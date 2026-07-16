Castor The Star
Castor The Star valmentautumassa kotitallilla Jörgen Westholmilla. Mikkelissä se aloittaa nelosradalta Mika Forssin ajamana.Kuva: Heidi Jääskeläinen
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Mustan orin paluu – Castor The Star kiihdyttää St Micheliin keskeltä rataa

Castor The Star saapuu Mikkeliin revanssimielellä ja elämänsä kunnossa.
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St Michel
Castor The Star
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