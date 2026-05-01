Kotimaahan palannut Matti Nisonen kolmella hevosella Äimäraution kierrokselle

Talvet hän on viettänyt puolisonsa Annika Redefalkin ja valmennettaviensa kanssa Ruotsissa, mutta palannut aina keväisin Suomeen. Viime sunnuntaina Nisonen jätti jälleen Ruotsin ainakin hetkellisesti taakseen ja palasi Suomeen ja Vieremälle. Kotiinpaluu tuntui hyvältä.”Mukava mennä kesää kohti ja olla täällä hevosten kanssa sekä tavata paljon tuttuja. Mukava fiilis”, Nisonen makustelee.Paluumatka sujui ongelmitta, vaikka se taittui melko tuulisessa säässä.Yleensä kun Suomesta lähdetään Ruotsiin, sinne lähdetään kilpailemaan. Nisosen valmennettavista kaikki eivät kilpailleet naapurimaassa, vaan osa keskittyi talven ajan treenaamaan. Valmentajan mukaan talvi sujui odotusten mukaisesti.”Periaatteessa olisi voinut olla treenihevosten kanssa talven Suomessakin, mutta ainakin Ruotsissa oli tasaisen hyvät treeniolosuhteet koko ajan. Saimme hevosille hyvän treenikauden alle”, Nisonen sanoo ja perustelee, miksi näkee kuvion kannattavana.”Kilpahevosten kanssa etu on se, että Tukholman alueella on enemmän kilpailumahdollisuuksia. Matkatkin ovat lyhyitä, niin kulut pysyvät inhimillisenä tällaisena aikana, kun esimerkiksi dieselin hinta on korkealla. Hevosille on ystävällisempää, ettei etenkään talviaikaan tarvitse tehdä hirmuisen pitkiä kuljetuksia. Myös palkintotaso houkuttelee, kun Ruotsissa on arkiraveissakin vastaavat ykköspalkinnot kuin Suomen 75-lähdöissä.”.Matti Nisonen45-vuotias valmentaja ja ohjastajaPalasi viime viikonloppuna Ruotsista SuomeenValmentaa Einari Vidgren Oy:n hevosia VieremälläKolme valmennettavaa mukana Oulun raveissa tulevana lauantaina.Kahden maan välillä reissaaminen tuo haasteita lähinnä kuljetukseen. Käytännön rutiinit ovat hioutuneet edellistalvien aikana selväksi.”Hommathan ovat hyvin samanlaista missä maassa tahansa”, Nisonen muistuttaa.Tällä hetkellä hän ei haikaile pysyvämmin Ruotsiin, mutta ei poissulje mitään mahdollisuutta. Toistaiseksi katse on Suomessa ja alkavassa kesäkaudessa. Sitä kohti Nisonen etenee positiivisella mielellä, sillä tallin tämänhetkinen tilanne miellyttää treenaria.”Siinä on ihan mielenkiintoisia hevosia. Starttihevosissa, joita on radalla nyt nähtykin, tuntuu olevan potentiaalia vielä omiin sarjoihinsa. Lisäksi tässä on mukavia 3-vuotiaita, jotka alkavat olemaan valmiita koelähtöön. Mukava sekoitus”, Nisonen summaa.Tallin mielenkiintoisin nimi tällä hetkellä on Lil Runner. Toissa vuonna Kriteriumin voittaneen oriin viime kausi oli pettymys. Se kilpaili viime vuonna kuusi kertaa ja ylsi parhaillaan kolmanneksi.”Sillä on tasapainoinen talvi taustalla. Lil Runner on saanut olla terveenä koko talven. Kevättä kohden olemme nostaneet tasoa treeneissä. Se alkaa olemaan lähiviikkoina valmis radoille. Toivotaan, että pysyisimme tasaisessa starttirytmissä läpi kauden. Hevosessa on edelleen potentiaalia. Odotan siltä hyviä startteja.”.Nisosen valmennettavien ensimmäiset Suomen-startit tämän vuoden puolella nähdään tulevana lauantaina Oulussa. Hänellä on mukana kolme hevosta, jotka kaikki ovat kilpailleet talven aikana Ruotsissa.4-vuotias Callela Classico starttaa lauantain kuudentena lähtönä ajettavassa Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa radalta viisi. Ruuna ehti kilpailla kevään aikana kahdesti Ruotsin puolella. Se jätti naapurimaan taakseen tyylikkäästi voittamalla Rommessa volttiennätyksellään 15,7ke.”Callela Classico on nousukunnossa. Etenkin viimeisin startti osoitti, että se on oikein hyvällä mallilla. Hyvät odotukset on lauantain starttiin ja tulevaan kauteen. Tarkoitus on ajaa ilman etukenkiä”, Nisonen kertoo. ”Callela Classicolla on potentiaalia parantaa. Toivottavasti kehityskäyrä jatkuu nousujohteisena pitkin kautta.”.Toto75-pelin päätöskohteena toimii nousijadivisioonakarsinta. Siihen Nisosen valmennettavista osallistuu Sir Heartbreaker, joka kiihdyttää tallikaverinsa tavoin viitosradalta.”Sir Heartbreaker on saanut tauon jälkeen yhden startin alle. Siinä se oli huonolta lähtöpaikalta ja kaukaa parijonosta ihan hyväntuntuinen käteen, vaikka tulos ei ollut kummoinen (sijoitus 9.). Se on nousukuntoinen tällä hetkellä. Odotan siltä hyvää panosta.”Nisosen odotuksista kertoo myös se, että Sir Heartbreakerin on ilmoitettu kilpailevan kengittä ja jenkkikärryillä. Koskaan aiemmin siltä ei ole riisuttu kaikkia kenkiä.”Kokeillaan nyt tällä varustuksella, koska hevonen tuntuu nousukuntoiselta. Tehdään kuitenkin lopullinen päätös balanssin suhteen, kun nähdään miltä rata näyttää.”Nisosen Oulussa kilpailevan kolmikon täydentää kylmäveriruuna Lerin, jonka hän myös omistaa. Se on avannut uransa Ruotsissa ja takana on kolme starttia, joissa ruuna on sijoittunut parhaimmillaan toiseksi.”Lerin on aloittanut ihan positiiviseen sävyyn. Se on mennyt oikeaan suuntaan. Aika luonteikkaan oloinen ruuna on kyseessä, mutta kilpailutilanteessa se on toiminut hyvin. Lerin tuntuu ihan hyvältä aloittelijalta.”