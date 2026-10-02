Rose’s Flower lähtee lauantain kisaan ilman varustemuutoksia. ”Tällähän nyt ei ole muuta kuin sekki ja smurffilappu. Siinä on sen varusteet”, Ida Kotiranta sanoo.
Rose’s Flower lähtee lauantain kisaan ilman varustemuutoksia. ”Tällähän nyt ei ole muuta kuin sekki ja smurffilappu. Siinä on sen varusteet”, Ida Kotiranta sanoo.Kuva: Maisa Hyttinen
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Päiväkodin aulasta kaikki alkoi – hevosnaisten voimannäyte Rose's Flower hakee onnistumista jo divisioonafinaaleissa

Kukkaan puhjennut Rose’s Flower havittelee lauantaina kymppitonnin ensipalkintoa Kyvyt esiin -divisioonafinaalissa.
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Rose’s Flower
Ida Kotiranta
Hanne Hopea-Lydman
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Hevosurheilu
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