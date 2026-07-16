Mustan orin paluu – Castor The Star kiihdyttää St Micheliin keskeltä rataa

Jörgen Westholmin valmentama Castor The Star nähtiin ensimmäisen kerran Mikkelin St Michelissä kaksi vuotta sitten. Silloin ori sijoittui toiseksi Don Fanucci Zetin voittaessa kilpailun, ja myös orin ennätys 08,8 on peräisin kyseisestä lähdöstä..Castor The Star on kilpaillut tänä vuonna seitsemän kertaa, joista ori on voittanut kaksi ja ollut kolme kertaa kolmas. Kauden avausvoitto tuli kesäkuun alkupuolella Åmalissa, ja puolitoista viikkoa sen jälkeen ori voitti jättiyllättäjänä Norbottens Stora Prisin. Bodenin voitto on samalla Castor The Starin uran isoin ykkössija..”Castor on aina ollut olemassaan hyvä hevonen, mutta voitot isommissa lähdöissä ovat vähän kiertäneet. Bodenin onnistuminen oli siinäkin mielessä iso juttu, kun ori on ollut niin monesti kärjen tuntumassa, mutta ei kuitenkaan ensimmäisenä maalissa”, Westholm kertoo..”Alkukausi on muutenkin ollut kokonaisuudessaan hyvä, ja Castor on ollut paremman tuntuinen kuin vuosi sitten. Ori oli hyvä viimeisimmässä startissa Lindesbergissä, jossa se sijoittui kolmanneksi. Mats (Djuse) oli tyytyväinen suoritukseen lähdön jälkeen, ja lähdössä mentiin lujaa nimenomaan Lindesbergin rataa ajatellen. Castor juoksi sen startin kengät jalassa, mutta Mikkelissä ajetaan taas optimibalanssilla ilman kaikkia kenkiä.”.Westholmin mukaan Castor The Star on nopea hevonen ja mailin matka sopii sille hyvin. Urallaan ori on voittanut lähtöjä sekä keulasta, johtavan rinnalta että toisten takaa, eikä se ole riippuvainen juoksupaikasta..”Katsotaan, miten lähtö lähtee menemään, ja ajetaan sen mukaan. Kuski saa valita ajotaktiikan niin, miltä hevonen tuntuu”, Westholm pohtii..Alustavasti Westholmin ei ole tarkoitus saapua itse paikan päälle Mikkeliin..”Axevalla ajaa Stochampionatin samana viikonloppuna ja minun on tarkoitus olla siellä. Castor matkustaa hoitajansa Kajsan (Larelius) kanssa. Omistajaporukka on ollut aktiivinen kiertämään Castorin mukana, missä se on ikinä juossutkaan, ja ainakin osa on suunnitellut lähtevänsä katsomaan sitä Mikkeliin”, Westholm kertoo..Hevosena se on oman arvonsa tunteva, mutta todella kiltti ja hienokäytöksinen. Ja todella komea musta ori.Jörgen Westholm luonnehtii Castor The Staria.Castor The Star juoksi koelähdön kaksivuotiaana, ja ensimmäinen kilpailu oli vuorossa toukokuussa vuonna 2021. Ori aloitti kilpailu-uransa 3-vuotiaana kahdella voitolla. Jo ensimmäisessä startissaan se pääsi näyttämään kapasiteettiaan, kun viimeinen puolikas kellotettiin peräti 11,3-kyytiä ja ori oli suorastaan ylivoimainen vastustajiin nähden..”Jo varsana ori oli lupaavan oloinen, ja heti ensimmäisestä startista jäi positiivinen fiilis. Nelivuotiaana Castor oli muun muassa mukana Derbyn finaalissa, mutta onnistumista ei kuitenkaan tullut. Vanhempana Castor on ollut yhtenä vuonna STL-liigan voitokkain hevonen sekä vuonna 2024 se oli mukana myös ravureiden MM-lähdössä Yonkersissa”, Westholm luettelee..”Nuorempana Castor oli aavistuksen kuumahkoa sorttia, mutta iän myötä se on rauhoittunut paljon. Hevosena se on oman arvonsa tunteva, mutta todella kiltti ja hienokäytöksinen. Ja todella komea musta ori”, Westholm toteaa. .Westholm on innostunut myös kasvattamisesta, ja hän on panostanut siihen viime vuosina huomattavasti. Hän onkin kasvattanut myös Castor The Starin yhdessä Anders Karlssonin kanssa..”Castorin emä Carelia Boko oli minulla aikoinaan myös hetken treenissä, mutta tamma on ollut parempi siitoksessa kuin mitä se oli kilparadoilla. Se on ollut pitkä matka siitä pisteestä, kun tammalle valittiin oria (Maharajah) tähän pisteeseen, missä Castor on nyt. Siihen väliin on mahtunut monenlaista, ja Castor on tarjonnut isoja elämyksiä omistajaporukalleen jo monen vuoden aikana”, Westholm kokee..Kajsa Larelius on hoitanut Castor The Staria noin parin vuoden ajan. Larelius on innoissaan tulossa Suomeen orin kanssa..”En ole aikaisemmin käynyt Suomessa, ja siinä on aina ekstraa ja lisäjännitystä matkustaa toiseen maahan kilpailemaan. Castor on kokenut reissaaja, joten on erityisen hienoa lähteä reissuun juuri sen kanssa”, Larelius kuvailee..Omistajaporukka on ollut aktiivinen kiertämään Castorin mukana, missä se on ikinä juossutkaan, ja ainakin osa on suunnitellut lähtevänsä katsomaan sitä Mikkeliin.Jörgen Westholm.Castor The Star on hoitajalleen erityisen mieluinen työkaveri, ja ori onkin yksi Lareliuksen parhaista kavereista..”Castor on hyvin itsevarma, se on innokas treenaamaan ja on erityisen hieno ajaa. Ori on kiltti hoitaa, ja se on aina iloisella mielellä. Castor on hyvin rehellinen hevonen, vaikka välillä ori näyttääkin myös leikkisämpää puoltaan”, Larelius kertoo..”Pidän kaikkia passihevosiani läheisimpinä kollegoinani, koska vietän työpäivistäni suurimman osan ajasta niiden kanssa. Sen takia on tärkeää, että luotamme toisiimme ja tulemme hyvin toimeen. Castorin kaltaisen hevosen kanssa oleminen on helppoa, koska se on erittäin älykäs ja sen kanssa on helppo kommunikoida. On etuoikeus saada työskennellä Castorin kanssa niin arjessa kuin kilpailluissakin.”.St MichelSunnuntaina 19.7. klo 16:23, ryhmäajo 1609 metriä, 1.p. 70 000 e1 \tDiva Ek / Alessandro Gocciadoro2 \tEte Jet / Iikka Nurmonen3 \tDouble Deceiver / Daniel Redén4 \tCastor The Star / Mika Forss5 \tDon Fanucci Zet / Örjan Kihlström6 \tAmanda Evo / Ville Koivisto7 \tCombat Fighter / Santtu Raitala8 \tKuiper / Daniel Wäjersten