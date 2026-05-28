Kolmella ruotsalaisvalmentajalla menestysvalmis tuplaedustus Elitloppetissa

Redéniltä kokenut ja keltanokkaJenkkitamma 5-vuotias Allegiant ja 10-vuotias Don Fanucci Zet tulevat Daniel Redénin tallista Elitloppetiin.Don Fanucci Zet hankki Elitloppet-paikan E-lähdöistä. Hard Livinin poika voitti kaksi osakilpailua, The Onionin ja Nuncion lähdöt, ja varmisti ykkössijan jo hyvissä ajoin. Huikea viime kausi päättyi UET Elite Circuitin kakkossijaan, Inexess Bleu voitti. Don Fanucci Zet keräsi viime vuona yli 7 miljoonaa kruunua.Don Fanucci Zet omaa jo kunniakkaan Elitloppet-historian. Se voitti vuonna 2021 ja oli toinen 2025. Nyt on vuorossa orin kuudes Elitloppet. Xanthe on juossut eniten Elitloppet-kisoja, kaikkiaan seitsemän vuosina 1965–71.Färjestadin pitkäperjantain 5-vuotisvoittajista on usein tullut hevosia Elitloppetiin, niin myös tänä vuonna. Daniel Redénin jenkkitamma Allegiant voitti 5-vuotiaiden tammojen lähdön.Allegiant oli huippuhevonen jo USA:ssa, se valittiin Vuoden 3-vuotiaaksi tammaksi 2024. Tactical Landingin tytär myytiin Mixed Salesissa Ohiossa, Tobias Perssonin Eagles Rising AB osti hevosen 925 000 dollarilla. Allegiant voitti 3-vuotiaana USA:ssa Breeders Crownin finaalin ja karsinnan, Matron Stakesin ja Hambo Oaksin karsinnan.Allegiant ei ole hävinnyt Redénin valmennuksessa. Voittoja on 5, joista 3 viime vuoden kisoista. Merkittävin ykkönen tuli Elitloppet-viikonlopun 4-vuotiaiden Stoelitenistä ajalla 09,4a/1640 m. Elitloppet-kunto viimeisteltiin vappuna Rättvikissä ajalla 10,4a/1640 m.Kaikkiaan 11 tammaa on voittanut Elitloppetin. Viimeisimmät ovat Moni Maker 1998 ja Peace Corps 1991. Ranskalainen Dimitria voitti 1976 ja Roquepine vuosina 1967 ja 1966."Hevosemme arvottiin hyville lähtöradoille. Fiilis tuntuu oikein mainiolta, kun Elitloppet-viikko alkaa", Redén sanoo. "Viime viikon maanantaina hevoset olivat Solvallassa ja saivat painella tosissaan. Allegiantiin olin todella tyytyväinen. Se oli suorastaan täydellinen can't see back -silmälapuilla, kun ajoin todella kovaa. Don Fanuccilla ajoin 13,5/1600. Se meni kuten toivoin, avopäävarustein ja kengillä. Sekä Allegiant että Don Fanucci Zet menevät reippaammat hiitit maanantaina ja sitten vielä torstaina kaksi intervallia. Karsinnat ovat tietysti kovia lähtöjä, kuten niiden kuuluukin, mutta molemmat hevoset ovat hienossa vireessä, ja lähdemme matkaan toiveikkaasti.".Daniel Wäjerstenin duo tuttu SuomestaBorups Victory voitti huhtikuussa Seinäjoki Racen kolmannen kerran peräkkäin. Kymi Grand Prixin ykkönen se oli vuosina 2024 ja 2025. Elitloppet-kunto viimeisteltiin toukokuun puolivälissä, jolloin se voitti E-sarjan Meadow Roadin lähdön ajalla 10,1a/1640 m.Borups Victory sijoittui viime vuonna Elitloppetin karsinnassa kakkoseksi, finaalista tuli vitossija. Vuotta aiemmin se oli karsinnan neljäs ja finaalissa kakkonen Horsy Dreamin jälkeen. Jääkiekko-ikoni Mats Sundin kuuluu Stall Droadin omistajaporukkaan. Kuten arvontilaisuudessa todettiin, Wäjerstenin hevosille tuli "taivas ja helvetti", kun Borups Victory sai radan 8."Borups Victory tulee tosi hyvin takaa, kun se saa hyvän selkäreissun ja vähän vetoapua. Mutta täytyy todeta, että tässä rata 8 on kuin takamatka. Tässä näyttää, että Don Fanucci Zet menee keulaan, toivottavasti joku ranskalainen tulee vaatimaan vauhtia. Karsinnassa ajamme ilman kenkiä ja jenkkikärryillä", Oskar Florhed Wäjerstenin tallilta kertoi.Gio Cash kilpaili Finlandia-Ajossa. Se kiri porukan perältä väkevästi ja nousi kolmanneksi. Vain Diva Ek ja Keep Asking jäivät ohittamatta. Viime vuonna Victor Gion poika voitti Norrbottens Stora Prisin ja Årjängs Stora Sprinterloppin, jossa voittotulos oli 08,5a/1640 m, Don Fanucci Zet jäi taakse. Lokakuussa Gio Cash kilpaili Yonkersin MM-lähdössä, jossa se jäi pussiin voittaja Lexus Kodyn taakse, sijoitus oli neljäs.Gio Cash on hevosena todella kansainvälinen. Se on Saksassa syntynyt, omistajat ovat Hollannista ja valmentaja Ruotsista. Lisää kansainvälisyyttä saadaan, kun Dexter Dunn saapuu ajamaan. Hän on syntynyt Uudessa-Seelannissa ja tehnyt huippu-uran USA:ssa, jossa hänet on valittu neljä kertaa Vuoden kuskiksi. Gio Cash lähtee karsinnassa ykkösradalta."Lähtörata on paras mahdollinen. Gio Cash on nopea, ja nyt pitää pyrkiä pysymään sisäradalla niin pitkään kuin mahdollista. Hevonen spurttasi tosi hienosti Suomessa, ja uskon, että se näyttää parasta osaamistaan sunnuntaina. Saatamme ajaa hieman kevyemmällä balanssilla. Vermossa hevonen vastasi hyvin, kun vedettiin silmälaput, korvapalloja siellä ei vedetty", Florhed sanoi..Dream Mine ja Jobspost tositestissäMyös Jörgen Westholmilla on hevonen kummassakin karsinnassa.Seitsemänvuotias Jobspost kutsuttiin Elitloppettiin kolmantena hevosena ja viisivuotias Dream Mine sai kutsun voitokkaasti sujuneen kauden avauksen jälkeen.”On aivan mahtavaa, että minulla on kaksi hevosta tämän vuoden Elitloppetissa. Sekä Dream Mine että Jobspost ovat tosi hienoja hevosia. On mielenkiintoista nähdä, mihin ne pystyvät, joten odotan viikonloppua innolla”, Westholm kuvailee.Rata-arvonta ei ollut Westholmin kaksikolle suotuisa. Dream Mine starttaa ensimmäisessä karsinnassa radalta kuusi ja Jobspost toisessa karsinnassa radalta kahdeksan.”Olisin halunnut radat niin sisältä kuin mahdollista. Ravikilpailuissa kaikki on kuitenkin aina mahdollista, ja se on nähty myös Elitloppetissa monta kertaa. Lopulliset tulokset ratkaistaan aina vasta loppusuoralla.”Westholm on maltillinen odotuksissaan kaksikkoaan kohtaan.”Tiedostan sen, että minulla on Elitloppetin kokemattomimmat hevoset. Toisaalta en osaa sanoa, kuinka hyviä hevoseni oikeasti ovat, koska niiden ei ole vielä koskaan tarvinnut sitä kunnolla näyttää”, Westholm pohtii.”Erityisesti Dream Mine on todella jännittävää nähdä lähdössä, sillä ori kilpailee ensimmäistä kertaa vanhempia hevosia vastaan. Kummallekaan ei tule varustemuutoksia aikaisempaan. Molemmat menevät jenkkikärryistä, Dream Mine ilman kaikkia kenkiä ja Jobspost ilman takakenkiä.”