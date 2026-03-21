Oulussa lauantaina juoksevan Ptolemaeus Bokon voittoprosentti on 73 – "Jatkuvasti petrannut"

Ylivieskalaisvalmentaja Eija Sorviston tallin alkuvuosi on ollut hurja, kun 25 viiden ajetun startin jälkeen valmennettavat ovat sijoittuneet yhtä lähtöä lukuun ottamatta joka kerta kolmen parhaan joukkoon. Voittoprosentti hevosilla on upea 52, ja lauantaina Sorvisto kuuluu Ouluun siirrettyjen Arctic Horse Race -ravien avainvalmentajiin, kun Toto75-kierroksella hänen tallistaan kisaa kolme potentiaalista menestyjää.Näistä kaksi starttaa kolmantena T75-kohteena ajettavassa lämminveristen Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa, kun Ptolemaeus Boko ja Champagne Love hamuavat 2100 metrin ryhmäajosta 4000 euron ykkösrahoja. Tallikaveruksista Ptolemaeus Boko voitti lähtörata-arvonnan, kun 4-vuotiaaksi kääntynyt ruuna avaa Tuukka Variksen ohjastamana liikkeelle kakkosradalta. Jukka Torvisen ajama Champagne Love arvottiin radalle seitsemän.”Meillä Ylivieskassa ainakin päästiin maanantaina ajamaan treenit, kuten suunnittelimme. Eiköhän me loppuviikostakin päästä ajamaan ihan toivotusti”, Sorvisto aloittaa..Ptolemaeus Boko4-vuotias Ruotsissa syntynyt Campo Bahian poikaStartteja 11: 8–1–0, voittosumma 10 050 euroaOmistaja Toni Sarkama, TampereValmentaja Eija Sorvisto, YlivieskaHoitaja Julia Korkiakoski, YlivieskaKilpailee lauantaina Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa.Toni Sarkaman omistama Ptolemaeus Boko kilpaili ennen viime starttia seitsemän voiton putkessa, mutta Kuopiossa voittokulku katkesi pitkästä laukasta tulleen hylkäyksen myötä. Syynä laukkaan oli Sorsasalon kova kavioura.”Kotona ongelmia ravin kanssa ei ole ollut. Vedoissa se ei vaikuta vaivaantuneelta Kuopion kovasta radasta, mutta Ylivieskan radalla emme ole nyt käyneet ajamassa. Kurvijuoksua ei siis olla kokeiltu, mutta suoralla hevonen liikkuu puhtaasti”, Sorvisto sanoo.Ptolemaeus Bokon voittosumma on nyt reilut 10 000 euroa. Hevosta on toistaiseksi kilpailutettu tarkkaan harkiten pienempien ykköspalkintojen lähdöissä, joten lauantainen T75-koitos on jatkosuunnitelmia ajatellen eräänlainen mittari.”Jatkuvasti hevonen on pikkuhiljaa petrannut. Voitot hevonen on ottanut väljästi, joten luulisin sillä olevan vielä varoja sisällä. Varmasti tämä startti vähän kertoo, millaisia lähtöjä voidaan tulevaisuudessa katsoa”, Sorvisto näkee.Omistaja Sarkama on valmentajan kanssa samoilla linjoilla. Hippoksen arvontakone antaa kuitenkin täyden mahdollisuuden menestymiselle.”Sunnuntai-iltana jännitti, kun katsoin mitä hevosia on tulossa vastaan. Lähtörata-arvonta kuitenkin meni niin positiivisesti kuin vain voi mennä. Kovimmat vastustajat ovat takarivissä ja ’Nappe’ huippupaikalla eturivissä. Lähtöpaikka täytyy pyrkiä hyödyntämään, mutta Tuukka ratkaisee, kuinka hän sen tekee”, Sarkama aloittaa..Toni Sarkama lähti alun perin Ptolemaeus Bokoon osaomistajaksi, kun hevonen ostettiin 1-vuotiaana Ruotsin kriteriumhuutokaupasta. Hevonen hankittiin silloiselle omistajaporukalle Per Nordströmin suosituksesta.”Näin Periä ja hän suositteli kahta varsaa, joista toinen olin Ptolemaeus Boko. Sattumalta Ptolemaeus Boko oli herättänyt minun mielenkiintoni jo aiemmin ja olin käynyt katsomassa sitä. Kysyin sitten paria kaveria kimppaan, ja hevonen ostettiin meille”, Sarkama taustoittaa.Alkuun Ptolemaeus Boko valmentautui Nordströmin tallissa. Sarkama kertoo hevosen treenanneen tuolloin asiallisesti, mutta Ruotsin ikäluokkalähtöihin tarvittavaa varhaislahjakkuutta ruuna ei osoittanut.”Sovimme omistajaporukan kanssa, että ostan hevosen kokonaan itselleni, ja siirrän sen Suomeen. Tuukan ja Santun (Raitala) kanssa puhuttuani tulimme kaikki tulokseen, että tässä voisi olla Eijalle sopiva hevonen. Uran alku on ollut yhtä tanssia meille kaikille, sillä hevonen on yllättänyt tosi positiivisesti. Iso hatunnosto tehdystä työstä Ylivieskan suuntaan”, Sarkama iloitsee..Champagne Love on voittanut Sorviston valmennuksesta neljä viidestä yrittämästään. Lauantaina ruuna joutuu näyttämään tosissaan parastaan, kun se arvottiin seitsemännelle kaistalle.”Hevonen tuntuu tässä kohtaa ennemmin riskiltä kuin nopealta. Sen aloitus meiltä on ollut jopa odotettua positiivisempi, sillä kotona se on aika vekkuli. Starttien myötä hevonen tuntuu vain petraavan”, Sorvisto sanoo.Varustemuutoksia kaksikolle ei ole tarkoitus tehdä. Ptolemaeus Boko kilpailee kokolaput ja Champagne Love poskihimmentäjät päässä, kuten viime kilpailuissa. Ainoastaan balanssia viilataan rataolosuhteiden mukaan.”Tällä erää emme ota keneltäkään hevosista vielä kenkiä pois. Kaikki hevoset kuitenkin juoksevat kesäkengillä. Kotona hevosia on ehditty jo pariin otteeseen ajaa kesäkengästä”, Sorvisto tuumaa.Ravien päätöslähtönä ajettavassa lämminveristen avoimessa Arctic Heat Kingissä ylivieskalaistallin värejä edustaa ysiradalta starttaava Felix Orlando. Tuukka Variksen ohjastettava sijoittui viimeksi Kuopiossa kakkoseksi hurjalla 12,7-volttituloksella.”Juoksunkulku ratkaisee, mutta ainakin lähelle kärkeä näkisin hevosen pystyvän. Nyt autolähdössä hevosella taas päästään ajamaan ilman sekkiä”, Sorvisto toteaa.Lauantairavien siirto Rovaniemeltä Ouluun ei hevosten osalta muuttanut Sorviston ajatuksia juurikaan. Lyhyemmän kuljetusmatkan hän luonnollisesti ottaa tyytyväisenä vastaan."Rataprofiili Oulussa on tietysti hieman erilainen kuin Rovaniemellä. Champagne Lovella ja Felix Orlandolla on lähtöpaikkojen vuoksi riski jäädä kauaksi kärjestä. Se vaikeuttaa etenkin Oulussa pärjäämistä merkittävästi", hän summaa.