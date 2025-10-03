Jerry Rauos tähyää ammattilaiseksi – Kovaa työtä ja oppimisen halua

Jerry Rauos on Vermossa työn touhussa, kun haastattelu on alkamassa.”Pikkutalli on nyt tyhjä”, Rauos kertoo, ja viittaa työnantajansa Reijo Suomalaisen toiminnan laajentamiseen Vermossa.”Syyskuuhun saakka meillä oli käytössä kuuden hevosen talli, mutta nyt laajensimme toimintaa 14 hevosen talliin. Laajentamisen myötä kaikki Reijon kilpahevoset mahtuvat samaan paikaan.”Kouvolasta kotoisin oleva 20-vuotias Rauos on päätynyt raviurheilun pariin poniraviurheilun kautta.”Meidän tuttavalla oli poni, jota kävin ajamassa. Sitten muutimme maalle Valkealaan ja meille tuli omia poneja. Siitä se innostus sitten alkoi”, Rauos kertoo.”Voitin poneilla muun muassa Killerin Eliitin ja Derbyn sekä Karin Kannu -ohjastajakilpailun, mutta merkittävin asia niiltä ajoilta on se oppi, että menestyksen eteen on tehtävä töitä. Ponien päivittäinen valmentaminen ja hoitaminen kasvatti vastuuntuntoa ja ne ajat toi tietysti myös hyviä ystäviä ja ravipiirit tuli tutuiksi.”.Jerry Rauos20-vuotias espoolainen, kotoisin KouvolastaAloittanut poniraviurheilusta, voittanut mm. ponien DerbynTyöskentelee Reijo Suomalaisen tallissa Vermossa, lisäksi omaa valmennustoimintaaKilpaili tänä vuonna Salamakypärät -kilpailusarjassa, sijoittui yhdeksänneksi.Tällä hetkellä Rauos asuu Espoossa. ”Hevoset ja ravit ovat aina tuntuneet omalta jutulta ja harrastuksen jatkuminen ammatiksi oli luonnollista, koska tykkään tehdä tätä työtä.” Peruskoulun jälkeen tie vei Salpaukseen hevosalan opintojen pariin, mutta koulunpenkki ei ollut sopiva tapa oppia. ”Ensin menin yhdeksännen luokan jälkeen Teemu Okkolinille kesätöihin ja jäin sinne sitten koulutussopimuksella. Koin, että opin enemmän käytännön työssä kuin lukemalla”, Rauos taustoittaa. ”Ja Teemulla oppi! Sain siellä paljon kokemusta varsoista, suomenhevosista ja myös haastavista hevosista.”Ammatillisten opintojen suorittamisen jälkeen Rauos suuntasi Ruotsiin Jonna Irrin talliin. ”Minun piti olla siellä muutama viikko, mutta olin lopulta puoli vuotta, kun viihdyin niin hyvin”, Rauos naurahtaa. Ruotsin jälkeen matka jatkui toiselle Irrille Sastamalaan. ”Ruotsista oli tultava kotiin, kun oli oma hevonen ja armeija alkamassa heinäkuussa, niin menin sitten muutamaksi kuukaudeksi Joni-Petterille töihin. Siellä oli mukavaa olla ja olisin mielelläni olut pidempäänkin, jos ei armeijan aloitusta olisi ollut. Sekä Jonnalla että Joni-Petterillä opin paljon. Jonnalla oli paljon varsoja ja siellä ollessa tuli sellainen olo, että haluan tehdä jatkossakin töitä varsojen kanssa.”Armeijan harmaat oli Raoukselle nimensä mukaiset. ”Olihan se hyvä kokemus, mutta tuskaista aikaa, kun en päässyt hevosten kanssa olemaan ja se viimeistään vahvisti sen, että haluan tehdä tätä työkseni. Ne lomat ja vapaat mitä sain, opetin varsaani, mutta kilvanajo jäi, kun olin niin kiinni siellä.”.Armeijan jälkeen Rauos pääsi useammin ajamaan kilpaa ja eteen tuli myös työnhaku. Samaan aikaan Reijo Suomalainen etsi työntekijää Vermon talliin. Rauos näki ilmoituksen, haki ja pääsi töihin.”Syyskuuhun saakka meillä oli käytössä kuuden hevosen talli, mutta nyt laajensimme toimintaa 14 hevosen talliin. Laajentamisen myötä kaikki Reijon kilpahevoset mahtuvat samaan paikaan”, Rauos kertoo.”Olen viihtynyt todella hyvin! Tykkään tehdä töitä itsenäisesti ja Reijo on antanut todella paljon vastuuta ja olen siitä kiitollinen. Suunnittelen ajolistat, ajoryhmät, ruokinnat ja hoitamiset.”Rauoksen lisäksi hevosia käy ajamassa Veijo Heiskanen.”Veijo on ollut isona tukena ja tietysti kysyn häneltä apua, jos tulee joku tilanne missä neuvoa tarvitsen. Ja Reijokin on vain puhelinsoiton päässä”, Rauos kiittelee..Tänä syksynä Rauoksen vastuulle tuli myös varsojen opettaminen.”Olen siitä innoissani. Tallissa on tällä hetkellä kaksi 1,5-vuotiasta, Club Nord Nelly joka on Maharajahista ja Club Nord Caterina, joka on Il Villaggiosta. Varsojen kanssa on mieleistä toimia ja kun niiden kanssa on päivittäin, näkee kehityksen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Club Nord Boss. Ainakin jotain on sen kanssa tehty oikein, kun se suorittaa noin hyvin”, Rauos naurahtaa viitaten kaksivuotiaaseen expressduolaiseen, joka voitti 11.9. Lahdessa Junnustartti-karsinnan johtavan rinnalta.Suomalaisen tallin laajentaminen mahdollisti myös Rauoksen omien valmennettavien määrän kasvattamisen. ”Minulla on ollut oma kaksivuotias, koelähdön suorittanut Callela E-Class (Classic Photo), ja nyt syksyllä tuli Ensio Mäntylältä muutama hevonen valmennukseen. Olin jo pidemmän aikaa miettinyt, että olisi kiva saada vanhempiakin starttareita, joten tämä tilanne tuli nyt hyvään saumaan”, Rauos viittaa Space Oddityyn (Orlando Vici) ja Janis Joplin Sisuun (Trixton).Rauoksella on valmennuslistallaan lisäksi Club Nord Roi (Classis Photo), Hall Of Hearts (Broadway Hall) sekä She’s A Classic (Classic Photo). .Millainen sitten on Rauoksen valmennusfilosofia?”Kaiken lähtökohtana on hevosen hyvinvointi. Että se voi hyvin ja sillä on kaikki hyvin. Treeni, ruokinta, tarhaus ja hoito ovat tasapainossa ja jokaisesta hevosesta huolehditaan yksilöllisesti.”Tallin hevosilla on vapaa heinä ja ruokinta-automaatit mahdollistavat neljä kertaa päivässä väkirehujen antamisen.”Kun tulen puoli seitsemän aikoihin talliin, hevoset ovat saaneet jo ruuat ja voidaan aloittaa tarhaaminen. Siivouksessa pyritään siihen, että kaikki on valmista puoli yhdeksään, yhdeksään mennessä, jolloin ensimmäinen pari lähtee tallista ajoon.”Hevosten kohdalla treeniohjelma suunnitellaan yksilöllisesti.”Tiivistetysti vanhemmat hevoset ajetaan pari kertaa viikossa siten, että treeni pohjautuu mäkivetoihin tai intervellitreeniin radalla. Kaksivuotiaat ajetaan joka toinen päivä ja vuotiaat joka arkipäivä,” Rauos avaa valmennusmetodeja.”Ajaessa tarkkailen, miten hevonen menee, ja miten sen voisi mahdollisesti saada menemään paremmin.”Iltapäivällä tallissa keskitytään hevosten hoitoon.”Pidän jalkojen hoitoa erittäin tärkeänä ja metodeina on muun muassa kylmäys ja laserointi.”.Minulla on ainutlaatuinen mahdollisuus saada oppia yhdeltä menestyneimmistä ravivalmentajista.Jerry Rauos Veijo Heiskasesta .Rauos kilpaili tällä kaudella toista kertaa Salamakypärät-kilpailusarjassa ja kilvanajaminen kiinnostaa muutenkin. ”Lähden mielelläni lainaohjastamaan aina kun kysytään. Erilaisilla hevosilla ajaminen on hyödyllistä ja sitä kautta saa myös uusia kontakteja. Valmentaminen on kuitenkin se, minkä parissa näen tulevaisuuteni. Haluan tulla siinä mahdollisimman hyväksi”, Rauos kertoo. Ulkomailla työskentely ei ole tulevaisuudessa poissuljettua, mutta nyt Rauos panostaa tämänhetkiseen tilanteeseen. ”Haluan keskittyä täysillä tähän ja oppia niin paljon kuin mahdollista. Minulla on ainutlaatuinen mahdollisuus saada oppia yhdeltä menestyneimmistä ravivalmentajista”, Rauos sanoo ja viittaa Heiskaseen. ”Veijolla on tietoa ja taitoa todella paljon ja hän myös mielellään opettaa ja kehittää minua. Jos minulle tulee ongelma vaikka oman hevoseni kanssa, voin aina kääntyä hänen puoleensa.”Raviurheilun tila ja uuden valmentajapolven kasvaiminen on puhuttanut monia ja tilanne huolettaa myös Rauosta. ”Kyllä suomalaisen raviurheilun tila näyttää tällä hetkellä huolestuttavalta, mutta täytyy toivoa, että suunta kääntyy ylöspäin, jotta meillä on mahdollista harjoittaa tätä hienoa ammattia myös tulevaisuudessa”, Rauos kiteyttää. ”Toivon toki myös, että valmentaminen kiinnostaa myös muita tulevaisuudessa. Itselläni realistinen tavoite voisi olla, että 10 vuoden päästä minulla olisi oma valmennustalli”, Rauos päättää. .Kovia ammattilaisia taustallaIvalossa vaikuttava, Club Nord -hevosista tunnettu Reijo Suomalainen panosti lisää valmennustoimintaansa vuokraamalla tammikuussa Vermosta kuuden hevosen talli ja laajensi toimintaa entisestään syksyllä siirtymällä Vermossa suurempaan 14 hevosen talliin, jossa aiemmin vaikutti Henna Halme. .Minulla kävi tuuri, kun Jerry viime vuonna vastasi työpaikka-ilmoitukseeni.Reijo Suomalainen.Jerry Rauos on alusta asti vastannut Suomalaisen Vermon tallin toiminnasta.”Minulla kävi tuuri, kun Jerry viime vuonna vastasi työpaikkailmoitukseeni. Hän on paras työntekijä, mitä minulla on ollut. Luotettava, ahkera ja vastuuntuntoinen”, Suomalainen kehuu.Raviurheilu tarvitsee uusia ammattilaisia ja tämän näkee myös Suomalainen.”Autan mielelläni Jerryä hänen uransa alkutaipaleella kaikin mahdollisin tavoin, sillä tarvitsemme uusia tekijöitä tämän lajin pariin.”Samoilla linjoilla on myös valmentajalegenda Veijo Heiskanen, joka käy Suomalaisen tallissa treenaamassa hevosia.”Tässä tilanteessa mikä Suomessa ja maailmassa on, pitää hattua nostaa kaikille, jotka raviurheilun parissa haluavat työskennellä. Itse pääsin aloittamaan silloin, kun raviurheilu eli suurinta nousuaan, mutta nyt tilanne on toinen”, Heiskanen tiedostaa.”Lähtökohdat eivät ole helpot, mutta uskon, että kova työ, yritys ja kiinnostus vievät eteenpäin. Jerry on hirmu ahkera ja tiedonhaluinen ja hänestä näkee, että fiilistä työhön on. Sitä on kiva seurata ja auttaa minkä omalta osaltani voin.”