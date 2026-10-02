Rose’s Flower lähtee lauantain kisaan ilman varustemuutoksia. ”Tällähän nyt ei ole muuta kuin sekki ja smurffilappu. Siinä on sen varusteet”, Ida Kotiranta sanoo. Kuva: Maisa Hyttinen

Lähikuvat Päiväkodin aulasta kaikki alkoi – hevosnaisten voimannäyte Rose's Flower hakee onnistumista jo divisioonafinaaleissa Kukkaan puhjennut Rose’s Flower havittelee lauantaina kymppitonnin ensipalkintoa Kyvyt esiin -divisioonafinaalissa.