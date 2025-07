Loviisan enkelit jakavat hyvää mieltä ämpärikaupalla

Vuonna 2015 perustetussa Loviisan Ravinaisten yhdistyksessä on yli 30 jäsentä, ja aktiivisia 15–20. Talvisaikaan kun aktiivista toimintaa ei muuten ole, he kokoontuvat leivonnaisia notkuviin kahvikokouksiin.

"Se lähtee mun mummosta, joka sanoi, että pitää olla aina sun seitsemää sorttia ja meillä niin on", Katri Halmekoski naurahtaa.

Ravinaisiin kuuluvat esimerkiksi ammattivalmentaja Pia Huusari ja hänen tyttärensä Pinja Iltanen, joka huomioitiin avajaisraveissa Vuoden hevosenhoitaja -palkinnolla laaja-alaisesti menestyksestä.

Osalla Ravinaisista on side hevosiin Huusarin perheen tavoin, osa on ollut pitkään Loviisan ravien toiminnassa mukana muuten. Ravinaisten vetäjä Katri Halmekoski on myös tempaissut aikanaan perheensä Loviisan ravien toimintaan. Hän naurahtaa, että nyt perhe osallistuu jo vapaaehtoisesti.

"Olen ollut täällä toiminnassa mukana 40 vuotta eri tavoin", Halmekoski sanoo. "Osalla Ravinaisista ei ole mitään kytköstä hevosiin, he haluavat vaan tulla mukaan meidän porukkaan ja pitämään Loviisan ravirataa yllä."

Avausravien jälkeen Loviisalla on jäljellä maanantairavit 21. heinäkuuta sekä 4. elokuuta. Sunnuntaina 10. elokuuta ajetaan poniravit.

"Tosi moni on sanonut, miksi kesäraveilta otetaan päiviä pois", Katri Halmekoski toteaa. "Loviisassa on tosi paljon ihmisiä, jotka tulevat vaan vähän pelailemaan ja tapaamaan tuttuja. Heistä saisi ehkä pysyvämpiäkin asiakkaita raveille."

Maikki Liitiäinen on samaa mieltä. Hän on töissä apteekissa, joka lahjoitti tälle vuodelle hoitajaämpärit.

"Kun olen tuonut raveihin meidän apteekkarin ja työporukkaa, he ovat haltioissaan. Pystyn aina hehkuttamaan, kun tämä on vanhaa merenpohjaa, että täällä fiilis on oikeasti käsinkosketeltavissa."

Hoitajaämpäreiden tarina ei ota katketakseen. Se alkoi vuonna 2016 itse ommelluilla kasseilla, kun varaa ei ollut muuhun. 2018 nähtiin ämpäreiden ensituleminen ja Loviisan Ravinaiset haluavat jatkaa niiden jakamista yhä. Viime vuonna jaettiin myös erityinen yllätysämpäri.

"Haluttiin muistaa Hyvösen Lauria, koska hän on aivan ihana. Ämpäri sisälsi Coca-Colaa ja kyniä, koska hän aina värittää."