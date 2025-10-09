”Suomenhevosella on sielu. Se puhuu samaa kieltä kuin me suomalaiset. Jokainen suomenhevonen on oma persoonansa ja niiltä saa niin paljon”, Mari Rautiainen kuvailee.
”Suomenhevosella on sielu. Se puhuu samaa kieltä kuin me suomalaiset. Jokainen suomenhevonen on oma persoonansa ja niiltä saa niin paljon”, Mari Rautiainen kuvailee.Kuva: Anu Leppänen
Kunnan kuuluisin Rautianna kohti finaaleita – "Näillä hevosilla on erityinen merkitys"

7-vuotiaana kukkaan puhjennut Rautianna on isän ja tyttären yhteinen taidonnäyte, jonka historia perheessä ulottuu 60 vuoden taakse.
Rautianna
Mari Rautiainen

