Like My Dream on ottanut kehityksessään isoja harppauksia nelivuotiskauden aikana. Derbyn jälkeen hevosella tähdätään vielä Villinmiehen Tammakilpaan ja Kasvattajakruunuun.
Like My Dream on ottanut kehityksessään isoja harppauksia nelivuotiskauden aikana. Derbyn jälkeen hevosella tähdätään vielä Villinmiehen Tammakilpaan ja Kasvattajakruunuun.Kuva: Maisa Hyttinen
Lähikuvat

Like My Dream kohti Derbyä – "Valjaissa Ronja on aika kuumakalle"

Kiltti, mutta vahvatahtoinen Like My Dream starttaa Derbyn finaaliin kolmosradalta Tapio Perttusen ohjastamana.
Julkaistu
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Tapio Perttunen
Suvi Perttunen
Like My Dream
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