Ajanottoon tarkoitettu sekuntikello pitää raviurheilussa pintansa. Erilaisia ajanottoon tarkoitettuja kelloja ovat viisarikello (kuvassa), digitaalinen sekuntikello ja Timer GPS.
Ajanottoon tarkoitettu sekuntikello pitää raviurheilussa pintansa. Erilaisia ajanottoon tarkoitettuja kelloja ovat viisarikello (kuvassa), digitaalinen sekuntikello ja Timer GPS.Kuva: Pamela Aalto
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Sekuntikello pitää raviurheilussa pintansa – Näppäintä painamalla

Raviurheilussa sekuntikellolla on merkittävä rooli.
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