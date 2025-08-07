Kesäradalla: Hankasalmella ravit on koko kylän tapahtuma

Aiemmin tänä vuonna Hankasalmen Varnes-Hippoksen raviradalla on ajettu kahdet paikallisravit ja kesän aikana radalla on ajettu harjoitusraveja viikoittain. Heinäkuun viimeisenä keskiviikkona kilpailtiin vuoden ainoat totoravit, kun vuorossa oli perinteiset Heinäravit..Jo vuosien ajan ravipäivä on ollut kuun ensimmäinen keskiviikko, mutta tänä vuonna päivä siirtyikin kuun viimeiseksi keskiviikoksi. Se ei menoa haitannut, sillä Heinäravit olivat tänäkin kesänä yksi vuoden suurimmista tapahtumista Hankasalmella..Ravipäivänä keskiviikkona aurinko lämmitti jo varhain aamusta, ja myös illaksi oli luvattu helteitä. Varnes-Hippoksella ensimmäiset talkoolaiset saapuivat hyvissä ajoin, ja hommat polkaistiin käyntiin oikein urakalla iltaa ajatellen. Ilmassa oli havaittavissa hyvin odottavat fiilikset, ja töiden ohessa ohjelmasta veikkailtiin jo illan voittajia. Keittiössä hääräiltiin kahvin ja sämpylöiden parissa, ulkona kannettiin pöytiä ja penkkejä paikalleen ja tuomaritornissa laiteltiin äänentoistoa sekä muuta tekniikkaa kuntoon..Ravipäivä vietiin läpi mahtavassa tunnelmassa, jossa kaikilla oli hymy huulilla. Yleisön joukossa kuului iloinen puheensorina, hevosilla ajettiin kovaa eri keskusteluissa ja ihmiset pääsivät kokemaan kilpailuiden tapahtumat aivan lähituntumasta..Monelle illan yksi merkittävä hetki oli Keppariderbyn karsintalähtö, jossa reilu parikymmentä lasta pääsi ottamaan mittaa keppihevosistaan Vauhti kiihtyy -biisin tahtiin..Hankasalmen Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Emmi Kauppinen oli tyytyväinen onnistuneeseen ravipäivään..”Järjestävänä tahona sitä aina toivoo, että kaikki asiat ravien aikana sujuisivat ilman ongelmia ja kaikki viihtyisivät, mutta aina se ei ole itsestäänselvyys. Tällä kertaa tuntui kuitenkin, että kaikki sujui hienosti, ihmisiä oli löytänyt todella hyvin paikan päälle. Yleisöä olikin enemmän kuin viime vuonna, ja ennen ensimmäistä lähtöä katsoimme, että parkkipaikalla päästäkseen autoilijoiden piti vielä jonottaa”, Kauppinen kertoi..”Kahvioissa hommat toimivat hienosti, kun olimme varautuneet helteisiin etukäteen. Lisäksi letut olivat hirveän suosittuja ja niitä meni paljon. Joka vuosi löytyy aina jotain, miten voimme tehdä asioita entistäkin paremmin, ja saatuun palautteeseen on pyrittykin reagoimaan ja kehittämään toimintaa.”.Kauppinen korosti sitä, millainen merkitys pitkäaikaisilla yhteistyökumppaneilla ja toimihenkilöillä on pienelle seuralle..”Näissä Heinäraveissa osa yhteistyökumppaneista ovat olleet mukana jo pitkään, ja osa taas oli uusia. Oli hienoa nähdä, miten sekä ensikertalaiset että useammin jo mukana olleet yhteistyökumppanit olivat yhtä lailla raveista hyvin innoissaan. Tuntuu, että näille raveille on täällä kysyntää”, Kauppinen kiitteli..”Myös suurin osa toimihenkilöistä ovat tulleet tänne vuodesta toiseen, ja olemme hyvin kiitollisia siitä. Tällaiset asiat helpottavat huomattavasti ravipäivän läpivientiä.”.Ravipäivänä Emmi Kauppisella oli monta rautaa tulessa, sillä hänen valmentamansa K.P. Helka avasi kilpauransa päivän ensimmäisessä lähdössä..”Hirveästi en kerennyt lähtöä jännittämään päivän aikana, että vasta viimeisillä minuuteilla ennen lähtöä. Vaikka tuloksellisesti hevoselle tuli kirjaimia tauluun, niin se tuntui kuitenkin itselle henkiseltä voitolta päästä aloittamaan kilpaura juuri kotiradan kilpailuissa”, Kauppinen muotoili..Hankasalmella on ajettu harjoitusraveja joka keskiviikko koko kesän ajan. Myös Kauppisen K.P. Helka on ollut mukana siellä, ja sitä kautta tamman on oppinut tuntemaan koko kylän väki..”Seuratoiminnan ja harjoitusravien myötä olen tutustunut paljon uusiinkin ihmisiin. Harjoitusraveissa tosi moni ihminen on tullut aina katsomaan tammaa ja tervehtimään katoksille. Nyt raveissa puolestaan huomasi, miten tarkasti paikalliset ihmiset seurasivat Helkaa, ja ohi kulkiessani moni tsemppasi lähtöön”, Kauppinen summasi..”Kun tamma tuli hylätyksi, tsemppasivat samat ihmiset uudestaan, että kohti seuraavia koitoksia. Oikein sydäntä lämmitti huomata, miten vahvasti paikalliset ja meitä seuranneet ihmiset elävät tässä mukana. Minusta se kertoo siitä, että meillä on täällä mukavaa yhteisöllisyyttä, ja siitä koitamme pitää myös vahvasti kiinni.”.Ensimmäistä kertaa raveissa oli käymässä Mari Vesanen perheensä kanssa. He olivat saapuneet raveihin Pieksämäeltä..”Olimme jo kokeilleet jokkista sekä äänikirjoja niin ravit olivat sitten heti seuraavana listalla. Televisiosta olen joskus harvoin raveja katsonut, ja nyt ystävän pyynnöstä tulimme Hankasalmelle. Jo viime vuonna oli ollut puhetta, että pitäisi lähteä raveihin”, Vesanen kertoo..”Kokeilimme pelata myös hieman totoa paikan päällä. Veikkaukset eivät sujuneet ihan niin hyvin kuin olisi toivonut, sillä usein hevonen oli lähtönsä viimeinen. Pelasimme pienillä panoksilla fiiliksen ja nimen mukaan, mutta pelillisesti lajista olisi tarvinnut tietää ehkä vähän enemmän.”.Vesanen voisi ehdottomasti lähteä myös uudestaan raveihin..”Ensi kesänä olemme varmaan taas täällä Heinäraveissa. Kesäpäivän retkenä ravit olivat varsin mainio tapahtuma, joka oli hyvin järjestetty, ja palvelut toimivat hyvin. Missään ei myöskään joutunut jonottamaan pitkiä aikoja, vaikka minun silmiini radalla oli hirveästi porukkaa. Esimerkiksi lettujonossa meni sen aikaa, että ei edes keritty miettimään, montako lettua otetaan.