Lepistölle ensimmäinen Finlandia-Ajo valmentajana – "Ei minua vielä jännitä sunnuntai"

Vihtiläisen Hanna Lepistön tallin hieno alkuvuosi huipentuu tulevana sunnuntaina, kun hänen valmennuksesta kilpailee hevonen ensimmäistä kertaa Finlandia-Ajossa.Seitsemänvuotias Diamond Truppo lunasti paikansa Finlandia-Ajoon voittaen viime keskiviikkona Vermossa ensimmäisen starttinsa Lepistön treenistä ylivoimatyyliin ajalla 10,0aly.”Ei minua vielä jännitä sunnuntai, mutta tosi hieno asia tämä on. Kiva olla mukana Finlandia-Ajossa”, Lepistö toteaa..Rata-arvonnassa Diamond Truppolle nousi kulhosta pallo numero kuusi. Lepistö pitää lähtöpaikkaa kohtuullisena, mutta luonnollisesti paikka vielä sisemmiltä radoilta olisi mieluusti otettu vastaan. Finlandia-Ajossa Diamond Truppon ohjissa viime startin tavoin jatkaa Tommi Kylliäinen.”Kotona Diamond Truppo on ollut tosi iloinen ja energinen, joten uskon hevosen vireen menevän startti kropassa eteenpäin”, Lepistö miettii.Finlandia-Ajossa Diamond Truppo kisaa samoilla varusteilla kuin viimeksi, eli kengittä, vetolapuilla ja -palloilla.”Viimeksi sanoin Tommille, että älä lähetä hevosta auton takaa sen oltua Ranskassa monesti aika terävä matkan aikana. Tarvittaessa Diamond Truppo pääsee hyvin liikkeelle”, Lepistö kokee..Kotimaan edustajista heikoin lähtöratatuuri oli Antti Ojanperän valmentamalla Combat Fighterilla tämän saatua takarivistä radan kymmenen. Lähtöpaikan tuottamia haasteita on kärryillä ratkomassa valtakunnan ajajaliigan kärkinimi Santtu Raitala.”Maanantain treenissä olin jälleen tosi tyytyväinen hevoseen, mutta lähtöpaikan vuoksi tarvitsemme tuuria menestystä ajatellen”, Ojanperä harmittelee.Sääennusteet näyttävät Finlandia-viikonlopulle paremmilta kuin taannoin ravattuun Seinäjoki Raceen, missä Combat Fighter nousi kirissään urheasti kakkoseksi.”Mielestäni Combat Fighter on lämpimien kelien hevonen. Varusteiden osalta voidaan tehdä vielä jotain viilausta, mutta ne eivät ole mitään sellaista mitä emme olisi jo kokeilleet”, Ojanperä kertoo.