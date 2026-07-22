Muistamme: Timo Sohlberg loi brändin suomalaiseen raviurheiluun

Timo Sohlbergin visio oli luoda BWT:stä tuotemerkki eli brändi suomalaiseen raviurheiluun ja suomalaisten tuottamaan raviurheilun menestykseen.

Blue White Trotters tuli suoraan raviurheilun näyttämön eturiviin, ja Timo Sohlberg antoi kasvot sen menestykselle. Hän edusti rohkeasti uutta, kaupallista ja kansainvälistä hevosurheilua, joka innosti mukaan uudenlaisia raviharrastajia. BWT:n tavoite oli erottua ja näkyä, ja siinä se onnistui erinomaisesti.

Me 1980-luvun ravien kävijät muistamme aina BWT:n väreihin maalatun hevosauton, ja sieltä ulos astelleet sinivalkoisiin puetut hevoset ja hevosenhoitajat, joista olimme ylpeitä Solvallaa myöten. Pekka Korven johtamalla tallilla saivat oppinsa monet seuraavien vuosikymmenten kärkivalmentajat ja kuskit. Hippoksen Heppa-datasta löytyy 479 BWT-hevosta.

Sohlberg halusi vaikuttaa laajemminkin suomalaisen ravihevosen kasvatukseen ja kilpailuttamiseen. Siitosorien sijoittamiseksi solmittiin sopimuksia BWT-oriasemista eri puolille Suomea. Se tuotti kasvatustoiminnan vilkastumisen oriasemien ympäristössä.

Timo Sohlbergin aloitteesta ja sitkeän varainhankinnan tuloksena syntyi Kasvattajakruunu ry, joka teki sopimukset viiden raviradan kanssa 2 – 5-vuotiaiden kilpailusarjasta. Siinä orinomistajat lunastavat ensin oriensa varsoille kilpailumahdollisuuden, ja sitten osallistumismaksuja peritään varsojen omistajilta.

Idea tuli alunperin Amerikan laukkaurheilulta, josta se muotoiltiin USA:n kärryhevosten Breeders Crowniksi 1984 alkaen. Kasvattajakruunu-kilpailusarja alkoi pyöriä Suomessa 1989, vuotta aikaisemmin kuin Ruotsissa. Ensimmäinen tammavoittaja oli 2-vuotias Joy Of Life (Glenn Kosmos), jonka omisti BWT.