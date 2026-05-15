Kokenut esiintyjä Karlo Haapiainen käy tallilla Korven veljesten opissa – "Suostuivat ottamaan tällaisen taiteilijan tänne pyörimään"

Karlo Haapiaisen kesä on työntäyteinen, kun 37-vuotias näyttelijä esittää Turussa Samppalinnan kesäteatterissa Quasimodoa musikaalissa Notre Damen kellonsoittaja. Mahdollisuuksien mukaan aikaa on kuitenkin tarkoitus löytää myös rakkaalle hevosharrastukselle. Joulukuun alusta alkaen Haapiainen on käynyt Vermossa tallipoikana Pekka Korven tallilla ja ajamassa hevosia Ilkka Korven kaverina.”Tavoitteena on ehtiä käymään tässä tallilla kerran viikkoon. Yleensä maanantai on ollut freelance-taiteilijalle sopiva viikonpäivä”, Haapiainen taustoittaa.Aika Korven tallilla on ollut opettavaista. Haapiainen kehuu veljeksiä äärettömän mukaviksi ja ammattitaitoisiksi hevosmiehiksi.”Tämä on mahtava paikka käydä. Vermo on vielä minulle paikkana sopivan lähellä. Mahtavaa, että Ilkka ja Pekka suostuivat ottamaan tällaisen taitelijan tänne pyörimään”, Haapiainen kiittelee..Karlo Haapiainen37-vuotias freelancer-taiteilija HelsingistäLähtöisin hevosperheestäKäy keskimäärin kerran viikossa ajamassa hevosia Pekka Korven tallilla Vermossa.Haapiainen asuu Helsingissä, mutta freelancer-taiteilijana työt vievät häntä ympäri Suomen. Viime kesän hän vietti näyttelemässä Pälkäneellä ja viime vuonna Haapiainen vieraili Hämeenlinnan teatterissa.”Työni on vähän tällaista lainakuskihommaa, mutta ala on täysin eri. Työajat ovat vielä sellaisia, että usein saa olla iltaisin ja viikonloppuisin töissä. Päiväsaikaan hevosharrastus on sitten mahdollista. Kesän 2024 vietin Turussa ja ehdin muutamaan otteeseen Harri Koivusen tallille ajamaan. Tänä kesänä on tarkoitus toistaa sama”, Haapiainen kertoo.Hevosinnostuksen Karlo Haapiainen on saanut verenperintönä. Hänen isänsä Kari Haapiainen on entinen Suomen Hippoksen toimitusjohtaja ja Vermon puheenjohtaja. Äiti Pirjo Puikkonen-Haapiainen on ravilegenda Pertti Puikkosen sisko.”Meillä on kotona aina seurattu raveja ja perhe on omistanut hevosia. Kuudentoista vanhana rupesin käymään Pertti-enon tallilla hommissa säännöllisen epäsäännöllisesti. Teatteritaiteen maisteriksi valmistumisen jälkeen hevosharrastukseen on vielä löytynyt uusi vaihde. Laji toimii tosi hyvänä vastapainona näyttelijän, laulajan ja kirjoittajan työlle. Tässä näkee kättensä jäljen nopeasti ja saa muuta ajateltavaa”, Haapiainen kokee.”Näyttelijälle läsnäolo on erittäin tärkeää, ja hevonen on mainio läsnäolon opettaja.”.Hevosajolupakurssin Karlo Haapiainen suoritti Vermossa kesällä 2013. Kilpaa hän on ajanut kuitenkin vain kahdesti, molemmat paikallisravitasolla vuonna 2023. Nyt Finlandia-viikonloppuna Haapiaisen piti ohjastaa Vermossa Bourbon Splitiä urheilijoiden ja Finlandia-legendojen haasteajossa lauantaina, mutta hevonen joutui jäämään startista pois.”Toistaiseksi ohjastustehtäviä ei ole tiedossa. Eihän sitä kuitenkaan tiedä, jos vielä jostain löytyisi kuskia kokeneempi hevonen ja lähtö kävisi omiin aikatauluihini. Ei totoravidebyytti kuitenkaan välttämättä vielä tänä kesänä tapahdu. Muutaman vuoden takaisista paikallisravistarteista jäi mukavat kokemukset, vaikkei menestystä tullutkaan”, Haapiainen kertoo.Omistusosuuksia hevosista Haapiaisella ei nyt toistaiseksi ole, mutta sitäkin puolta hän on raviurheilussa jo ehtinyt menestyksekkäästi kokeilla. Haapiainen kuului 21-aikaisen ja yli 70 000 euroa rahaa radoilta ravanneen Kuuselan Wiltterin omistajiin eli Team Wikiliikkujiin. Kuuselan Wiltteri kuitenkin siirtyi terveysmurheiden vuoksi vihreämmille laitumille viime syksynä.”Se oli tosi surullinen tapahtuma. Olen pohtinut uuden kimppahevosen hommaamista, mutta ’Wikin’ jälkeen uudesta hevosesta on tullut oltua aika tarkka. Wiki oli niin äärettömän lahjakas, hieno ja mukava hevonen. Hanna Rusanen teki Wikin kanssa valtavan hyvää työtä”, Haapiainen kiittelee..Näyttelemisen lisäksi Haapiainen toimii laulajana bändissä nimeltä Karlo Haapiainen & Varaslähtö, joka on esiintynyt muun muassa ravitapahtumien jatkoilla. Musiikista kuulee laulujen sanoittajana toimivan Haapiaisen innostuksen hevosiin.”13-henkisessä bändissämme on aika hyvää alkuvoimaa soiton pärähtäessä käyntiin. Bändille kuuluu hyvää, sillä kolmas albumi äänitettiin kuukausi sitten ja syksyllä pidetään levyjulkkarit. Levyltä löytyy myös raviaiheisia biisejä, muun muassa Keulaan & kukat”, Haapiainen sanoo.Ravi- ja hevosaiheisten biisien sanoittaminen luontuu Haapiaiselta sujuvasti, sillä hän ollut läpi elämänsä tekemisissä hevosihmisten kanssa.”Ravipiireissä on tosi verbaalista porukkaa, muun muassa Pertti-enoni, joten korviin jää kaikenlaista. Jotkut tutut ravitermit voivat käsitellä myös muuta elämää. Keulaan ja kukat on tapa voittaa ravilähtö, mutta lausahduksessa voi olla myös syvempi filosofinen merkitys”, Haapiainen ajattelee.”Kyllä sitä kannattaa juosta oman elämänsä kaviouralla ennemmin keulassa kuin jäädä pussiin.”