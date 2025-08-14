Kuningattaren kotona – "Nyt hevonen ja väki sen ympärillä saa hiukan puhaltaa"

Ravikuningatar Jockas Rita viettää päiväänsä kotitarhassaan Pihtiputaalla tyytyväisen oloisena kaksi päivää kuningatarkisan jälkeen. Jockas Ritan olemusta ihastellessa jopa hämmästyttää, kuinka energiseltä tamma vaikuttaa, vaikka vasta kaksi päivää takaperin hevonen päätti kovan 6809 metrin ponnistuksen voittaen uransa ensimmäisessä kuningatarkisassa jokaisen osamatkan.”Kun lähdimme raveista kotiin, laitoin autossa kameran päälle nähdäksemme mitä Rita touhuaa. Se oli niin iloisen ja freesin näköinen. Ahmi vain heiniä korvat pystyssä. Siitä olemmekin iloisia – kaikkien saavutuksien lisäksi – kuinka hyvin hevonen viikonlopun otti”, valmentaja Santtu Raitala aloittaa.”Annis (Anniina Pekonen, hoitaja) kävi maanantaina kahlailemassa sen kanssa järvessä. Kilpailukunnossa olevan hevosen pitää pysyä liikkeessä ja lomailla hallitusti. Ei tuollaisen rypistyksen jälkeen jätetä tammaa kokonaan liikuttamatta”, Raitala näkee.Hallittua lomailua ravikuningattarella on tiedossa jatkossakin. Jockas Ritan kuusi starttia kestänyt seitsemänvuotiskausi päättyi kuningatarkilpailun päätösmatkaan. Radoilla käytännössä virheetöntä työtä tehneen Jockas Ritan kausiansiot ovat 126 000 euroa.”Tehdään Ritan kanssa asioita ilman mitään päämäärää. Eilenkin oli ilo katsoa, kuinka tamma kahlaili rannassa, söi kaisloja ja teki mitä huvittaa”, Raitala sanoo..Jockas RitaHallitseva ravikuningatarVoitti Oulun kuningatarkilpailussa jokaisen osamatkan7-vuotiskaudella kuusi starttia, kuusi voittoa Kausiansiot 126 000 euroa.Raitala itse kertoo tuntevansa pari päivää Kuninkuusravien jälkeen epäuskoisia tuntemuksia. Puhelin on niin täynnä onnitteluviestejä, ettei kaikkiin ole ehtinyt vielä edes vastaamaan. Hevosurheilun tekemän vierailun jälkeen myös Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen oli tulossa Jockas Ritan ja Raitalan luokse onnittelemaan kuninkuusravimenestyksestä.”Jokusen kerran olen kerennyt katsoa osamatkoja uusintana, hyvältä näyttävät”, Raitala virnistää.”Onnitteluja lukiessa on ollut hauska pysähtyä miettimään missä kyseisen ihmisen kanssa polut ovat kohdanneet tai risteytyneet. Sydämessä lämmittää, kuinka moni urani alkutaipaleella mukana ollut on onnitellut, vaikka eivät olisi hevosurheilussa enää niin aktiivisesti mukana.”Epäuskoisuuden lisäksi Raitalan tunnelmat ovat helpottuneet hevosen jäädessä ravikuningattarena tauolle. Jockas Ritan kanssa on edetty tavoitteellisesti ja tarkasti läpi sen elämän, mutta erityisesti viimeiset viikot ennen kuningatarkilpailua olivat taustavoimille myös kuormittavia.”Annis on ollut töistä lomalla ja tehnyt koko ajan kaiken voitavansa. Minä olen käynyt ohjastamassa, mutta koittanut jaksottaa kaikki Ritan kovemmat treenit siten, ettei Oulussa jää mitään jossiteltavaa oli lopputulos mikä tahansa. Nyt hevonen ja väki sen ympärillä saa hiukan puhaltaa”, Raitala ajattelee.Myös hoitaja Anniina Pekosen tunnelmat ovat helpottuneet.”Koko ajan päässä jyskytti, että mitähän pitäisi vielä tehdä. Mitään ei haluttu muuttaa normaalista, mutta painotus oli koko ajan, että kohta mennään koko viikonloppu kilpaa”, hän kuvailee..Jälkikäteen Raitala ei sano olleensa kuningatarkisan osalta voitonvarma, sillä kilpailu on kolmesta osamatkasta johtuen poikkeuksellisen muutosherkkä. Hevosen kunnonajoituksen onnistumisesta oli silti positiivinen tunne.”Tiesin sen klaaraavan kaikki matkat. Olin aika levollinen, kun todella monta edeltävää viikkoa olivat menneet putkeen. Hyvistä harjoituksista erityiskiitos Antille (Ojanperä) ja hänen koko porukalleen. Meillä on ollut rutikuivaa, eikä kotona ole kasteluvehkeitä. Pääsimme aina ajamaan Antin luona harjoitukset huippuolosuhteissa”, Raitala kiittelee.Ravikuningattaruus nostaa Raitalan silmissä kiitollisuutta Jockas Ritaa kohtaan entistäkin suuremmaksi.”Olemme jo monta vuotta antaneet kaiken henkisesti ja ammatillisesti Ritalle. Hevonen on antanut meille jo aiemmin paljon, mutta viikonloppu toi lisää syvää kiitollisuuden tunnetta siitä, millaisen hevosen kanssa saamme olla tekemisissä.”Ravikuningattaren loimi on vielä toistaiseksi levitettynä Raitalan tuvan sohvan päälle, mutta sillekin on jo katsottu parempi paikka.”Jos Antonin kuva joutuu siirtymään loimen tieltä, älkää heittäkö taulua pois. Minä otan sen itselleni”, Raitalan mummo Pirkko Kinnunen toteaa huolestuneena nojatuolissa.Anton eli Anton Von Bentz oli Santtu Raitalan ensimmäisiä valmennettavia. Siitä seinälle ikuistettu kuva kuitenkin pysyy nykyisellä paikallaan.”Loimi tulee tuonne tuvan oviaukon päälle”, Raitala osoittaa.