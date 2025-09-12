EL Narnia aloittaa finaalissa radalta yksi.
Lämminveristen Kriterium-finalistit esittelyssä

Teivon lauantai-iltapäivän huipentaa lämminveristen Kriterium, jossa Suomessa syntyneet kolmevuotiaat havittelevat 2600 metrin ryhmäajossa 80 000 euron ykköspalkintoa.
Kriterium
Magnitude
Fuego Combo
Ancio
Arctic Fiona
EL Narnia
Expanse's Beauty
Shackhills Gambler
Odin Web
Piccolo Cocktail
Brutal Match
Legacy Luca
Elvis Garden

