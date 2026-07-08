Maa-aluetta tilalla riittää, sillä kaikille hevosille on järjestettävissä omien tarhojen lisäksi laitumet.
Maa-aluetta tilalla riittää, sillä kaikille hevosille on järjestettävissä omien tarhojen lisäksi laitumet.Kuva: Maisa Hyttinen
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Marjo Kivimaalla ja Markus Forssilla uusia tuulia unelmien paikassa

Marjo Kivimaa aloittaa syyskuussa Sastamalassa sijaitsevan valtavankokoisen Kärppälän Ratsutilan vuokraajana.
Julkaistu
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Marjo Kivimaa
Markus Forss
Kärppälän Ratsutila
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Hevosurheilu
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