Kuninkuusravien haastattelijan työ tapahtuu tunteiden ja tapahtumien ytimessä

Kuninkuusraveihin Hyvönen astui haastattelijan roolissa ensimmäisen kerran vuonna 2012 Mikkelissä. Vuodesta 2016 lähtien hän on toiminut tehtävässä vuosittain vastaten voittajahaastatteluista seremoniakehässä sekä tapahtuman tunnelman ylläpitämisestä.

“Olen hakenut ja kehittänyt haastattelijan roolia vuosien varrella, ja varmasti osittain onnistunutkin siinä. Nykyään haastattelijan roolista on tullut paljon suurempi verrattuna siihen, mitä se oli silloin yli 20 vuotta sitten. Ajattelen sen itse siten, että sitä haastattelijana tukee tapahtuman meininkiä ja tunnelmaa aika paljonkin.”

Hyvönen kuvaa rooliaan Kuninkuusraveissa ennen kaikkea kilpailijoiden ja yleisön välisenä sillanrakentajana.

“Jos itse kilpailijoiden fiiliksiä pystyy välittämään ulospäin sekä tekemään siitä tapahtumasta sitä myöten yleisölle seurattavamman ja koskettavamman, pääsee yleisö lähemmäksi niitä pääosan esittäjiä, eli hevosten taustavoimia. Se on aika hienoa hommaa!”

Hyvönen muistelee, kuinka Kuninkuusravit ovat kehittyneet ja kasvaneet vuosien varrella.

“Tapahtuma on nykypäivänä paljon enemmän festivaalityyppinen kuin ennen. Vielä 2000-luvun alussa Kuninkuusravit olivat ennemminkin vain normaalit, suuret ravit, kun taas nykyään tapahtumaa mietitään kokonaisvaltaisena tapahtumakonseptina. Toki se peruskonsepti siellä on pysynyt samana jo yli 100 vuotta: ajetaan kolme kisaa suomenhevosilla ja paras voittakoon. Siinä on osuttu jo heti nappiin.”

Suomenhevosen asema kansallisrotuna sekä sen arvostus suomalaisessa yhteiskunnassa luovat tapahtumalle ainutlaatuisen pohjan. Vastaavaa kilpailukonseptia tai kulttuurista merkitystä ei Hyvösen mukaan löydy muualta maailmasta.

Samalla Kuninkuusravit on myös urheilullisesti kova kilpailu, jonka pääosassa ovat huippukuntoon valmennetut hevoset ja niiden taustavoimat. Tapahtuma elää vahvasti myös kilpailujen ulkopuolella, sillä keskustelu tulevista kuninkaista ja kuningattarista käy läpi vuoden.

Hyvönen kiteyttää Kuninkuusravit kokonaisuutena, jossa yhdistyvät poikkeuksellinen kilpailukonsepti, kansallisrotu ja sille omistautunut yleisö, jonka edessä haastattelijan työ saa erityisen merkityksen.

“Vaikka mitä maailman hevoskisoja, festivaaleja ja tapahtumia olisi ihminen kiertänyt, niin Kuninkuusraveissa näkee ja kohtaa jotain sellaista, mitä muualla ei ole. Se tunnelma on käsinkosketeltava ja poikkeuksellinen, että kyllä suomalaisen ihmisen kerran elämässä pitäisi Kuninkuusraveissa käydä ja kokea se itse.”