeenkin Lähteenmäki ajattelee, että hyvän raviselostuksen tärkein tehtävä on välittää kuulijalle mahdollisimman tarkka kuva kilpailun tapahtumista ja ylläpitää tunnelmaa.

"Vaikka ihminen katsoisi lähtöä selin rataan, hänen pitäisi pystyä muodostamaan selostuksen perusteella kuva siitä, mitä milläkin hetkellä tapahtuu."