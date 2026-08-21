Mellby Joker starttaa Kouvolassa radalta kolme rattaillaan Olli Koivunen.
Mellby Joker starttaa Kouvolassa radalta kolme rattaillaan Olli Koivunen.Kuva: Lena Emmoth / Tr Bild
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Lähtönopeus on Mellby Jokerin paras ominaisuus

Mellby Joker on Daniel Wäjerstenin tallin Kymi Grand Prix -hevonen.
Julkaistu
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Daniel Wäjersten
Oskar Florhed
Mellby Joker
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