Mikko Laakkonen on nähnyt L’Enfer du Nordin, pohjoisen helvetin

Hannu-Pekka Korven valmennettavalla L’Enfer du Nordilla on nimivalinnan taustalla raju tarina, mutta se sopii Jokimaalla nähdyn perusteella hevoselle mainiosti.Tommi Kylliäinen suunnisti orin kyydissä suoraan keulapaikalla, josta superlupaus hallitsi vakuuttavasti tuloksella 15,3a/2100m. Kilometriaika jäi kolme kymmenystä SE-tuloksesta.Ykköspalkinto oli 21 000 euroa."Saman tuntuinen hevonen oli kuin karsinnassa. Tällä kertaa yksikään hevonen ei tullut meidän eteen ja hevonen meni varmasti ravia. Se katselee kaikkea ympärillään. Ajoin niin, että se pysyisi pikkuisen veto päällä. Se olisi mennyt paljon kovempaa, jos olisi halunnut ajaa", Kylliäinen hehkutti. L’Enfer du Nordin kasvattaja ja omistama Mikko Laakkonen on panostanut valtavasti raviurheiluun, ja hänellä on ollut tukku hyviä hevosia.“Semmoinen fiilis on, että L’Enfer du Nord on lahjakkain hevonen mitä minulla on ollut”, Laakkonen pohti lauantai-iltana. “Odotin hyvää suoritusta, ja tunnelmat ovat tietysti mahtavat. Hannu-Pekka Korpi lisäsi hevoselle himmentäjän. Se on siivo ori, mutta herkkä ja katselee vielä ympärilleen. Nyt olemus oli varmempi. Hevosen jalostuksessa on kahden maan parhaat puolet kohdanneet. Sillä on amerikkalainen ravi ja ranskalainen moottori. Emän ostin aikanaan varsana huutokaupasta”, Laakkonen taustoitti.Pitkän linjan hevosenomistaja on hajauttanut hevosensa usealle eri valmentajalle. Hannu-Pekka Korven valintaan vaikutti näytöt varsojen kanssa, ja etäisyys Espoosta."Korpi sanoi, että parin ensimmäisen viikon jälkeen orista jäi jaksavan hevosen vaikutelma. Touko-kesäkuussa se ei vielä erottunut muista ikätovereistaan. Sitten se alkoi nousemaan kaiken aikaa enemmän esille, ja on tähän saakka koko ajan tasaisesti kehittynyt. Kerran on ollut joku pikkuflunssa, mutta varsa on kasvanut kaiken aikaa tasaisesti, eikä kasvukipuja ole ollut. Sellaisten asioiden vuoksi ei ole tarvinnut hölkätä treenejä, eikä ole muutenkaan tullut takapakkeja. L’Enfer du Nord on käytökseltään fiksu, eikä mikään pullistelija."L’Enfer du Nord on sellainen nimi hevoselle, jonka takana pitää olla tarina. Paris - Roubaix -välillä kisataan vuosittain raju yhden päivän pyöräkilpailu, L’Enfer du Nord, suomennettuna pohjoinen helvetti. Miehet ajavat 253,5 kilometriä, ja naiset reilut puolet siitä.Laakkosen puoliso Katariina (Laakkonen) harrastaa kilpapyöräilyä, samoin poika Antti."Kaksi ja puoli vuotta sitten pääsin näkemään L’Enfer du Nordin. Emäntä osallistui omassa ikäluokassaan naisten kisaan. Hän on kansainvälisellä tasolla ollut kisoissa mukana. L’Enfer du Nord oli raju kisa katsoa, osa matkasta mennään mukulakiviä pitkin. Selkä joutuu siinä tärinässä tosi koville. Keli voi olla huhtikuussa mitä vain, ja kisassa tulee välillä kolareita. Maali on velodromilla, ja kaiken päätteeksi kisassa voidaan nähdä raju kiritaisto, jos pääryhmä on kasassa. Siitä reissusta hevonen sai nimensä.".Pohjoinen helvetti sopii hevoselle tässä vaiheessa uraa täydellisesti."Sellainen fiilis on, että nyt voisi olla. hevonen, jolla voisi päästä ulkomaille, jos kaikki menee hyvin. Ensi vuosi kisataan kotimaassa. Kriterium ja Derby ovat päätähtäimet lähivuosina. Sanoin jo Hannu-Pekalle, että yritetään tehdä tästä pitkäikäisempi kilpahevonen. Kaikkea voi sattua, mutta ainakin vielä valmentaja myhäili tyytyväisenä. Ensimmäisen kerran hevonen keskittyi hommaan, mutta vielä ei kyselty kyytejä."Kasvattaja-omistajan palaa vielä toisen rakkaan lajinsa pariin. Mount Ventoux on yksi Tour de Francen klassikkoetapeista. Raju vuoristonousu on tehnyt Mikko Laakkoseen lähtemättömän vaikutuksen.Hän toivoo, ettei tätä vuosi sitten keväällä syntynyt tammavarsa tekee saman."Mount Ventoux on saanut nimensä Tour de Francen etapista. Yksivuotias tamma on nyt Jyrki Tammimetsällä opetettavana. Se on Idao de Tillardista ja omasta emälinjasta. Mount Ventoux Orimattilassa lennokkaalla askeleella”, Laakkonen innostuu.Ennen pystysuoraa nousua huipulle Laakkonen suunnittelee palaavansa itsekin pyörän selkään."Oma pyöräilyharrastus on ollut viime aikoina kevyesti kuntopyörää. Pyöräily on tosi hieno laji, mutta pitäisi laittaa ensin polvet kuntoon. Voimalajeja on tullut harrastettua. Kolmen tunnin pyörälenkin jälkeen on mukavan tyhjä olo. Samoja fiiliksiä saa heinätöistä, kun laitettiin heiniä seipään päälle. Tällaiset jutut tekisi monelle nykyihmiselle hyvää puhelimen sijasta", Laakkonen päättää..L'enfer Du Nord loisti lähes SE-tuloksella Hevosenomistajapokaalissa – "Se olisi mennyt paljon kovempaa"