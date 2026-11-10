Uudelle uralle suuntaava Lumi-Oosa jätti pysyvän jäljen taustajoukkoihinsa – kuningattaren jäähyväiset

Maanantaina Lahdessa päättyi yksi aikakausi. Vuoden 2023 ravikuningatar Lumi-Oosa juoksi uransa 81. kilpailun, joka jäi samalla tamman kilpauran viimeiseksi.Lumi-Oosa aloitti uransa Esko Törmäkankaan valmennuksesta, ja juoksi 3-vuotiaana opetus- ja koelähdöt. Varsinainen kilpaura alkoi vuotta myöhemmin kolmella peräkkäisellä voitolla ja yhdellä nelossijalla laukan saattelemana. Sen jälkeen Lumi-Oosa siirtyi Harri Kotilaisen valmennukseen.5-vuotiskaudella Lumi-Oosan meno oli nousujohteista, ja se seurasi emänsä Helmin Roosan jalanjäljissä Villinmiehen Tammakilvan voittajaksi asti. Kausi päättyi Tammaderbyn voittoon.Seuraavana vuonna Lumi-Oosa piti välivuoden varsalomalla ennen paluuta kilpaurille ja nousua suomenhevosten tammahuipulle.Haastattelimme Harri Kotilaista, tammaa hoitanutta Terhi Kotilaista sekä kasvattajaomistaja Markku Lumiahoa Lumi-Oosan uran päättymisen aiheuttamista ajatuksista..8Lumi-Oosa kilpaili yhteensä kahdeksan kauden verran vuosien 2018–2026 aikana. Välivuosi oli vuonna 2020, jolloin tamma varsoi ensimmäisen kerran.21,4aly & 23,8lyLumi-Oosan ennätykset. Autoennätyksen tamma juoksi Mikkelin St Michel -viikonlopun Tammatähdessä vuonna 2023..348 355Lumi-Oosan lopullinen voittosumma. Lumi-Oosa on kaikkien aikojen kuudenneksi eniten tienestejä kerännyt suomenhevostamma. Paras kausi oli vuonna 2023, jolloin voittosummaa kertyi 102 100 euroa.37Tamman uran voittoprosentti. Uran 81 startista tuli 30 voittoa. Sijaprosentti on myös hieno 65.4301Eurot, jotka Lumi-Oosa keräsi starttia kohden.2Uran hylkäysprosentti on suomenhevoselle hyvin matala. Laukkaprosenttikin on vain 7. Laukka ei selvästikään ollut Lumi-Oosalle ominainen askellaji..Hienoja muistojaHarri Kotilaisen käsistä Lumi-Oosa nousi aina absoluuttiselle tammahuipulle asti.Lumi-Oosan uralle on mahtunut paljon. 5-vuotiaana tamma voitti sekä Villinmiehen tammakilpailun sekä Tammaderbyn. Kuningatarkilpailuun se osallistui neljästi, ja voitti kuningatartittelin vuonna 2023 Kouvolassa. Lisäksi Lumi-Oosa voitti muun muassa St Michel -viikonloppuna ajettavan Tammatähden neljänä vuonna peräkkäin.Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja nyt on Lumi-Oosan aika siirtyä kilpauralta siitokseen.”Viimeiseen starttiin mentiin hyvillä fiiliksillä, kun hieno ura tuli päätökseen. Totta kai fiilikset on myös haikeat, kun tällainen hevonen lopettaa uransa ja lähtee tallista”, Harri Kotilainen kuvailee.Lumi-Oosa on voittosummalla mitattuna paras hevonen, jota Kotilainen on valmentanut.”Oosa on merkinnyt minulle tosi paljon. Sen kanssa on päässyt nousemaan tammahuipulle ja pysymään siellä. Tällaisen hevosen saaminen talliin on varmaan jokaisen valmentajan tavoitteena ja haaveena”, Kotilainen sanoo.”Kuningatartitteli on totta kai kaikista mieleenpainunein hetki, mutta saimme elää ja kokea muitakin valtavan hienoja hetkiä Oosan kanssa.”Kun Lumi-Oosa siirtyy siitokseen, Kotilainen jatkaa työskentelyä sen ensimmäisen varsan Lumi-Vikken (s. 2020) kanssa. ”Vikke ei ole vielä näyttänyt ihmeitä, mutta pystyy aika paljon parempaankin, ja siitä voi kehittyä asiallinen kilpahevonen. Pari kuukautta sitten Vikkeltä operoitiin polvikanavia, ja vuoden vaihteessa olisi tarkoitus päästä kilpailemaan.”.Haaveesta tottaLumi-Oosan kasvattaja-omistaja Markku Lumiaho on odottanut tamman siirtymistä siitokseen jo kauan.Oosan uran päättymiseen liittyy jonkinlainen haikeus, mutta tämä on ollut suunniteltu juttu. Menneenä kesänä Oosaa yritettiin jo siementää, mutta se ei valitettavasti tullut tiineeksi. Siitosura on ollut koko ajan tähtäimessä, ja tässä kohtaa tehtiin lopullinen päätös päättää hieno kilpaura”, Lumiaho kertoo.”Olisimme voineet jatkaa kilpailemista startin tai kaksi, mutta tammasarjat loppuivat Lahteen. Mielestäni tammojen kilpailuohjelmaa pitäisi muuttaa, sillä tammoille pitäisi tarjota järkeviä kilpailumahdollisuuksia ympäri vuoden. Lisäksi myös palkinnot oriiden ja tammojen välillä pitäisi saada paremmin tasapainoon, kun tällä hetkellä vain Kuninkuusraveissa oriit ja tammat kilpailevat samoista palkinnoista.”Lumiaho antaa kiitosta Lumi-Oosalle siitä, millaisen matkan tamman kanssa on saanut kulkea tähän päivään asti.”Matka kokonaisuudessaan on jotain, mitä en olisi osannut ikinä kuvitellakaan. Ei sitä osaa oikein edes sanoiksi pukea. Silloin nuorena miehenä haaveilin, kun ensimmäistä tammaa astutin, että jonakin päivänä olisi näin hyvä tamma, mitä saa ruveta varsottamaan. Tämä on sellainen timantti”, Lumiaho toteaa.Yleisellä tasolla Lumiaho on huolissaan hevosalan tulevaisuudesta, kasvatuksesta ja siitä, miten varsoja saa menemään kaupaksi.”Tosin Oosan tuleminen kotiin siitostammaksi tuo positiivisuutta tilanteeseen, ja sitä hetkeä olen jo kauan odottanut.”.Yhdessä kuljettu matkaTerhi Kotilainen on kiitollinen kaikista arjen pienistä hetkistä Lumi-Oosan kanssa.Lumi-Oosa kilpaili Harri Kotilaisen valmennuksesta seitsemän kilpailukauden verran. Saman ajan hevosen hoidosta huolehti Harrin tytär Terhi Kotilainen.”Kun Oosan uran nyt päättyy, muuttuu koko meidän tallimme arki. Tämä päätettiin jo kesällä, joten asiaan on ollut aikaa suhtautua. Kun Oosa lähtee tallista, tulee siihen yhdenlainen tyhjyys”, Terhi Kotilainen aloittaa.”Se ei johdu siitä, ettei Oosan kanssa pääse enää raveihin. Prosentuaalisesti kilpailupäiviä on kaudessa hyvin vähän verrattuna siihen, mistä arki koostuu. Oosan merkitys on nimenomaan niissä arjen pienissä hetkissä.”Kotilaisen mukaan Lumi-Oosa on persoonallinen tamma, joka toimii aina tilanteen vaatimalla tavalla.”Kotona Oosa on äärettömän rauhallinen ja hyväntahtoinen. Se on kuitenkin tarkka rutiineistaan sekä melko vaativa ja palveltava. Kilparadalla Oosa taas on ollut aika tulinen, ja ehkä se siihen perustuukin, että siitä on löytynyt myös kilpailijan kovuutta. Se on osannut käyttää luonteensa oikein oikeissa paikoissa.”Kotilaisen mieleenpainuvimmat hetket Lumi-Oosan uralta liittyvät Kuninkuusraveihin.”Kouvolasta saatu kuningatartitteli on totta kai se kaikista isoin juttu. Mutta Jyväskylässä Oosa voitti kaksi ensimmäistä osamatkaa, ja mielestäni tamma oli paremmassa vireessä siellä kuin vuotta aiemmin Kouvolassa. Päätösmatkalla kaikki meni kuitenkin pieleen, ja se kaivelee kyllä yhä edelleenkin mielessä. Nämä ovat pienistä asioista kiinni.”