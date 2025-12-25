Loukon Leijona on voittanut tänä vuonna kahdesti 75-lähdön, tässä Kaustisella heinäkuussa Hannu Torvisen ohjastamana. Taija Metsälän suojatti starttaa seuraavaksi tapaninpäivänä Seinäjoella.
Lähikuvat

Leijona metsästää tapaninpäivän yllätystä – "Kestävyys ja vahvuus on hevosen paras valtti"

Helmi- ja heinäkuussa Toto75-voiton napannut Loukon Leijona hakee sekavalla taululla menestystä tapaninpäivänä Seinäjoelta.
Taija Metsälä
Loukon Leijona

