Kuninkuusravien haastattelijan työ tapahtuu tunteiden ja tapahtumien ytimessä
Lauri Hyvönen on tullut yleisölle tutuksi erityisesti Kuninkuusravien haastattelijana, varsahuutokaupan meklarina sekä supliikkina seremoniamestarina.
Tässä Kuninkuusravien viestinnän haastattelussa Hyvönen jakaa kokemuksiaan Kuninkuusraveista, palaa ikimuistoisimpaan hetkeen sekä kertoo odotuksistaan tulevan kesän Teivon Kuninkuusraveihin.
Urheiluselostukset Hyvönen aloitti jo 15-vuotiaana vuonna 1999, ja ensimmäiset ravinsa hän selosti vuotta myöhemmin kotikaupunkinsa Joensuun Kuninkuusraveissa.
“Jännitti ihan hirveästi selostaa silloin vasta 16-vuotiaana pojankloppina, mutta se meni aika kivasti, vaikka viikonloppu olikin aikamoista rallia. Jos mahdollisesti silloin nuorena poikana olisi epäonnistunut siinä työssään, olisi se saattanut vaikuttaa omaan uravalintaankin. Toisaalta kaiken mentyä hyvin, lukitsi se lopullisesti ammatinvalintakysymykseni. Lisäksi legendaarinen Viesker voitti silloin viidennen ja viimeisen kuninkuutensa, mikä jäi vahvasti mieleen viikonlopulta.”
Kiinnostus raviurheilun äänitöihin syveni kokemuksen jälkeen nopeasti, ja tie vei pysyvästi lajin pariin – ensin selostajana, myöhemmin haastattelijana. Ensimmäiset haastattelunsa Kuninkuusraveissa Hyvönen teki vuonna 2003 Lahden Jokimaalla.
“Muistan vielä, että olin armeijassa silloin ja sain sieltä viikonloppuvapaata, kun lähdin Lahteen haastattelemaan. Minulla oli esimerkiksi silloin ihan tavallinen musta kauluspaita ja farkut jalassa, että en ollut pukeutumiseenkaan millään tavalla satsannut, kun ei sitä siihen aikaan vaadittu. Haastattelut olivat myös siihen aikaan vielä aika läpihuutojuttuja, että kysyttiin vain kuskilta, miten meni, mikä meininki ja se oli siinä.”
Kuninkuusraveihin Hyvönen astui haastattelijan roolissa ensimmäisen kerran vuonna 2012 Mikkelissä. Vuodesta 2016 lähtien hän on toiminut tehtävässä vuosittain vastaten voittajahaastatteluista seremoniakehässä sekä tapahtuman tunnelman ylläpitämisestä.
“Olen hakenut ja kehittänyt haastattelijan roolia vuosien varrella, ja varmasti osittain onnistunutkin siinä. Nykyään haastattelijan roolista on tullut paljon suurempi verrattuna siihen, mitä se oli silloin yli 20 vuotta sitten. Ajattelen sen itse siten, että sitä haastattelijana tukee tapahtuman meininkiä ja tunnelmaa aika paljonkin.”
Hyvönen kuvaa rooliaan Kuninkuusraveissa ennen kaikkea kilpailijoiden ja yleisön välisenä sillanrakentajana.
“Jos itse kilpailijoiden fiiliksiä pystyy välittämään ulospäin sekä tekemään siitä tapahtumasta sitä myöten yleisölle seurattavamman ja koskettavamman, pääsee yleisö lähemmäksi niitä pääosan esittäjiä, eli hevosten taustavoimia. Se on aika hienoa hommaa!”
Hyvönen muistelee, kuinka Kuninkuusravit ovat kehittyneet ja kasvaneet vuosien varrella.
“Tapahtuma on nykypäivänä paljon enemmän festivaalityyppinen kuin ennen. Vielä 2000-luvun alussa Kuninkuusravit olivat ennemminkin vain normaalit, suuret ravit, kun taas nykyään tapahtumaa mietitään kokonaisvaltaisena tapahtumakonseptina. Toki se peruskonsepti siellä on pysynyt samana jo yli 100 vuotta: ajetaan kolme kisaa suomenhevosilla ja paras voittakoon. Siinä on osuttu jo heti nappiin.”
Suomenhevosen asema kansallisrotuna sekä sen arvostus suomalaisessa yhteiskunnassa luovat tapahtumalle ainutlaatuisen pohjan. Vastaavaa kilpailukonseptia tai kulttuurista merkitystä ei Hyvösen mukaan löydy muualta maailmasta.
Samalla Kuninkuusravit on myös urheilullisesti kova kilpailu, jonka pääosassa ovat huippukuntoon valmennetut hevoset ja niiden taustavoimat. Tapahtuma elää vahvasti myös kilpailujen ulkopuolella, sillä keskustelu tulevista kuninkaista ja kuningattarista käy läpi vuoden.
Hyvönen kiteyttää Kuninkuusravit kokonaisuutena, jossa yhdistyvät poikkeuksellinen kilpailukonsepti, kansallisrotu ja sille omistautunut yleisö, jonka edessä haastattelijan työ saa erityisen merkityksen.
“Vaikka mitä maailman hevoskisoja, festivaaleja ja tapahtumia olisi ihminen kiertänyt, niin Kuninkuusraveissa näkee ja kohtaa jotain sellaista, mitä muualla ei ole. Se tunnelma on käsinkosketeltava ja poikkeuksellinen, että kyllä suomalaisen ihmisen kerran elämässä pitäisi Kuninkuusraveissa käydä ja kokea se itse.”
Lauri Hyvönen on nähnyt Kuninkuusravien haastattelijana lukemattomia tunteikkaita voittajahaastatteluja, mutta yksi niistä on jäänyt poikkeuksellisen vahvasti mieleen ja tuntuu edelleen.
Kyse oli Camrin voitosta Kuopion Kuninkuusraveissa kuninkuuskisan 2100 metrin avausmatkalla vuonna 2013. Lauantain kilpailupäivä oli kerännyt Kuopioon poikkeuksellisen suuren yleisön, ja voitolla oli vahva paikallinen lataus: hevosta ohjasti kiuruveteläinen Tuomas Pakkanen, joka teki tuolloin valmennus- ja ohjastustehtäviä Siilinjärvellä, ja Camrin valmennuksesta vastasi sen savonlinnalainen omistaja Jorma Konnu.
Pakkasen haastatteluhetki sai käänteen, joka on puistattaa Hyvöstä vieläkin.
“Camrin voitettua avausmatkan Pakkasen ohjastamana kysyin letkeältä Pakkaselta, haluaisitko laulaa yleisölle ja hänhän lauloi. Se oli jotenkin hurja hetki. Vieläkin menee kylmät väreet. Viisikymppinen rempseä savolaismies vetää siinä, ei nyt välttämättä sillä kirkkaimmalla tenorillaan, mutta hyvin samaistuttavalla äänellä. Yleisö söi silmin nähden esityksen hänen kädestään, ja se mylvinnän määrä ja se meininki, mikä siinä oli, oli suorastaan ihan hämmästyttävää. En ole sellaista ennen enkä jälkeen kokenut, että siinä tavallaan osui osui kaikki tähdet kohdalleen. Se hevonen oli kansan suosikki, nämä ukot olivat kansan suosikkeja ja vielä, kun oltiin siellä Savon sydänmailla niin sitä hetkeä ei voinut tehdä eikä tilata, vaan se vain tuli kaikkien näiden tapahtumien seurauksena. Mahtavaa yhteensattuma. Se oli loistava veto.”
Lauri Hyvönen nähdään myös tänä kesänä Teivon Kuninkuusravien haastattelijana. Hän odottaa tulevalta viikonlopulta ennen kaikkea urheilullisesti tasokasta ja jännittävää kilpailua.
“Hallitseva kuningas V.G. Voitto ei ole vielä avannut kauttaan, ja haastajat ovat jo verrytelleet kisoissa. Nyt näyttää siltä, että hallitseva kuningas saa aika kovan haasteen muilta kilpailijoilta tämän vuoden kuninkuuskilpailussa. Sehän ne Kuninkuusravit tekeekin, että on jännitystä ja etukäteislatausta itse päälähdöissä yleisölle. Myöskään hallitseva kuningatar Jockas Rita ei ole vielä kauttaan avannut, mutta arvelen kuitenkin, että viime vuoden näyttöjen perusteella se tulee silti olemaan suursuosikki tammojen voittajaksi, mutta mitä tahansa voi toki käydä kilpailuissa. Sen sijaan oriiden kilpailuissa tulee olemaan erittäin jännittävä ja ennakoimaton kilpailu kruunusta.”
Kilpailujen lisäksi Hyvönen odottaa kokonaisuutta, jonka Teivo tänä kesänä rakentaa.
“Edellisellä kerralla vuonna 2011 oli hyvät kisat, ja olin silloin itse yleisössä – viihdyin todellakin. Areenana Teivon ympäristö on laaja, ja yleisö sijoittuu osittain rinteisiin, joten siellä saa kyllä hyvän meiningin ja pöhinän aikaiseksi, eli yleisö viihtyy jo alueen puolesta. Uskon, että Teivo tekee ja toteuttaa jälleen kerran tosi mieleenpainuvat kisat. Lisäksi se on juhla itsellekin, kun pääsee niihin töihin haastattelijan roolissa.”
Veera Auvinen