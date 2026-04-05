Laura Biskopilla uudet kuviot Ruotsissa – "Täällä tuntee olevansa ihan stara"

Vuosi 2020 oli yksi lähihistorian synkimmistä, kun pahainen koronavirus piti koko maailmaa tiukassa otteessaan. Saman vuoden elokuussa Laura Biskopin elämässä tapahtui odottamaton käänne, sillä hänen perustamansa hevosten kuntoutustoimintaan keskittynyt yritys tuhoutui tulipalon seurauksena. Elämäntyö paloi tuhkaksi, mutta nelijalkaiset ystävät nostivat hevosnaisen takaisin lajin pariin.”Se otti kyllä saakelin kipeää. En noussut kolmeen päivään sängystä ylös, koska en keksinyt syitä, miksi olisin lähtenyt liikkeelle”, Biskop huokaa.”Olin melkein kaksi vuotta kokonaan pois tallilta. Sitten Thomas kirjaimellisesti raahasi minut hoitamaan taas hevosia, ja kipinä syttyi uudelleen. Ajattelin, että eihän tämä ollutkaan hassumpaa hommaa.”.Laura Biskop48-vuotias ravinainenPerusti aikanaan Suomen ensimmäisen hevosten kuntoutuskeskuksen KruunupyyhynMuutti maaliskuussa puolisonsa Thomaksen kanssa BollnäsiinListoilla viisi valmennettavaaTuottaa sisältöä hevosarjestaan sosiaalisen median kanavissa nimellä Rakkautta ja Raviurheilua.Viime vuosi oli tilastojen valossa tähänastisen valmennusuran paras, mutta kulunut talvi toi mukanaan täysin uudet tuulet. Biskopit vuokrasivat 10 karsinapaikkaa Bollnäsin raviradan kupeessa toimivan Peter Erikssonin tallista. Alue on sijainniltaan ihanteellinen, sillä noin 150 kilometrin säteellä löytyy lähes saman luvun verran kilpailupäiviä, eikä tasokaan ole jokaisissa raveissa kovinta mahdollista luokkaa.”Mitenhän tämän sanoisi. No, kaikki tietää, mitä sanaa haetaan, kun ottaa oikein kovasti päähän. Sellainen tunne tuli tuossa joulu-tammikuun aikoihin, kun lunta ei tullut. Hevosia ei päässyt kunnolla treenaamaan ja omaa rataa piti höylätä päivät sekä yöt, että se pysyisi ajettavassa kunnossa. Olen 15 vuotta haaveillut filiaalista Ruotsissa ja mieleeni tuli, että miksi minä jäisin Suomeen. Meitä ei pidellyt siellä mikään. Poika pelaa jääkiekkoa Tukholmassa, ja sekin oli yksi painava syy tähän siirtymään.”Pariskunta pakkasi maaliskuun puolivälin jälkeen tavaransa ja suuntasi kohti länsinaapuria. Lyhyen otannan perusteella päätöstä ei ole tarvinnut katua, ja tervetulotoiminnasta voisi ottaa mallia jokaisessa maailman kolkassa.”Pakko sanoa, että meidät otettiin vastaan ihan mahtavasti. Täällä tuntee olevansa ihan stara”, Biskop ihastelee.”Minusta Suomessa voitaisiin ottaa mallia ihan pienissäkin asioissa. Esimerkiksi Bollnäsin radan sportchef tarjosi meille lounaan, ja meidät esiteltiin uusina treenareina huhtikuun alun raveissa. Lisäksi ratamestari oli huolissaan, kun asuimme alkuajan hevosautossa. Hän tarjosi esimerkiksi suihkumahdollisuutta raviradan tiloissa ja lupasi auttaa kaikessa tarvittavassa. Vastaanotto oli alusta alkaen erittäin lämmin.”.Biskopeilla on tällä hetkellä viisi valmennettavaa, joten tyhjiä karsinoita on vielä täytettäväksi asti. Hevosen potkun seurauksena puolitoista vuotta sitten sokeutunut Peter Eriksson on joutunut pienentämään toimintaansa ja onkin nyt keskittynyt auttamaan uusia tulokkaita.”Peter on sanonut, että täyttäkää tallia mielenne mukaan. Tällä hetkellä meillä on se kymmenen karsinaa vuokrattuna, mutta ehkä 15 olisi sellainen maksimiraja. Silloin ehtisi vielä panostamaan kaikkien laitteluun mahdollisimman hyvin. Olen hyödyntänyt omien hevosten kanssa vahvaa kuntouttamistaustaani, eikä niitä ole tarvinnut juuri piikitellä.”Uudenlaiset valmennusmaastot ovat vaatineet totuttelua, sillä tasamaalla treenaamiseen sijaan tarjolla on hieman mäkisempää tienoota.”Lahtisen Akseli opetti minulle aikanaan jarrukärryillä ajamisen perusteet. Jo niistä ajoista päähäni iskostui tietynlainen motto: hiki säästää kyyneliä loppusuoralla. Hyvien pohjien luominen on avain onneen onnistuneita kilpailusuorituksia ajatellen.”Visiitin pituudesta ei ole vielä tarkkaa arviota, ja Biskop on saanut vastailla samaan kysymykseen jo kiusallisen monta kertaa. Allekirjoittanut liittyi täten tahtomattaan laajaan uteliaiden kerhoon.”En tiedä, kauanko täällä lopulta ollaan. Oma heittoni on, että ainakin vuoden tai kaksi, mutta katsotaan sitä sitten. Huippuhevosta tässä kovasti kaipaisi talliin, ja mielelläni lähtisin kimppaan mukaan, jos sellainen 75-tason kilpuri saataisiin tälle tontille. Vedetään tämä aika täysillä ja katsotaan, päädytäänkö lopulta Floridaan, kuten Åke Svanstedt”, Biskop hymähtää.