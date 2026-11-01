L'Enfer du Nord irtosi vaivattomasti Tommi Kylliäisen ohjastamana.
L'Enfer du Nord irtosi vaivattomasti Tommi Kylliäisen ohjastamana.Kuva: Maisa Hyttinen
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Mikko Laakkonen on nähnyt L’Enfer du Nordin, pohjoisen helvetin

Hevosenomistajapokaalissa kaksivuotias L’Enfer du Nord teki vaikutuksen kasvattaja- ja omistajatallin ML Stable Oy:n Mikko Laakkoseen.
Julkaistu
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Mikko Laakkonen
L'Enfer Du Nord