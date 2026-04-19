Mervi Siirilä jännää vain radan reunalla – kypärätaiturin kädenjälki näkyy silti ravikilpailuissa

Raviurheilua voi harrastaa monella tavalla. Mervi Siirilän kohdalla se tarkoittaa kaikella tavalla. Hän on ajanut, valmentanut, omistanut ja kasvattanut hevosia, ja lisäksi Siirilä on kimpanvetäjänä mm. Supreme Tarantellassa, joka esiteltiin Hevosurheilun maaliskuun Kuukauden hevosena.Aamutallin jälkeen tie vie arkisin siviilityöhön Kokkolan kaupungin puhtaus- ja ruokapalveluiden palveluohjaajan tehtäviin, ja sieltä työpäivän jälkeen tie tuo takaisin talliaskareiden pariin. Siirilän kotipaikka sijaitsee Lohtajalla, joka kuntaliitoksen myötä liitettiin Kokkolaan vuoden 2009 alussa.Hevosten kanssa hän on touhunnut pikkutytöstä saakka. Ja on hänellä niihin liittyvä harrastuskin, josta on vuosien saatossa tullut toiminimen kautta pientä sivutuloa.Mervi Siirilä on tehnyt kypäräteippauksia jo muutaman vuosikymmenen, ja nykyään kypäriä lähtee maailmalle hänen käsiensä kautta vuosittain 30–40 kappaletta."Sen verran niitä ehtii iltaisin tekemään. Alusta loppuun prosessi vie viikosta eteenpäin aikaa. Paljon riippuu siitä, onko kuviot valmiiksi leikattuina ja miten pieniin yksityiskohtiin mennään. En ole missään vaiheessa halunnut sen kummemmin työtä markkinoida. Haluan pitää huolen, etteivät tilausjonot veny mahdottoman pitkiksi", Mervi Siirilä kertoo.Hän kuvailee, että ensimmäisistä kypäräteippauksista on "äärettömän kauan". Se tarkoittaa 1990-luvun loppua, kun hänellä oli omistuksessaan tamma Vinha-Jeeta."Oma kypärä piti koristella, ja ihan alkuun tein sen eristysnauhalla", Siirilä muistelee. "Myöhemmin hankin mainostoimistolta teippejä. Kun sitten panostin ja hankin oman tarraleikkurin, siitä aukesi kokonaan uusi maailma. Tarraleikkurin kanssa pystyy tekemään hyvin pieniä yksityiskohtia, mutta selvästi edullisemmin kuin maalaamalla. Tätäkin harrastusta tehdään rakkaudesta raviurheiluun", Siirilä nauraa..Mervi SiiriläPuhtaus- ja ruokapalveluiden palveluohjaajana Kokkolan kaupungillaOsakkaana hevosissa Rose's Hero ja Ionpower Viiden porukkahevosen kimpanvetäjäTekee vapaa-ajallaan kypäräteippauksia.Kypäriä on lähtenyt Siirilän käsien kautta Kanadaan, Itävaltaan, Saksaan ja Ruotsiin. Suomalaisista ravinimistä muun muassa Riina Rekilän ja Ville Pohjolan kypärät ovat Siirilän taideteoksia. Suomessa tuskin juostaan kovin monta ponilähtöä ilman Siirilän taiteilemaa kypärää.Kypäräteippaus on prosessina uniikki, eikä Siirilä tee koskaan tismalleen kahta samanlaista kypärää eri asiakkaille."Joskus koristelu on hyvinkin selkeä, ja saan selvät ohjeet, mitä laitetaan. Toisinaan on vapaammat kädet, jolloin suunnitelma ja ideat saattavat elää prosessin edetessä. Joskus mallina on jokin tietty kypärä, mutta aina sitä vähän muokataan erilaiseksi."Viimeisen viiden vuoden aikana ammattimaisempi lähestyminen on tehnyt lopputuloksesta laadukkaamman."Olen tehnyt sopimuksen paikallisen automaalaamon kanssa, jossa kypärät pohjamaalataan, ja lopulta pintalakataan. Sen myötä kestävyys on noussut ihan uudelle tasolle.".Kypäräteippausten ohella kimppaomistaminen on viime vuosina tullut yhä vahvemmin Siirilän elämään mukaan. Hän on itsekin mukana kimpoissa ja niiden lisäksi hän vetää Martin tiimin omistaman Supreme Tarantellan porukkaa."En olisi ikinä uskonut olevani jonain päivänä kimpanvetäjä, mutta olen kokenut sen mielekkääksi hommaksi. Samalla kimppaomistaminen on ollut itselle sopiva tapa olla hevosenomistajana mukana. On ollut kunnia jatkaa sitä työtä, jonka aktiivinen kimpanvetäjä Hannu Virkkala aloitti. Ennen kuin hän vajaat viisi vuotta sitten nukkui pois, sovittiin, että jatkan hänen työtään", Siirilä herkistyy.Dream Of Rosen kolme viimeisintä varsaa emätamma on varsonut Siirilän kotitallilla ja niistä on rakennettu kimppahevosia. Viisivuotiaaksi varttunut Rose's Hero on menestynyt hienosti. Timo Salmelan valmennettavan kuulumisia vaihdellaan aktiivisesti, ja jännitetään yhdessä kilpailusuorituksia."Kimppoihin on tullut tosi mukavasti uutta verta, mutta mukana on myös paljon niitä, jotka ovat olleet jo emässä mukana. Kokemuksia on ollut mukava jakaa porukan kesken. Meillä on tosi hyviä kimppoja kaikki."Siirilä myöntää, että jo ala-asteikäisenä iskenyt kiinnostus hevosiin ja raviurheiluun on edelleen yhtä voimakkaasti läsnä hänen elämässään. Sen huomaa siitäkin, että raviurheilu on mielessä myös kesken työpäivän."Saatan huomata miettiväni työpäivän aikana keittiössä, että olisipa jo ruokatunti, sillä Kaustisen listat ovat varmaan tulleet Heppa-järjestelmään", Siirilä nauraa.