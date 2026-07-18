Näin montén SM sai alkunsa – "Ensimmäisenä vuonna taisi olla peräti 12 karsintaa"

Ensimmäinen Suomen mestaruus ratkaistiin volttilähtönä, sillä montén parissa kilpaili vähän avoimen tason hevosia. Mukana oli täydet 16 osallistujaa, ja ykköseksi kirmasi laukkansa hienosti paikannut Falcon Jet selässään hevosen kasvattaja-omistaja Eija-Sisko Eklund. Voittoajaksi kirjattiin tulos 22,6."Maailmankisat-ohjelma näytti finaalipäivän Lappeesta", Eklund muistelee. "Lähtö uusittiin, ja televisio-ohjelman hidastuksesta näki hyvin, miten kilpakumppani potkaisi Falcon Jetiä voltissa reisilihakseen. Hyväksytyssä yrityksessä Falcon Jet laukkasi, mutta pudotti onneksi raville ja voitti finaalin. Hevosella näkyi kavionjälki kilpailun jälkeen reidessä, mutta sillä oli niin paljon adrenaliinia veressä, ettei isku onneksi vaikuttanut kilpailusuoritukseen sen enempää."Suomen mestaruus ratkaistiin Lappeessa tavallisten ravien yhteydessä. Siitä huolimatta katsomo oli pullollaan ihmisiä..Eija-Sisko EklundLappeenrantalainen montén pioneeriVoitti ideoimansa SM-kisan vuonna 1991Kilpailuja takana 386, uran viimeinen startti 31.5.2013."Ideoin SM-kisan Villinmiehen Tammakilvan sääntöjen pohjalta. Juolahti vain mieleen, että Suomen mestaruus voisi herättää mielenkiintoa. Ensimmäisenä vuonna taisi olla peräti 12 karsintaa. Otin Suomen kartan esille, ja lähdin soittelemaan raviradoille. Toisille karsinta sopi hyvin, ja jotkut radat olivat nihkeämpiä. Lähtöihin tuli hienosti hevosia, ja finaalista tuli täysi lähtö. Hevosia tuli laajalta säteeltä ympäri Suomen."Siihen aikaan 11 000 markan ykköspalkinto oli kova juttu."Lauri Nisonen lupasi Lappeen radalta, että kaikki sen päivän kerätyt sponsorirahat voidaan siirtää suoraan palkintoihin. Soitin puhelinluettelosta kaikki mahdolliset Lappeenrannan yritykset läpi. Sillä tavalla saatiin mukaan paljon yhteistyökumppaneita. Sen jälkeen piirsin mainokset ja tulostin radalla ison nipun A3-kopioita. Sitten kiersin kaupungin kaupat läpi, ja niittasin mainokset seinille."Aika oli tuolloin erilainen, ja moni asia otti kehitysaskeleita parhaiten innokkaasti yhdessä touhuamalla. Eija-Sisko Eklund oli jo edellisvuotena perustanut Suomen Monté-ohjastajat ry:n yhdessä muiden harrastajien kanssa."Se oli 13. elokuuta 1990 Lappeen raveissa ennen monté-lähtöä, kun kiersin katoksilla kysymässä, lähdettäisiinkö perustamaan tällaista montén etujärjestöä. Intoa löytyi. Sen jälkeen laitoin Hevosurheilu-lehteen ilmoituksen, että 23. elokuuta pidetään Vermossa perustamiskokous. Muistan sen päivän hyvin, koska oli syntymäpäiväni."Lappeenrantalainen on nähnyt montén alkuaikojen kehityskaaren. Hän oli SM-kisan seitsemänä ensimmäisenä vuonna mukana kilpailijana ja monta vuotta kiertueen järjestäjänä. Monté-uran jäähyväiskilpailun Eklund ohjasti vuonna 2013."Ihan alkuun ratsastin kenttäistunnassa ihan tavallisella ratsastussatulalla. Sitten rupesin keventämään, ja olin Jenni Koskelan jälkeen toinen nainen Suomessa, joka siirtyi jockey-tyyliin. Enää kotona ei ole yhtään hevosta, kun tyttäreni Mira (Miettinen) muutti Vantaalle ja toimii lentoemäntänä.".Vuodesta 2010 saakka Eklund on toiminut hevosalan yrittäjänä hevosrehujen parissa. Radalla rooli on muuttunut ravien aikana katsojan rooliin, sillä tytär ajaa aktiivisesti montéssa kilpaa."Olin Miraa kannustamassa ja auttamassa Lappeen Cityraveissa. Kilpailupuolella olen kehittänyt ja järjestänyt Idän Monté-Ässä -kiertuetta. Alkuaikoina meininki oli erilaista kuin nykyään. Silloin useimmilla lajin harrastajilla oli oma hevonen, jonka lisäksi järjestettiin hirveästi erilaisia tapahtumia esimerkiksi Kuninkuusravien yhteydessä." Siitä on nyt 41 vuotta, kun Eija-Sisko Eklund ajoi uransa ensimmäisen monté-lähdön. Hän oli tuolloin parikymppinen innokas hevosnainen. Alku oli ohdakkeinen, sillä ensin ahtaassa paikassa lähti jalustin alta, ja sitten kontaktin myötä myös toinen. Matka päättyi porukan keskellä kaviouran pintaan ja ambulanssireissulla sairaalaan. "Hevosen harja oli juuri leikattu, enkä enää muista, oliko hevosella sekkiä vai enkö vain ymmärtänyt tarttua siihen. Siitä selvittiin, mutta muutaman kerran sen jälkeen on ollut montéssa hengenlähtö lähellä. Kerran vastaantuleva hevonen tuli hiitillä vastaan läheltä, ajoin omalla ajettavallani monté-hiittiä kilpailusuuntaan ja hevonen kääntyi ympäri ja minä jatkoin suoraan. Taju palasi vasta illalla, ja myöhemmin selvisi, että siinä rytäkässä tuli kallonmurtuma ja aivoverenvuoto."Meno kuulostaa vauhdikkaalta ja tapahtumarikkaalta. Kaikesta päätellen matka on ollut tekemisen arvoinen."Ratsastin ensimmäisen kerran jo kolmevuotiaana, ja kävin 10 vuotta ratsastustunneilla. Sitten tuli päivä, että sitä kaipasi harrastukseen lisää vauhtia. Siihen aikaan minulla oli jo iso moottoripyörä ja painava kaasujalka. Olin aika hyvä väistelemään poliiseja, ja osasin olla jättämättä hiekkatien kurveihin jarrutusjälkiä. Silti sakkoja tuli sen verran, että monesti oli kortti lähteä hyllylle. Ei siis ollut ihme, että monté lajina vei mennessään. Voitontahto on sen verran kova, ettei tytärkään ole mielellään pelannut korttia tai yatzya kanssani", Eklund nauraa.