Ravikuningatar Lumi-Oosa juoksi urallaan 81 kertaa.
Ravikuningatar Lumi-Oosa juoksi urallaan 81 kertaa.Kuva: Anu Leppänen
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Uudelle uralle suuntaava Lumi-Oosa jätti pysyvän jäljen taustajoukkoihinsa – kuningattaren jäähyväiset

Lumi-Oosa on kuulunut vuosien ajan suomenhevosten tammaparhaimmistoon. Nyt edessä siintää odotettu ura siitostammana.
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Harri Kotilainen
Lumi-Oosa
Markku Lumiaho
Terhi Kotilainen