Ensio Mäntylän omistama Space Oddity vastasi Jerry Rauoksen toiveeseen saada valmennukseen myös vanhempi starttihevonen.
Ensio Mäntylän omistama Space Oddity vastasi Jerry Rauoksen toiveeseen saada valmennukseen myös vanhempi starttihevonen.Kuva: Roosa Lindholm
Lähikuvat

Jerry Rauos tähyää ammattilaiseksi – Kovaa työtä ja oppimisen halua

Jerry Rauos haluaa kehittyä valmentamisessa mahdollisimman hyväksi.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jerry Rauos
Veijo Heiskanen
Reijo Suomalainen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi