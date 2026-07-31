Matti Syrjää voidaan hyvällä syyllä kutsua nimellä raviurheilun ensiaputoiminnan ja turvallisuuden Grand Old Man. Lajin säännöstön lisäksi hallussa on myös käytännön osaaminen yli 40 vuoden kokemuksella.
Matti Syrjää voidaan hyvällä syyllä kutsua nimellä raviurheilun ensiaputoiminnan ja turvallisuuden Grand Old Man. Lajin säännöstön lisäksi hallussa on myös käytännön osaaminen yli 40 vuoden kokemuksella.Kuva: Maisa Hyttinen
Lähikuvat

Matti Syrjä on Teivon turvallisuuden takuumies

Kokenut Matti Syrjä odottaa kuninkuusraviviikonloppua luottavaisena.
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Matti Syrjä
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