Lähtönopeus on Mellby Jokerin paras ominaisuus

Daniel Wäjerstenin tallin Borups Victory on voittanut Kymi GP:n kahtena viime vuonna. Tälla kertaa hän tuo Kouvolaan Mellby Jokerin, jonka voittosumma lähestyy kolmea miljoonaa kruunua.”Mellby Joker tienaa aina hyvin rahaa, kun vain saa startata hyvältä lähtöpaikalta”, tallin kakkosmies Oskar Florhed kertoo.Ruuna on tänä vuonna tekemässä ehkä uransa parasta kautta. 8 starttia ovat tuoneet totosijat 2–2–1. Se voitti elokuun alussa Ego Boys Minne -kisan ajalla 09,9a/1640.”Viimeksi tuli voitto Rättvikin kultadivisioonassa. Hevonen oli jättihyvä. Se meni alle 10-tuloksen radalla, joka ei ole tunnettu nopeudestaan. Härmässä jäimme neljänneksi, mutta silloin ei kaikki stemmannut, ja jouduimme vielä juoksemaan johtavan rinnalla. Toki sekin paikka onnistuu, kuten näimme viime vuonna Mikkelissä, Mellby Joker oli silloin kolmas.”Suomen reissun jälkeen Mellby Joker on palautunut hyvin.”Sen jälkeisissä lähdössä hevonen on ollut hyvä. Lähtönopeus on hevosen paras ominaisuus. Ja yleensä nopeus, se pystyy kiihdyttämään selästäkin kovaa.”.Olli Koivunen on Mellby Jokerin vakiokuski Suomessa, niin myös Kouvolassa.”Olli on ajanut Mikkelin ja Härmän startit, ja hän tuntee hevosen hyvin. Olli oli täällä meillä Daniels Tusenklubbsmatch-kisassa ja oli ajamassa hiittejä päivää ennen. Tosin silloin Viktor Rosleff ajoi Mellby Jokerilla, mutta Olli ajoi monella muulla. Oli hauskaa, kun hän oli meillä mukana päivän hommissa.”