Loisto-Apassi ja Aarne Ranta veivät nimiinsä ravien ensimmäisen lähdön.
Loisto-Apassi ja Aarne Ranta veivät nimiinsä ravien ensimmäisen lähdön.Kuva: Teemu Kangas
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Kesäradalla Kaukosessa: Lättyjä, hattaraa ja ravikuningas

Suomen pohjoisimmalla raviradalla koettiin aitoa Lapin lumoa.
Julkaistu
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kesäravit
Kaukonen
Evartti
Kesäradalla
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