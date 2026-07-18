Vuoden 1991 SM-kisa toi hurjan yleisöryntäyksen Lappeeseen. Falcon Jet paikkasi alun paikkansa hienosti viemällä Eija-Sisko Eklundin riemuksi mestaruuden.
Vuoden 1991 SM-kisa toi hurjan yleisöryntäyksen Lappeeseen. Falcon Jet paikkasi alun paikkansa hienosti viemällä Eija-Sisko Eklundin riemuksi mestaruuden.Kuva: Eija-Sisko Eklundin kotialbumi
Lähikuvat

Näin montén SM sai alkunsa – "Ensimmäisenä vuonna taisi olla peräti 12 karsintaa"

Montén SM-finaali kisataan Mikkelissä lauantaina. Eija-Sisko Eklund voitti historian ensimmäisen SM-tittelin vuonna 1991, ja hän on myös kilpailun perustaja.
Julkaistu
Loading content, please wait...
monté
Suomen mestaruus
montén suomen mestaruus
Monte
Eija-Sisko Eklund
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi