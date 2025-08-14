Nyt on aika hieman puhaltaa. Santtu Raitalan ja hoitaja Anniina Pekosen tunnelmat ovat helpottuneet.
Nyt on aika hieman puhaltaa. Santtu Raitalan ja hoitaja Anniina Pekosen tunnelmat ovat helpottuneet.Kuva: Elina Paavola
Lähikuvat

Kuningattaren kotona – "Nyt hevonen ja väki sen ympärillä saa hiukan puhaltaa"

Jockas Ritan kausi päättyi onnistuneesti kuningatarkilpailuun.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Santtu Raitala
Jockas Rita
anniina pekonen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi