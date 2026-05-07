Massimo Hoist ja Need'em iskussa kohti Finlandia-Ajoa – "Erityisesti tämä tykkää, kun mennään reipasta koko matka"

Tämän vuoden Finlandia-Ajossa suurimmat suomalaistoiveet kohdistuvat kolmosradalta starttaavaan Massimo Hoistiin. Siltä odotettiin Seinäjoki Racesta jopa voittoa tai ainakin tiukkaa vastusta Borups Victorylle. Jukka Hakkaraisen suojatti kuitenkin taipui odotettua vaisumman esityksen jälkeen viidenneksi. Monelta suomalaiselta se olisi ollut hieno suoritus, mutta valtakunnan kovimmalta lämminveriseltä pettymys.Vaisuuteen löytyi syy pudonneista rauta-arvoista. Lauantaina otetuista ja valmistuneista verikokeista ilmeni, että rauta-arvot ovat lähteneet palautumaan normaalille tasolle..Finlandia-Ajo 2026Kansainvälinen suurkilpailu, jonka ykköspalkinto on 100 000 euroa.Kilpailumatka 1620 metriä. Mukana 10 hevosta.Ajetaan sunnuntain 10. lähtönä noin kello 17.55..”Se on ollut Seinäjoen jälkeen tosi virkeä. Päällisin puolin ei ole huomannut minkään olevan vialla. Veriarvojen vuoksi se ei vain pystynyt suorittamaan normaalisti sinä päivänä. Nyt arvot ovat melkein kunnossa. Onneksi tässä on vielä viikko aikaa syöttää sitä”, Hakkarainen sanoo.Valmentajan mukaan hevonen on Seinäjoki Racen jälkeisissä treeneissä tuntunut aivan normaalilta. Silloin siltä on lupa odottaa hyvää suoritusta.Samaiselta kolmosradalta Massimo Hoist voitti kauden avausstarttinsa näytöstyyliin. Se oli hevosen ensimmäinen ykkössija lyhyellä matkalla, vaikka se on osoittanut viime vuoden Elitloppetia myöten, että vauhtiakin siltä löytyy.”Se on ollut parempi täydellä matkalla. On se vaan jännä homma, että vauhtiakin on alkanut löytymään.”Massimo Hoistin balanssiin tai varusteisiin ei tehdä muutoksia.Varsinaista sijoitustavoitetta Hakkarainen ei ole asettanut.”Tässä välissä tuli huono suoritus, niin toivottavasti hevonen nyt suorittaisi hyvin. Se olisi kaiken a ja o, jos kerran ollaan menossa Solvallaa kohti”, Hakkarainen viittaa reilun kolmen viikon päästä kilpailtavaan Elitloppetiin. ”Ravikilpailussa kaikki on kuitenkin aina mahdollista.”.Need’em on saanut hirveästi lisää vauhtia, kun ollaan ajettu ilman kenkiä.Need’em jatkaa kengittä Finlandia-Ajossa..Toinen rata-arvonnan voittajiksi laskettavista suomalaishevosista on heti Massimo Hoistin sisäpuolelta kiihdyttävä Need’em. Miika Tenhusen valmennettava osoitti Seinäjoki Racessa huimaa lähtönopeuttaan, jota se pääsee hyödyntämään sunnuntaina kakkosradalta.”Mukavalla fiiliksellä saa lähteä mukaan. Kaikki on hevosella kunnossa. Seinäjoen jälkeen se on ollut letkeän ja virkeän oloinen. Sunnuntaina kävimme ajamassa pienet vedot yhdessä Jonas Halbakin kanssa. Oli kyllä painetta Need’emin ohjissa”, Tenhunen kertoo.”Erityisesti tämä tykkää, kun mennään reipasta koko matka. Seinäjoella se lähti vähän puolivaloilla, eikä Iikka (Nurmonen) edes satsannut lähtöön. Need’em on saanut hirveästi lisää vauhtia, kun ollaan ajettu ilman kenkiä. Herkkyys on tullut sitä kautta selvästi esille.”Need’em jatkaa ilman kaikkia kenkiä myös Finlandia-Ajossa.”Varusteisiin voidaan tehdä jotain pientä viilausta, mutta ei mitään radikaalia. Aika samoilla varusteilla mennään kuin Seinäjoella.”Positiivinen kolmossija lakeuksilla ja loistava arpaonni nosti valmentajan odotuksia, vaikka hän tiedostaa, että edessä on vielä kovempi tehtävä kuin Seinäjoella. Valmentaja suhtautuukin tulevaan kisaan realistisesti. ”Lähtöhän on äärettömän kova tasoltaan ja tasaisuudeltaan – yhtään heittopussia ei ole mukana. Juoksunkulku tulee varmaan ratkaisemaan sijoitukset. Jos ensimmäinen puolikas tai kierros on ylivauhtinen, varmasti takaa rankaistaan. Kunhan hevonen tekee hyvän suorituksen, olen tosi tyytyväinen. Jos rahaa saadaan, se on meille kuin lottovoitto tällaisessa lähdössä. Need’em on kuitenkin vasta tulossa ykköstasolle.”