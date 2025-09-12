Lämminveristen Kriterium-finalistit esittelyssä

1 EL Narniatamma, 11,6aly, 47 881 e, 13 st: 5-6-1EL Titan - EL Guarana ei kilp., Sam BourbonKasvattaja EMP-Invest Oy, LahtiOmistaja Matka Narniaan, VihtiValmentaja Hannu-Pekka Korpi, VihtiHoitaja Kitta Virolainen, LohjaOhjastaja IIkka Nurmonen, Kuopio.Kaksivuotiaana voitolla aloittanut EL Narnia oli Oulu Expressissä toinen ja Tammakriteriumissa kolmas.EL Titan astui 2015 kilpailemisen ohessa Kanadassa ja 2016 - 2023 New Yorkissa, kunnes myytiin Australiaan. Vanhempia Suomessa syntyneitä on 19. Halley Wania oli 2022 Kriteriumin kakkonen.EL Narnian täyssisarukset ovat EL Kickoff 12,8a, 2-vuotias Voyager ja 1-vuotias EL Poetry. Emänemä Miss Elinan 12,3a poika EL Mikko 09,5a juoksi yli 350 000 euroa. Tyttäristä El Angelic on jättänyt Kriteriumin 2020 voittaneen Sahara Jaeburnin sekä 2021 kolmosen Sahara Flamesin. Emälinja Molly Armstrong.Laakkosen perheen EMP-Invest Oy on 60 lämminverisen kasvattaja kotimaassa. Tammat ovat pärjänneet ennenkin EL Catwalk, EL Indeed ja EL Fitzgerald kärkinä. Niiden lisäksi yli 100 000 euroa on juossut vuoden 2021 Kriteriumin pelisuosikki EL Jetpack..2 Ancioruuna, 12,5ake, 69 837 e, 13 st: 8-0-3Nuncio - Northern Trick 12,3aly, Raja MirchiKasvattaja Kikka Klubi, VihtiOmistaja Anselmi Klubi, VihtiValmentaja Markku Nieminen, UrjalaHoitaja Piia Riihuhta, UrjalaOhjastaja Santtu Raitala, Pihtipudas.Vuosi sitten debytoinut Ancio on vienyt ikäluokan arvolähdöistä Seppele-ajon, Black Horse Cupin ja Kolmivuotispokaalin SE-ajalla 12,5a/2120 metriä.42 voittoa 63 startissa juossut Nuncio on ollut Ruotsissa siitoksessa 2018 lähtien. Suomessa syntyneistä Kriteriumin finaalissa on aiemmin ollut Bishop Vanity.Ancio on Northern Trickin esikoinen. Täysveli Benuncio on Anssi Nurmisen valmennuksessa, 1-vuotias Games N’Tricks on Calgary Gamesin poika. Emänemä Northern Gleamin paras poika on 23 voittoa ja 1,4 miljoonaa kruunua ravannut Assault. Neljännen emän High Perfomancen sisko Beauty Thing jätti Kriteriumin 2009 voittaneen Keen Leaderin. Kauempaa emälinjan tältä haaralta ovat Norjan Derby-voittajat Mr Moxy ja Zoot Spin. Niiden emä Inka Spin on Ancion 5. emän Grace Rodneyn sisko. Emälinja Maggie H.Kikka Klubi on varsottanut vain Northern Trickiä..3 Magnituderuuna, 12,7ake, 28 450 e, 8 st: 5-0-3Maharajah–Mascate Match 10,0aly, Muscle MassKasvattaja Massi Stable, HelsinkiOmistaja Magnitude Stable, HelsinkiValmentaja Hannu-Pekka Korpi, VihtiHoitaja Kitta Virolainen, LohjaOhjastaja Hannu Torvinen, Pirkkala.Huhtikuussa aloittanut Magnitude on voittanut Jokimaan Hambon. Se oli nopein karsintavoittaja.Maharajahin 54 varsan ikäluokasta karsimassa oli 12. Finaalissa ovat myös karsintojen ykköset Magnitude ja Piccolo Cocktail sekä kakkonen Elvis Garden.HIFK:n raviliigavarsa Mascate Match voitti 28 uran 32 startista. Kolmevuotiaana se vei tammojen E3-finaalit. Kriteriumissa se jäi kuudenneksi, mutta voitti Derbyn.Magnitude on Mascate Matchin esikoinen. Muut varsat ovat koelähdön läpäissyt täyssisko Magnolia sekä huhtikuinen tammavarsa Calgary Gamesista.Emänemä Captivation tuli Suomeen Mascate Matchia kantaen. Cantab Hallin tyttären muut viisi kilpaillutta FI-varsaa ovat juosseet yhteensä 16 täysosumaa, tuoreimman toi Mascate Matchin täyssisko Mint Match. Emälinja Ida Chief.Mascate Match on Massi Stablen ainoa siitostamma..4 Arctic Fionatamma, 13,5ake, 74 400 e, 13 st: 6-3-1Maharajah - Cyris Lane 17,9ke, Muscle HillKasvattaja Star-Racing Oy, VihtiOmistaja ML Stable Oy, EspooValmentaja Juho Ihamuotila, HausjärviHoitaja Eeva Ihamuotila, HausjärviOhjastaja Janne Korpi, Vihti.Jo 2-vuotiaana pärjännyt Arctic Fiona on ikäluokan rahatilaston kakkonen. Tammakriteriumin se voitti Pekka Korven valmennuksessa ja Janne Korven ajamana. Viime kuussa omistajaa vaihtanut tamma aloitti Kriterium-karsinnoissa voitokkaasti uusissa käsissä.Cyris Lanesta jäi kuusi varsaa. Vanhemmat ovat Arctic Celina (Raja Mirchi) 15,5a, Arctic Dominant (Andover Hall) 12,2a ja Arctic Ellen (Maharajah) 12,7a, nuoremmat koelähdön juossut Arctic Gem (Calgary Games) ja 1-vuotias Arctic Heros (Express Duo). Emänemä Sybaris Hanover (Cantab Hall) jätti 2017 Ruotsin Derbyn voittaneen Cyber Lanen 09,7a, 14 370 395 SEK sekä kruunumiljonääri Cab Lanen. Emälinja Dolly by Young Irvington.Pekka Korven Star-Racing Oy:n kasvattamista Arctic-varsoista Kriteriumin ovat voittaneet Hope sekä Passion, Jetset ja Emerald olleet toisia..5 Fuego Combotamma, 12,9ake, 149 1600 e, 18 st: 12-4-0Express Duo – Arctic Secret ei kilp., Dream VacationKasvattaja ja omistaja Star-Racing Oy &Wipunen varainhallinta Oy, Vihti - HelsinkiValmentaja ja ohjastaja Pekka Korpi, VihtiHoitaja Tuulia Ahjoniemi, Lohja.2-vuotiaana Fuego Combo vei Hevosenomistajapokaalin ja Kasvattajakruunun. Tällä kaudella meriittilistalla arvolähdöistä ovat Oulu Express sekä Jokimaan Tammahambo ja Jackpot. Tammakriteriumissa Arctic Fiona spurttasi hurjassa lopetuksessa edelle.Fuego Combo on 2013 Kriteriumin voittaneen Express Duon kuudes finalisti 3-vuotiaiden pääkilpailussa. Täysveli Corazon Combo voitti 2022, ja Arctic Emerald oli viime vuonna toinen.Arctic Secretin kilpailuikäisistä varsoista Dollar Combo 13,0a on myös voittanut. Tämänkeväinen on Corazonin ja Fuegon täysveli. Arctic Secretin puolisisko Arctic Model 11,4a voitti tammojen E3:n 2014. Se on emänä Ruotsin derbyfinalisti Omerta Bokolle. Emälinja Molly J.Pekka Korpi on kasvattanut yksin tai yhteistyökumppanien kanssa neljä Kriterium-voittajaa. Osakasvateista on Teivossa juhlittu Express Duoa ja Corazon Comboa, Antonio Duo on ollut kakkonen..6 Expanse’s Beautytamma, 15,8akp, 5 050 e, 7 st: 1-2-2The Bosses Lindy-Expanse’s Princess 16,8ake, Funky RideKasvattaja ja omistaja Marko Viitala, KurikkaValmentaja Kari Lehtonen, KurikkaHoitaja Riku Lehtonen, KurikkaOhjastaja Esa Holopainen, Hollola.Ennen karsintoja ainoastaan 2050 euroa tienannut Expanse’s Beauty tarjosi karsintaillan suurimman yllätyksen, kun kiri Fuego Combon tuntumaan selväksi kakkoseksi. Toistaiseksi ainoa voitto on toukokuisesta uran avauskilpailusta Härmän Powerparkista.The Bosses Lindyn neljästä aiemmasta finalistista Bosses Lily voitti 2012 , Bosses Lady oli 2018 toinen ja BWT Echo vuotta myöhemmin kolmas.Expanse’s Beauty on emänsä toinen ja viimeinen varsa. Viisivuotias Expanse’s Heart (So Perfect) on toistaiseksi kilpailematon. Emänisä Funky Ride on vuoden 2003 Kriterium-voittaja. Emänemä Rosita Victoryn 14,5a jälkeläisistä on kilpaillut myös Expanse’s Princessin täyssisko Expanse’s Hope 14,6a, 12 848 euroa. Seuraavan emän Start Loven jälkeläisistä voittivat myös Must Be Dreams ja Rockefeller Jr. Emälinja Miss Sears.Marko Viitala on kasvattanut kuusi lämminveristä ja yhden suomenhevosen..7 Odin Webruuna, 15,4ake, 10 988 e, 6 st: 1-3-0Like A Prayer – E L Dolly 13,5aly, Conway HallKasvattaja West Breeding Oy, KurikkaOmistaja Juhani Korhonen, RautavaaraValmentaja Katja Melkko, RuotsiHoitaja Melissa Melkko, RuotsiOhjastaja Olli Koivunen, Turku.Ennen karsintoja pelkästään Ruotsissa kilpaillut Odin Web aloitti toukokuun lopussa uransa vaatimattomasti, mutta sen jälkeen meno on ollut odotetun hyvää. Heinäkuun lopussa Bollnäsissä ruuna toi Jorma Kontiolle 12 000. voiton.Odin Web on Suomeen siitoskaudeksi 2010 tulleen Like A Prayerin neljäs Kriterium-finalisti. Niistä E L Dollyn poikia on ollut kaksi. Elian Web 09,9a, 913 699 euroa oli toinen 2015 ja voitti vuotta myöhemmin Derbyn sekä 2020 Suur-Hollola-ajon. Neymar Web meni viime vuoden finaaliin karsintavoittajana, mutta jäi yhdeksänneksi. Kasvattajakruunussa viime syksynä ja kevään Kuopio Stakesissa sijoitus oli toinen. Emälinja Mamie.Petri Rahkon ja Antti Harjun West Breeding Oy:n kasvateista lisäksi finaalissa ovat olleet Gloria Web ja Fleetwood Web. Tammakriteriumin ovat voittaneet Gloria Web ja Chantal Web..8 Shackhills Gamblerruuna, 14,5ake, 42 750 e, 17 st: 2-2-4Jontte Boy - M.T. Hopeandglory 14,2ake, Conway HallKasvattaja ja omistaja Forsström Henna &Kinnunen Jari, KokkolaValmentaja Jari Kinnunen, SastamalaHoitaja Terhi Heimo, SastamalaOhjastaja Tuukka Varis, Nokia.Kaksivuotiaiden Kasvattajakruunu-voittaja Shackhills Gambler otti tämän vuoden ensimmäisen kaksarisijoituksen karsinnassa, kun kiri Ancion jälkeen toiseksi.Ikäluokka on 2014 Kriteriumin voittaneen Jontte Boyn neljäs. Aiemmista finaalissa oli Phantom Opera.M.T.Hopeandgloryn menestyksekkäin jälkeläinen on 290 500 euroa ravannut Shackhills Twister (Il Villaggio). Se oli 2021 Kriteriumissa toinen ja seuraavan vuoden Derbyssä kolmas. Nuorimmat ovat tammoja Googoo Gaagaasta ja Maharajahista. Emänemä Barbs Bowl huudettiin 2004 Ruotsiin 22 000 dollarilla. Pohjois-Amerikan varsoista Armbro Continental 09,7a tienasi lähes puoli miljoonaa, ja Rush Fanin 10,9a ansiot kipusivat yli 300 000 dollariin. Emälinja Woburn Maid.Shackhills-varsoja on rekisteröity 18 Suomessa ja viisi Ruotsissa syntyneiksi. Twisterin lisäksi Kriteriumin finaalissa on ollut Viking..9 Piccolo Cocktailori, 12,6ake, 59 250 e, 21 st: 6-6-2Maharajah – Cocktail Princess 11,2aly, Lexus FontKasvattaja ja omistaja Tapani Sirviö, HelsinkiValmentaja Timo Korvenheimo, OrimattilaHoitaja Annika Luukkainen, OrimattilaOhjastaja Jarmo Saarela, Hämeenkoski.Piccolo Cocktail on kilpaillut ikäluokasta eniten, vaikkei juossutkaan vielä 2-vuotiaana. Arvovoitto tammikuussa starttaamisen aloittaneelta oriilta vielä puuttuu, mutta tilillä on kakkossijat Jokimaan Hambosta ja Jackpotista. Karsintavoiton se otti johtopaikalta, mutta finaalissa Piccolo Cocktail iskee samoista asetelmista kuin Timo Korvenheimolle Kriterium-voiton tuonut God Hyperion kaksi vuotta sitten.Maharajahilla on Suomen Kriteriumissa ollut aiemmin kahdesti kolme finalista ja kaikkiaan 12 varsaansa. An-Dorra oli toinen ja Magical Princess kolmas 2020 sekä One Of viime vuonna neljäs.Cocktail Princess teki pääosan urastaan Timo Korvenheimon käsissä ja voitti kahdesti. Toinen varsa 2-vuotias Silent Waters (Express Duo) on Timo Väisäsen kasvattama. Emänemä Lass Loven 14,1a sisaruksista Lass Revenue on kruunumiljonääri. Seuraava emä Lonely Teardrops on Pershingin täyssisko. Emälinja Esther..10 Elvis Gardenruuna, 15,7akp, 8 040 e, 9 st: 2-2-0Maharajah – Merit 12,5ake, Quaker JetKasvattaja Ylitalo Garden’s Stable Oy, OripääOmistaja Stable Flamboyant&Alpo Uusitalo, ForssaValmentaja Tapio Mäki-Tulokas, TammelaHoitaja Elina Sillanpää, PunkalaidunOhjastaja Jukka Torvinen, Jämsä.Elvis Garden oli 16 500 eurolla Ypäjällä 2023 myydyistä neljänneksi kallein. Tummanraudikon ruunan juoksuja ovat laukat sotkeneet, mutta karsinnassa se pystyi paikkaamaan harha-askeleet ja ehti toiseksi.Ruotsin Kriteriumin ja Derbyn sekä Teivossa UET GP:n 2009 voittaneella Maharajahilla ei ole vielä Kriteriumin voittanutta jälkeläistä. Nyt sitä hakee neljä varsaa.Derbyn karsintavoitto oli Meritin 13 ykkössijasta arvokkain. Elvis Gardenin täysveljen Dostojesvski Gardenin ennätykseksi jäi 15,0a ja voittosummaksi 9 550 euroa. Kolme nuorempaa ovat Friendly Bourbonista. Emälinjan Suomessa syntyneistä on viime vuosina kunnostautunut 2024 Derbyn kolmonen Relevant Stride. Sen kolmas emä Divine Victory 11,7a, 323 185 USD on Elvis Gardenin neljäs emä. Emälinja Mambrino Beauty.2021 menehtyneen Arvo Ylitalon Garden-kasvateista Jet Garden voitti Kriteriumin 2000..11 Brutal Matchori, 13,2ake, 22 800 e, 10 st: 3-2-1Brad De Veluwe - Fire Spruce 11,8aly, Beer BudgetKasvattaja Punkarin Hevostalli Ky &Mäklin Sami, RiihimäkiOmistaja Universe Stable, SipooValmentaja ja ohjastaja Tuomas Korvenoja, EspooHoitaja Melanie Ingman, Sipoo.Brutal Match on Tuomas Korvenojan löytö Ypäjän huutokaupasta 1500 euron vasarahinnalla. Ori voitti 2-vuotiskauden ainoan starttinsa. Tämän vuoden ykkössijoista arvokkaampi on kesäkuulta Tie Suur-Hollolaan -loppukilpailusta. Kriteriumin finaalipaikan se otti Magnituden rinnalla taivallettuaan.Brad de Veluwe voitti Kriteriumin, Derbyn ja UET GP:n. Kriteriumin finaalissa sen jälkeläisistä on aiemmin ollut toissa vuonna voittanut God Hyperion.Fire Spruce keräsi 103 630 euron voittosummansa 120 startissa, joista voitti 15. Vanhemmat varsat ovat Too Match 11,2a ja How Match 13,7a. Kaksivuotias Miss Match (The Bosses Lindy) on keskiviikkona koelähdössä. Emänemä Caresse Cristalin pojat Gunvald ja Ove voittivat nekin toistakymmentä kertaa. Emälinja Esther.Markku Punkarin osakasvateista Mascate ja Crepe Match ovat voittaneet Derbyn..12 Legacy Lucaruuna, 13,8ake, 36 500 e, 11 st: 1-4-2Muscle Mass – Glowing Love Luca 17,0ake, Love YouKasvattaja KaimaCom Oy, JuvaOmistaja Talli Tsempparit, JuvaValmentaja Markku Nieminen, UrjalaHoitaja Johanna Kyläkoski, UrjalaOhjastaja Ari Moilanen, Vihti.Legacy Luca oli 2-vuotiaiden Kasvattajakruunussa toinen. Tämän kauden paras meriitti on Oulu Expressin kolmossija.Kanadassa astuva Muscle Mass on jättänyt 3-vuotiaiden ME-ravurit Six Pack ja Plunge Blue Chip sekä Suomen Derby-voittaja Mascate Match.Glowing Love Lucan vanhemmat elossa olevat jälkeläiset ovat Lorella Luca (Varenne) 15,9a sekä Hotline Luca 16,2a. Legacy Luca on orpovarsa, sillä emä kuoli neljännen varsansa ollessa alle viikon ikäinen. Emänemä Emma Rose (Andover Hall) sen sijaan on edelleen aktiivinen siitostamma. Sen poika Hotshot Luca (Dream Vacation) 10,5a, 537 386 ea vietiin keväällä siitosoriiksi Pohjois-Amerikkaan. Sofia Evo (Orlando Vici) 10,9a, 132 860 e voitti Oulu Expressin. Emälinja Maggie H.KaimaCom Oy on kasvattanut 18 lämminveristä, joista Extreme Luca on eniten tienannut..Suomenhevosten Kriterium-finalistit esittelyssä