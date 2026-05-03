Lentopallouralta hevosuralle – Jussi Näyrä panostaa raveihin tosissaan

Uran jälkeinen tyhjiö on monelle ex-urheilijalle tuttu ilmiö. Tähän törmäsi myös Jussi Näyrä, 37, joka päätti aina 1-sarjaan eli Suomen toiseksi korkeimmalle tasolle asti kantaneen lentopallouransa muutama vuosi sitten. Yhtäkkiä vapaa-aikaa oli aiempaa enemmän ja piti keksiä mieleistä tekemistä.”Lopetettuani lentopallon, hain sille sitten sellaista vastapainoa, että mitähän sitä keksisi seuraavaksi. Rupesin valmentamaan C-tyttöjen lentopallojoukkuetta tässä Ylihärmässä. Voitimmekin heti Suomen mestaruuden”, Näyrä naurahtaa. ”Lisäksi valmennan viikolla omien poikieni joukkuetta.”Hevoset eivät heti uran päätyttyä tulleet Näyrän mieleen, eihän hän tiennyt niistä mitään. Tarvittiin toinenkin sattuma, joka johti hevoskärpäsen puraisuun.”Äitini (Marja-Leena Näyrä) on ollut hevosalalla ikänsä ja tallit ovat olleet ympäri Suomea, milloin missäkin. Nyt ne löysivät tiensä tuohon lähelle Ylihärmään, josta äitini osti tallin yhdessä J-P Laurilan kanssa. Tuli oltua siellä tallilla koko perheen kanssa ja kiinnostus siinä heräsi pikkuhiljaa. Sanotaan että kolme vuotta sitten en ollut ikinä koskenutkaan hevoseen. Ne eivät ole ollut ikinä mitenkään lähellä sydäntä. Olin vähän pelännytkin hevosia.”.Mieluummin kerään rahaa ja satsaan laadukkaaseen hevoseen.Ex-lentopalloilija jussi näyrä.Näyrä pääsi kuitenkin nopeasti pelostaan yli ja orastava kiinnostus kasvoi pakottavaksi tarpeeksi päästä toimimaan hevosten kanssa.”Huomasinkin että vitsi, näiden kanssa pystyy kommunikoimaan ja kunnioittamaan puolin ja toisin.”Hevosista tuli koko perheen yhteinen juttu. Nyt Näyrä omistaa useita hevosia ja myös valmentaa muutamaa sekä on suorittanut vastuuvalmentajakoulutuksen. Hänen vaimonsakin innostui hommasta niin, että sairaanhoitajan työnsä ohella hän opiskelee Ypäjällä hevosenhoitajaksi.Näyrä ei ole tyytynyt hankkimaan uransa ehtoopuolella olevia ravureita vaan satsannut laadukkaisiin kilpureihin. Tällä hetkellä hänen valmennuksessaan on kaksi hevosta: 51 startistaan 22 voittanut Bond Eagle, joka on kilpaillut hänen käsistään kaksi kertaa, ja sen sisko Raja Eagle.Edellä mainitun kaksiko Näyrä hankki Reima Kuislalta. Raja Eagle oli jo kantavana Calgary Gamesista, mutta kohtalo päätti näyttää Näyrälle nopeasti myös lajin varjopuolen.”Oli Hannes-myrsky, ja Raja Eagle on erittäin herkkä hevonen. Kun menin aamulla katsomaan sitä, se oli luonut varsansa. Hirveän mielipahanhan se aiheutti”, Näyrä huokaa.Kuisla oli pian tapahtuman jälkeen todennut alamaissa olleelle Näyrälle, ettei tämä ole maailmanloppu. Hän ehdotti Näyrälle, että hankkisi Bond Eaglen ja Raja Eaglen emän Lacrosse Loverin. Näin tehtiin, ja tänä keväänä Näyrälle syntyy toivon mukaan ensimmäinen oma kasvatti, sillä Lacrosse Lover on kantavana Maharajahista. Lisäksi Näyrä omistaa yhdessä perheensä kanssa huipputamma Magical Queenin nuorimman varsan Magic Kindomin, joka on Niko Jokelan valmennuksessa..13 startistaan neljä voittanutta Raja Eagleakin on talvi treenattu ja se alkaa olla valmis koelähtöön.”Olen ajatellut sitä niin, että jos säästelen hevosen hankinnassa, niin siinä tulee kuitenkin paljon muita kuluja. Mieluummin kerään rahaa ja satsaan laadukkaaseen hevoseen.”Bond Eaglen kanssa alku oli haasteellinen, mutta pian löytyi yhteinen sävel. Siitä syntynyttä tunnetta on vaikea saada muualta.”Istuin ihan vain tarhassa, että se oppi tuntemaan minut. Kun se luottamus sitten löytyi, tunne oli aivan ylihieno. Se minut on tässä koukuttanut. Nythän Bond Eagle menee kuin ajatus. Se on ollut minulle sellainen opetushevonen.”.Mielestäni hevosta tulisi hyödyntää selvästi enemmän mielenterveystyössä.Jussi Näyrä.Monet raveihin hurahtaneista saavat ensikosketuksensa hevosmaailmaan Toto-pelien kautta. Näyrä kuitenkin kiinnostui aivan ensimmäisenä hevosen ruokinnasta. Entisenä urheilijana häntä kiinnosti, minkälaista ravintoa hevonen tarvitsee ja miten sen suolisto toimii. Hän kiittää antoisista keskusteluista ja avuliaisuudesta Krafftin ruokinta-asiantuntijana toimivaa Tiina Seppälää.”Ajattelin ensin, että kehtaanko edes kysellä tyhmiä tällaisena amatöörinä, mutta hän vastasi kaikkiin kysymyksiini. Ei tullut yhtään sellainen fiilis, että pitäisi mitään tietääkään. Nykyään olemme paljonkin tekemisissä.”Urheilutausta näkyy myös siinä, että Näyrä ei treenaa miten sattuu. Hän seuraa tarkasti hevosten sykkeitä, ja on kiinnostunut maitohappokynnyksellä treenaamisesta. Hän aikoo tulevan kesän aikana perehtyä tähän syvemmin.”Panostan tällä hetkellä tähän täysillä, maksoi mitä maksoi”, Näyrä paaluttaa.Mielenterveyskuntoutujien parissa pelkkää yötyötä tekevä Näyrä käyttää usein yön pikkutunnit hyödykseen ja lukee hevosia käsitteleviä tietokirjoja. Vaikkei hänellä ole kokemusta hevosten hyödyntämisestä mielenterveystyössä, hän näkee siinä paljon mahdollisuuksia.”Nyt kun on nähnyt tätä hevoselämää, kyllähän sen huomaa omastakin käytöksestä, että jos on vaikka ollut kova päivä ja pääsee tavallaan istahtamaan hevosen viereen tai menee vaan sinne tarhaan, se rauhoittaa ja rentouttaa. En osannut ymmärtääkään sitä aiemmin. Mielestäni hevosta tulisi hyödyntää selvästi enemmän mielenterveystyössä.”