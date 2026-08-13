Like My Dream kohti Derbyä – "Valjaissa Ronja on aika kuumakalle"

Tapio Perttusen valmennustallista on viimeisen kymmenen vuoden aikana selvitetty tie Suuren Suomalaisen Derbyn finaaliin kuudella eri hevosella viitenä eri vuonna. Bosses Lady oli vuonna 2019 nelossuosikkina neljäs, mutta useasti Perttuselta tiensä finaaliin selvittäneet ovat kuuluneet lähdön vähiten pelatuimpien joukkoon.Tänä vuonna Perttusella on etukäteen realistinen sauma menestyä Derbyssä, sillä Like My Dream lukeutuu karsintavoitollaan finaalin suosikkeihin. Karsinnassa takarivistä lopulta keulapaikalle edennyt tamma oli lähtönsä paras vakuuttavalla tyylillä ajalla 14,4a/2620 metriä.”Karsinnan jälkeen kaikki on vaikuttanut olevan hyvin. Like My Dream ei ole tavannut ottaa starteista itseensä, vaikka se on tehnytkin kovia juoksuja”, hoitaja Suvi Perttunen kertoo.Like My Dream on asustanut opetusvaiheesta alkaen Orimattilan Hevoskylässä Suvi Perttusen tallissa. Emä Like You valmentautui uransa ajan Tapio Perttusen treenissä ja on sittemmin tehnyt seitsemän varsaa omistajilleen. Kolmannen varsan Like My Dreamin eli ’Ronjan’ omistaa Talli Unelma, joka pitää kasvattajakimpan Like You Teamin lisäksi sisällään muutakin porukkaa. Kimpanvetäjänä toimii hoitaja Suvi Perttunen.”Varsasta asti olen ollut Like My Dreamin matkassa mukana, kun se on meidän osakasvatti ja -omistama. Like You on lämminverisistä lempitammani ja nyt sen varsan kanssa pääsemme kaikista isoimpaan ikäkausilähtöön. Hiukan jännitti lähteä Derbyyn kisaamaan poikia vastaan, mutta karsinnan hevonen selvitti hienosti”, Perttunen sanoo. Kyseessä oli samalla hänelle ensimmäinen kerta, kun hoitohevonen juoksee Derbyn karsinnassa..Like My DreamTamma, syntynyt 9.4.2022Maharajah – Like You, Love YouKasvattaja Like You TeamOmistaja Talli UnelmaValmentaja-ohjastaja Tapio PerttunenHoitaja Suvi PerttunenStatistiikka 22: 8–2–2, 55 600 euroaEnnätykset 13,3ake, 14,3ke.Like My Dreamin kausi käsittää nyt seitsemän kilpailua, joista viisi on päättynyt voittoon. Koko uralla ajettuja startteja on takana 22. Kolmivuotiaana tamma näytti jo kyvykkään nuoren hevosen otteita, mutta nelivuotiaana suoritustaso on vielä petraantunut valtavasti. Ennen Derby-karsintoja se otti vakuuttavat voitot Suur-Hollolan Best Princessistä ja Derbyn Tammachampionista.”Hevonen on nostanut tasoaan pikkuhiljaa ja pärjännyt tammoja vastaan erinomaisesti. Lahjakkaalta se on vaikuttanut aina, mutta hevonen on ylittänyt meidän kaikkien odotukset. Erityisesti sen kovuus starteissa on tehnyt vaikutuksen, kun Jokimaallakin avauspuolikas oli 07-vauhtinen”, Perttunen kehuu..Emä Like Youn varsojen on aiemminkin kerrottu olevan Suvi Perttuselle erityisen rakkaita, eikä Like My Dream tee tässä poikkeusta.”Olen aina ollut enemmän suomenhevosihminen. Like Youn ollessa kaksivuotias aloin vetämään sen omistajakimppaa, ja yritin samalla päästä paremmin lämminveristen sielunelämään kiinni. Rakastuin Like Youhun täysin ja siitä lähtien kaikki siihen liittyvä on ollut myös minulle erityisen tärkeää. Edelleen huolehdin emän asioista”, Perttunen taustoittaa.Like You on Perttusen mukaan kiltti, mutta hyvin topakka tamma. Kilpahevosena se menestyi mukavasti, kun 88 starttia toivat 18 voittoa ja reilut 62 000 euroa palkintorahoja. Hyvin saman luonteiseksi osoittautunut Like My Dream on kuitenkin jo tässä kohtaa uraa osoittautunut emäänsä paremmaksi kilpahevoseksi.”Ronjalle ravaaminen on tosi helppoa. Luonteeltaan se on aika kuuma tamma, joka laittaa aina kaiken likoon. Kotona se inhoaa kaikkia ahtaita ja pimeitä paikkoja. Helpoin tapaus se ei siis ole, mutta hyvin olemme oppineet toimimaan Ronjan kanssa. Hirmuisen kiltti, mutta samalla herkkä hevonen”, Perttunen kuvailee.Suvi Perttusen talliyrittäjyyteen liittyy vahvasti hevosten kuntoutustoiminta. Kuntouttamisen edesauttamiseksi tallista löytyy nykyaikaisia apuvälineitä, muun muassa vesikävelymatto, josta on tullut myös osa Like My Dreamin arkea. Treeniajoista vastaa valmentaja Tapio Perttunen.”Sitä ajetaan pääosin aina selästä, kun valjaissa Ronja on aika kuumakalle. Vesikävely on ollut sille tosi hyvä juttu, kun matolla hevonen rentoutuu. Tapsa aina päättää hevosten treeneistä ja me toteutamme niitä täällä. Minä olen hoitaja ja hössöttävä osapuoli, joten meillä sujuu yhteistyö hyvin”, Suvi Perttunen hymähtää..Tapio Perttunen vastaa karsinnan tavoin myös finaalissa Like My Dreamin ohjastuksesta. Finaaliin tamma starttaa radalta kolme.”Se tuli karsintaan kuukauden huoltotauolta ja oli hyvä, mutta odotan hevosen parantavan vielä finaaliin. Ennen karsintoja ajetussa hiitissä tamma ei ollut mitenkään erityisen hyvä, mutta petrasi siitä karsintaan tosi paljon. Siksi uskon hevosen olevan nyt vielä parempi”, Tapio Perttunen sanoo.Eturivin hyvillä lähtöpaikoilla on muitakin starttinopeita hevosia, joten on jännittävää nähdä, kuinka juoksupaikat tullaan Derbyssä jakamaan.”Like My Dream lähtee automaattisesti aika kovaa. Vielä pohdin otanko kengät pois finaaliin, mutta se selviää viimeistään lauantaina. Derbyn jälkeen tähtäin on asetettu tammalähtöihin eli Villinmiehen Tammakilpaan ja Kasvattajakruunuun”, Perttunen suunnittelee..Derby -lähtöradat1 Magnitude2 Callela Capitano3 Like My Dream4 Stonecapes Yoda5 Ancio6 Uranus Orden7 Ashley Spy8 Prasutagus Secret9 EL Narnia10 Green’s Third Try11 Callela Classico12 Make Cash