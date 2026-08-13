Like My Dream on ottanut kehityksessään isoja harppauksia nelivuotiskauden aikana. Derbyn jälkeen hevosella tähdätään vielä Villinmiehen Tammakilpaan ja Kasvattajakruunuun. Kuva: Maisa Hyttinen

Lähikuvat Like My Dream kohti Derbyä – "Valjaissa Ronja on aika kuumakalle" Kiltti, mutta vahvatahtoinen Like My Dream starttaa Derbyn finaaliin kolmosradalta Tapio Perttusen ohjastamana.